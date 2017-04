28 år sedan Hillsborough

För 28 år sedan gick 96 Liverpoolsupportrar på sin sista fotbollsmatch. Liverpool skulle spela semifinal mot Nottingham Forest i FA-cupen och det var laddat för fest i Sheffield, men dagen skulle istället bli en av de svartaste i den engelska fotbollens historia.

I samband med FA-cupsemifinalen mellan Liverpool och Nottingham Forest på Hillsborough lördagen den 15 april 1989 ådrog sig 96 Liverpoolsupportrar sådana skador att de dog på platsen eller senare avled i sviterna av dessa.



Hillsboroughkatastrofen var ett faktum kl 15:06 (engelsk tid) då matchen stoppades och det är på det klockslaget som det kommer att hållas en tyst minut på många ställen i Liverpool och runtom i världen med anknytning till klubben. Hillsborugh Family Support Group meddelade i januari i fjol att minnesgudstjänsten 2016 var den sista som skulle hållas på Anfield och i år hålls den på Melwood.



Minnesstunden inleds kl 15:45 (svensk tid) och sänds direkt av LFC TV och LFCTV GO



Händelseförloppet



Den 15 april 1989 skulle Liverpool FC möta Nottingham Forest i FA-cupens semifinal. Semifinalerna spelas alltid på neutral plan och den här matchen skulle därför spelas i Sheffield på arenan Hillsborough. Det är alltid svårt att få biljetter till dessa matcher, men det blev särskilt svårt för Liverpoolsupportrarna den här gången eftersom de endast hade tilldelats biljetter till Leppings Lane End, den mindre delen av arenan. Detta var mycket underligt eftersom Liverpool var en betydligt större klubb än motståndaren Nottingham och Merseysidekklubben hade därför mycket fler fans. Nottingham hade tilldelats 6000 fler biljetter än Liverpool.



Alla de fans som anlände till Sheffield, oavsett transportmedel, blev omedelbart eskorterade med polis till arenan. Området kring "gate C" som ledde till Leppings Lane blev därför mycket snart fullpackat med folk. Ett kösystem blev omöjligt och det uppstod kaos. Situationen förvärrades ytterligare på grund av att personer med biljett till sektionen ovanför också skulle gå in samma väg och det uppstod nu en flaskhals där alltfler trycktes mot grindarna.



Så småningom lyckades fler och fler ta sig in på arenan, något som gjorde att kraftig trängsel uppstod även där. Detta ökade ytterligare trycket på utsidan vilket gjorde att den enskilda personen inte hade någon kontroll över vart den skulle flytta sig, utan var tvungen att följa massan. Flera gånger kom förslag från polismännen utanför arenan att skjuta upp matchstarten, men varje gång avvisades dessa anrop från polisledningen inne på arenan, denna dag under ledning av David Duckenfield. Tio minuter före matchstart kom så ännu ett anrop från en polisman som stod ute vid insläppet: "Öppna grindarna!". Duckenfield har i efterhand beskrivit det som att han stelnade till när han först hörde denna begäran. Ändå togs beslutet två minuter senare, 14:52, att öppna grindarna och låta människomassan fritt strömma in till läktaren.



När man har passerat grindarna på den här delen av Hillsborough finns det olika vägar in till själva läktaren - vägarna går till olika boxar. Men eftersom polisen inte hade satt ut några funktionärer som kunde leda folkmassan, strömmade alla in genom samma väg. Följden blev att hela folkmassan kom strömmande genom en och samma tunnel in till de centrala boxarna, 3 och 4, och här uppstod nu katastrofläge. Trängseln gjorde att människor kvävdes till döds och blev ihjältrampade.



Vissa poliser, som stod alldeles utanför de stängsel som separerar ståplatsläktaren från innerplan, försökte nu hjälpa de panikslagna fansen över stängslen och in på fotbollsplanen. En halvtimma efter det att polisen hörde det första ropet på hjälp öppnades till slut kravallstängslen som skiljde box 3 och 4 från innerplan. Räddningspersonal fanns nu tillgänglig och kunde undsätta en del, men katastrofen var redan ett faktum. En hel del av de medicinutbildade som fanns inne på arenan utnyttjades dock aldrig och trots att över 40 ambulanser anlände till arenan allteftersom blev de aldrig insläppta till olycksområdet.



Totalt avled 96 människor - 89 män och sju kvinnor. De flesta var mellan 20 och 30 år, den yngsta en pojke, endast tio år gammal. Förutom de anhöriga har även ett stort antal människor som var på Hillsborough den dagen fått djupa psykiska men efter olyckan.



De 96



De 96 som omkom på Hillsborough och vi aldrig ska glömma är (ålder inom parentes):



John Alfred Anderson (62)

Thomas Howard (39)

Colin Mark Ashcroft (19)

Thomas Anthony Howard (14)

James Gary Aspinall (18)

Eric George Hughes (42)

Kester Roger Marcus Ball (16)

Alan Johnston (29)

Gerard Bernard Patrick Baron (67)

Christine Anne Jones (27)

Simon Bell (17)

Gary Philip Jones (18)

Barry Sidney Bennett (26)

Richard Jones (25)

David John Benson (22)

Nicholas Peter Joynes (27)

David William Birtle (22)

Anthony Peter Kelly (29)

Tony Bland (22)

Michael David Kelly (38)

Paul David Brady (21)

Carl David Lewis (18)

Andrew Mark Brookes (26)

David William Mather (19)

Carl Brown (18)

Brian Christopher Mathews (38)

David Steven Brown (25)

Francis Joseph McAllister (27)

Henry Thomas Burke (47)

John McBrien (18)

Peter Andrew Burkett (24)

Marion Hazel McCabe (21)

Paul William Carlile (19)

Joseph Daniel McCarthy (21)

Raymond Thomas Chapman (50)

Peter McDonnell (21)

Gary Christopher Church (19)

Alan McGlone (28)

Joseph Clark (29)

Keith McGrath (17)

Paul Clark (18)

Paul Brian Murray (14)

Gary Collins (22)

Lee Nicol (14)

Stephen Paul Copoc (20)

Stephen Francis O'Neill (17)

Tracey Elizabeth Cox (23)

Jonathon Owens (18)

James Philip Delaney (19)

William Roy Pemberton (23)

Christopher Barry Devonside (18)

Carl William Rimmer (21)

Christopher Edwards (29)

David George Rimmer (38)

Vincent Michael Fitzsimmons (34)

Graham John Roberts (24)

Thomas Steven Fox (21)

Steven Joseph Robinson (17)

Jon-Paul Gilhooley (10)

Henry Charles Rogers (17)

Barry Glover (27)

Colin Andrew Hugh William Sefton (23)

Ian Thomas Glover (20)

Inger Shah (38)

Derrick George Godwin (24)

Paula Ann Smith (26)

Roy Harry Hamilton (34)

Adam Edward Spearritt (14)

Philip Hammond (14)

Philip John Steele (15)

Eric Hankin (33)

David Leonard Thomas (23)

Gary Harrison (27)

Patrik John Thompson (35)

Stephen Francis Harrison (31)

Peter Reuben Thompson (30)

Peter Andrew Harrison (15)

Stuart Paul William Thompson (17)

David Hawley (39)

Peter Francis Tootle (21)

James Robert Hennessy (29)

Christopher James Traynor (26)

Paul Anthony Hewitson (26)

Martin Kevin Traynor (16)

Carl Darren Hewitt (17)

Kevin Tyrrell (15)

Nicholas Michael Hewitt (16)

Colin Wafer (19)

Sarah Louise Hicks (19)

Ian David Whelan (19)

Victoria Jane Hicks (15)

Martin Kenneth Wild (29)

Gordon Rodney Horn (20)

Kevin Daniel Williams (15)

Arthur Horrocks (41)

Graham John Wright (17)



Vi skänker en tanke till dessa personer, deras familjer och alla andra som har fått sätta livet till i samband med sporten de älskade.



Vila i frid - You'll Never Walk Alone

2017-04-15

För 28 år sedan gick 96 Liverpoolsupportrar på sin sista fotbollsmatch. Liverpool skulle spela semifinal mot Nottingham Forest i FA-cupen och det var laddat för fest i Sheffield, men dagen skulle istället bli en av de svartaste i den engelska fotbollens historia.Liverpools stjärnbrasse behöver inte hemmaplan för att leverera.Liverpool kommer att få vara utan båda Jordan Henderson och Adam Lallana även i helgens bortamöte med West Brom. Det meddelade Klopp idag på presskonferensen inför matchen.Liverpools vice-kapten James Milner ber om ursäkt till Ben Woodburn ochTrent Alexander-Arnold efter lördagens match mot Stoke där han kände att seniorspelarna svek de två ungdomarna.Steven Gerrard kommer från och med nästa säsong att vara tränare för Liverpools U18-lag.Klopp har redan sagt att Manés knäskada håller honom borta säsongen ut. Nu kommer det fram att senegalesen dessutom kommer behöva en knäoperation.Sedan bråket med Jürgen Klopp har Mamadou Sakho fått något av en nytändning på lån i Crystal Palace. Frågan är om Klopp planerar att sälja försvararen till sommaren, eller om han är beredd att välkomna honom tillbaka efter förvisningen. Sakho själv verkar vara öppen för det senare.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Jürgen Klopp förklarar att han inte gillar spelsystemet Liverpool praktiserade i första halvlek, men att han var nödd och tvungen till det med tanke på att vare sig Roberto Firmino eller Philippe Coutinho hade en hel match i kroppen. Första halvlek var trots det ännu sämre än han hade väntat sig, men lägger inte skulden på Trent Alexander-Arnold och Ben Woodburn som byttes ut i halvtid.Stoke tog ledningen i slutminuterna av första halvlek som var svag av hemmalaget och usel av bortalaget. Ett dubbelt brassebyte i pausvilan fick fart på Liverpool som vände matchen till sin fördel och till slut fick utdelning för övertaget med två täta mål av Philippe Coutinho och Roberto Firmino. Minst lika viktig för att 3 poäng säkrades var Simon Mignolet som bjöd på två parader från avslut på nära håll.