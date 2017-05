Alexander-Arnold: ”Kikade in på LFC-träningarna genom ett hål i staketet”

Liverpool FC:s kanske största talang, Trent Alexander-Arnold, berättar att hans dröm – att få spela för LFC, redan har gått i uppfyllelse. Men än är vägen lång.





Alexander-Arnold berättar för



”Jag försökte alltid hitta hål i staketet jag kunde kika in genom. Det var inte den bästa utsikten! Ibland åkte jag och mamma förbi entrén och såg alla fansen vänta utanför. Hon brukade stanna till och så spanade vi efter vilka spelare som kom och gick. Steven Gerrard, Jamie Carragher, Xabi Alonso och Fernando Torres var mina hjältar. Jag älskade verkligen Alonso.”



”Melwood var alltid mystiskt, man kunde inte riktigt se in. Jag undrade alltid vad som fanns där inne och tänkte på hur fantastiskt det var. Jag drömde alltid om att jag skulle komma igenom de portarna som en Liverpoolspelare. Fantastiskt nog har det blivit sant.”



Under de senaste tolv månaderna har Alexander-Arnolds utveckling gått spikrakt uppåt – från att vara kapten för u18-laget har han blivit en permanent del av A-lagstruppen som back-up till Nathaniel Clyne och redan fått ett dussin framträdanden.



”Det har varit jättespännande. Om någon hade sagt till mig i början av säsongen att detta skulle hända hade jag inte trott dem.”



”Jag växte upp som Liverpoolsupporter och det är min familj också.”



Alexander-Arnold kom till Liverpools akademi som sexåring bara, när akademiscouten Ian Barrigan plockade ut honom ur en grupp ungdomar som bjudits in till akademin. Då hade LFC skickat en bunt inbjudningar till hans skola, men eftersom inbjudningarna inte räckte till alla pojkar i klassen fick man lotta om vilka som fick åka och provspela. Alexander-Arnold var en av dem som fick åka.



”Jag åkte upp dit och efter den första träningen frågade en av tränarna min mamma om hon kunde ta med mig dit regelbundet för träningar och matcher. Sen dess har jag varit Liverpoolspelare.”



”Mamma har alltid funnits där för mig – kört mig till träningar och matcher fyra dagar i veckan. Hon har gjort så mycket för mig och jag kommer aldrig kunna tacka henne tillräckligt. Hon har offrat allt för att hjälpa mig att förverkliga mina drömmar. Jag kommer alltid respektera det och älska henne för det.”



”Hon kommer aldrig låta mig bli arrogant, oavsett var i karriären jag befinner mig. Hon säger att det alltid är någon som jagar efter min plats. Det är viktigt att ha såna människor omkring sig – som håller dig stabil och håller dina fötter på jorden.”



Debuten kom mot



”Jag var nervös, riktigt, riktigt nervös. Jag hade inte förväntat mig att spela men tränaren visade stort förtroende för mig.”



Under den föregående månaden hade Ovie Ejaria gjort sin A-lagsdebut, och månaden efter blev Ben Woodburn yngsta målgöraren nånsin i klubbens historia med sitt mål mot



”Det var jättebra att gå igenom det tillsammans. Till en början är man inte så bekväm kring A-lagsspelarna. Man känner sig inte som en av dem eller att man har gjort tillräckligt för att få deras respekt. Då är det bra att ha folk i sin egen ålder omkring sig som man kan relatera till och dela erfarenheter med.”



Sedan debuten har det blivit sju starter och fem matcher från bänken för Alexander-Arnold, den mest uppseendeväckande kanske bortamatchen mot United, där han höll bra koll på sin kant.



”Den största var på Old Trafford i januari. Allt med den dagen var otroligt. Jag hade inte förväntat mig att det skulle bli så. Jag trodde jag skulle ha det mycket svårare mot en så bra ytter som Martial. Men jag tycker jag skötte det bra. Jag älskade hela erfarenheten och hoppas på fler såna.”



”Jag har lärt mig så mycket av Jürgen under säsongen. Man kan alltid komma till hans kontor och ställa frågor om vad man behöver förbättra. Man behöver någon som kan peka ut brister och hjälpa en att bli bättre. Man kan se att han blir stolt och glad när en ung spelare gör bra ifrån sig. Han sätter mycket hopp till en. Om man går ut och besvarar den tilltron får man alltid en stor kram tillbaka.”



Med sin bakgrund och kvalitet är det svårt att undvika jämförelsen med Gerrard och Carragher, men det gör också Alexander-Arnold själv.



”Jag vill spela för Liverpool hela karriären och förhoppningsvis är jag en dag kapten för laget. Jag kommer inte bli nöjd förrän jag blir kapten och spelar varje vecka.”



2017-05-06 10:51:37

