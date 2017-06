Alexander-Arnold och utveckling

Trent Alexander-Arnold har haft något av en genombrottssäsong och han vill givetvis fortsätta att utvecklas.

Trent Alexander-Arnold har haft något av en genombrottssäsong och han minns tillbaka till försäsongen förra året:



”På försäsongen så kom Pep Lijnders in till oss varje dag och sa att vi fick komma tillbaka till Melwood dagen efter.”



”Det var en sådan situation där du fick kämpa för din plats varje dag och det hjälpte oss under försäsongen för vi visste aldrig om vi fick komma tillbaka till Melwood dagen efter.”



”Att få kämpa för sin plats varje dag är bra. Några månader in på säsongen så berättade Pep för oss att vi var uppe och vi fick flytta in i förstalagets omklädningsrum.”



”Jag har fortfarande inte gjort mig hemmastadd då jag vet att det kan svänga snabbt eftersom du aldrig vet vad som händer i fotboll.”



”Jag kan dock inte förklara varför säsongen gick som den gjorde.”



”Det har alltid varit min dröm och mitt mål att ta mig in i förstalaget och den här säsongen har verkligen varit ett privilegium för mig.”



”Jag är bara tacksam för de möjligheter som jag har fått och för förtroendet som tränaren har haft för mig. Det betyder mycket.”



”Att ha det stödet från tränaren hjälper dig verkligen att prestera och det är stort att han litar på de unga killarna.”



”Nu försöker jag bara att trycka på och uppnå fler saker och att utvecklas ännu mer är mitt stora mål.”



”Att bara försöka hålla sig kvar på den nivån man är på är inte tillräckligt bra, du måste alltid försöka att utvecklas och du kan aldrig vara nöjd.”



”Jag tycker att det är viktigt att ha mål men jag sätter inte upp saker jag måste uppnå på det sättet. Mina mål är mer generella som till exempel att spela fler matcher än jag gjorde den här säsongen och att vara mer involverad som en truppspelare.”



”Även om du sitter på bänken så innebär det att du förväntas att komma in och göra avtryck många gånger och det skall jag bevisa nästa säsong.”



Citaten hämtade från liverpoolfc.com

0 KOMMENTARER 30 VISNINGAR 0 KOMMENTARER30 VISNINGAR CARL-MARTIN LANDQUIST

2017-06-03 01:13:20

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-06-03 01:13:20

Liverpool

2017-06-02 00:26:55

Liverpool

2017-06-01 00:17:12

Liverpool

2017-05-31 10:44:00

Liverpool

2017-05-30 20:40:28

Liverpool

2017-05-30 14:14:25

Liverpool

2017-05-30 11:02:00

Liverpool

2017-05-29 21:28:09

Liverpool

2017-05-28 11:11:01

Liverpool

2017-05-27 21:33:00

ANNONS:

Trent Alexander-Arnold har haft något av en genombrottssäsong och han vill givetvis fortsätta att utvecklas.Liverpools nye VD Peter Moore säger att han ska allt han kan i sin nya roll för att motsvara klubbens och fansans förväntningar.Nathaniel Clyne har ådragit sig en ryggskada och missar därmed Englands landskamper i juni.Första säsongen för Ian Ayre i klubben som kallats "den sämst skötta någonsin" slutar i tung degradering och uppsägning.Liverpool FC bekräftar att klubben har kommit överens med Dominic Solanke om de personliga villkoren och därmed är alla hinder undanröjda för att fullfölja övergången den 1 juli efter att den 19-årige landslagsanfallarens nuvarande kontrakt med Chelsea löper ut. Solanke blir därmed Jügen Klopps första värvning under sommaren 2017.Pålitliga redaktioner i England rapporterar nu att Liverpool är nära att värva Chelseas 19-årige anfallare Dominic Solanke för en liten peng.Nio av tio lag som Liverpool kan få möta i kampen om en plats i Champions League är nu klara.Det var stor dramatik på Wembley när Huddersfield knep den sista PL-platsen genom straffläggning mot Reading. Liverpools 23-årige utlåning Danny Ward blev stor matchhjälte när han räddade Readings sista straff. Men frågan är vad som nu händer med målvakten?Efter en Liverpoolkarriär som präglats av kritik efter svajiga insatser i målet lyckades Mignolet plocka fram storformen i tid för att rädda viktiga poäng under slutspurten. Han själv pekar på bortasegern mot Stoke, och säger att han nu kan gå på semester i vetskapen om att han varit viktig under säsongen.Veckan innan 17/18-säsongen sätter igång åker LFC till Dublin för att möta Athletic Bilbao i en sorts genrep inför säsongen. Det är den senaste i en rad försäsongsmatcher som planerats för sommaren.