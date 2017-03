Ben Woodburn uttagen till Wales landslag

Wales förbundskapten Chris Coleman har tagit ut Ben Woodburn till sin trupp inför VM-kvalet. Inte på grund av att han har valmöjligheten att välja England utan för att han är tillräckligt bra.



2017-03-17 14:00:00

Chris Coleman var väldigt tydlig med atthar fått en plats i truppen för att han är tillräckligt bra och inte för att hindra honom att välja England framöver.Den 17-årige anfallaren blev igår uttagen till sin första seniorlandskamp för Wales som tar sig an Irland i Dublin på fredag nästa vecka.Det har funnits en debatt kring Wooburns framtid i landslaget då han har möjligheten att välja England, Woodburn har dock representerat Walesiska landslag sedan han var 13 år.Coleman fortsätter dock att hävda att han är uttagen för att han har haft en påverkan på Liverpool denna säsongen och dessutom blivit den yngste målskytten någonsin i klubben efter ett mål mot Leeds i ligacupen i november."Om Ben hade velat spela för England hade vi inte kunnat göra något åt det, det finns ingen spelare som har ett kontrakt med Wales.""Med tanke på de kliv han tagit i Liverpool denna säsongen, och dessutom gjort mål i sin debut på Anfield så får det mig bara att skratta. Jag har känt till den här killen länge.""Han har funnits i våra system sedan han var 13 år. När alla andra har uppmärksammat honom när han slagit igenom i Liverpool och sagt till mig att 'han bör ni ta en titt på' så har vi sedan länge vetat om Bens potential."Chris Coleman är också väldigt tydligt att han kan få speltid mot Irland om det är så att hans kvaliteter behövs i matchen men inte för att "låsa" honom till Wales.Woodburn som fick speltid i sin tredje Premier League match i söndags när han bytte av Coutinho med en halvtimme kvar mot Burnley.Coleman tror också att med tanke på att han varje dag går till träning med Liverpools seniortrupp inte kommer att ha några problem med att passa in i landslaget."Han har gjort bra saker i Liverpool och om han spelar Premier League matcher och finns med i truppen så betyder det att han varje dag tränar med riktigt duktiga fotbollsspelare."Wales förbundskapten Chris Coleman har tagit ut Ben Woodburn till sin trupp inför VM-kvalet. Inte på grund av att han har valmöjligheten att välja England utan för att han är tillräckligt bra.Mot Burnley saknade Liverpool fyra viktiga spelare i Lovren, Sturridge, Henderson och Firmino. Av dessa var bara Firmino tillbaka i träning under onsdagen vilket kan betyda att resten av kvartetten är uträknade mot Manchester City.Dinamo Zagrebs ökände ”rådgivare” Zdravko Mamic har i veckan nämnt att klubben är intresserad av att köpa eller låna Liverpools Marko Grujic, som just är tillbaka från lång skadefrånvaro. Men enligt Grujics agent är något sådant inte aktuellt.Dietmar Hamann härjade själv på mittfältet i Liverpool och i Gini Wijnaldum ser han något som inte har funnits sedan Steven Gerrard spelade för klubben.Ja, The Kop ska faktiskt byggas om i sommar. Men det gäller inte någon omfattande utbyggnad som den som gjordes på Main stand förra sommaren, utan utvidgning för att ge bättre plats åt rörelsehindrade supportrar.Liverpools skadedrabbade Balkanduo var tillbaka i spel igår kväll när Liverpools u23-lag slog Chelseas dito. Det var framför allt Lovren som hade chansen att imponera när Jürgen Klopp och Pep Lijnders tittade på.Emre Can har länge brottats med en vadskada som har påverkat hans säsong och mittfältaren hoppas nu att det matchvinnande målet mot Burnley kan fungera som en språngbräda inför framtiden.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Med kvitteringsmålet på stopptid i första halvlek stod Gini Wijnaldum för en matchavgörande insats när Liverpool med nöd och näppe slog Burnley hemma. Efter matchen betonar han vikten av tre poäng, oavsett hur spelet såg ut.Liverpool vann nätt och jämnt mot Burnley med 2-1 och efter matchen var Jürgen Klopp nöjd med att laget äntligen tog en ful seger trots att spelet inte stämde. Han kunde också bekräfta att Jordan Henderson inte spelar mot Manchester City eller för England det kommande landslagsuppehållet.