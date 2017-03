Blandade nyheter från Liverpool FC

Dagens största nyhet med sett med liverpoolögon var utan tvekan den om att Xabi Alonso avslutar karriären efter innevarande säsong. Här kommer lite andra nyheter som du kanske har missat, eller inte.

Igår läckte det ut uppgifter om att kontraktsförhandlingen med Emre Can går trögt, mycket tack vare att tysken sägs önska en lön på ca 100.000 pund i veckan, mer än det dubbla mot vad han tjänar idag.Avtalet löper ut sommaren 2018 och Liverpool vägrar att vika sig för 23-åringens krav. Förhandlingarna ska ha brutit samman runt nyår.Emre Can spelar fortarande en stor roll i Jürgen Klopps framtidsplaner och hoppas att man ska kunna kompromissa sig fram till en lösning. Om Can och Liverpool inte kan komma överens innan nästa säsong börjar är risken stor att man måste sälja innan kontraktet löper ut.En spelare som varit på tapeten angående nyförvärv är Mahmoud Dahoud som idag spelar i Mönchengladbach, han ska enlig Liverpool Echo inte längre vara aktuell.Det kan bli aktuellt för Steven Gerrard att kombinera sin roll som tränare i akademin hos Liverpool med en position i tränarteamet runt förbundskapten Gareth Southgate.Gerrard ska redan ha fört samtal med förbundet angående en roll, ännu oklart om det gäller A-landslaget eller något yngre landslag.En spelare som det ryktats om under början på våren är Naby Keita som sägs stå högt upp på Jürgen Klopps önskelista men Liverpool kämpar mot stora klubbar för att få mittfältarens signatur.Landslagsspelaren från Guinea har imponerat i RB Leipzig men det är inte bara Liverpool som håller ögonen på Keita. Bayern München, Dortmund, Atletico Madrid och Arsenal ska också finnas med i diskussionen.Keita har lämpligt nog samma agent som Sadio Mané och det kan vara ett bra kort att ha på hand för Liverpool. Dock lär spel i Champions League vara en nyckel i kampen om spelarens signatur.Tidigare har Klopp aviserat sitt intress för Alex Oxlade-Chamberlain, till vardags i Arsenal. Det blev aldrig aktuellt med något köp i januari men det kan bli aktuellt igen i sommar. Engelsmannen har bara ett år kvar på sitt kontrakt till sommaren.Liverpool betalar 1.3 miljoner pund årligen i räntor för bygget av den nya läktaren på Anfield, pengar går dock en till lånegivaren Fenway Sports Group som också är Liverpools ägare.Det har kommit raktioner från supportrar senaste dagarna efter att Liverpool offentliggjort sin senaste ekonomiska rapport. Det visar sig att Liverpool betalar en ränta på 1.24 % av ett lån på 110 miljoner pund som man tog i samband med bygget av den nya huvudläktaren.Lånet ordnades av UKSV Holding Company Limited som är den bank dit FSG är knutna. Allt som allt är det ett betydande belopp och med tanke på att det hela tiden sagts att FSG inte kommer att ta någon ränta på lånet så visar det sig nu att sanningen är en annan.Ränteutgifterna kommer dock inte gå tillbaka till FSG utan till banken där ägargruppen har en hel del affärer sedan tidigare. Det har också sagts att ett lån av den här storleken egentligen har en ränteavgift om 5 %.Den nya huvudläktaren på Anfield förväntas dra in extra intäkter på 20 miljoner pund årligen.