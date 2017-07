Brighton bekräftar intresse för Gomez

Brightonmangern Chris Hughton hoppas kunna låna Joe Gomez den kommande säsongen, men Jürgen Klopp förväntas vänta till närmare säsongstart innan han fattar ett beslut om den unge försvararens närmaste framtid.

Den 20-årige försvararen Joe Gomez har under juni månad kopplats till nyuppflyttade Brighton and Hove Albion och i samtal med The Argus bekräftar managern Chris Hughton intresset.



"Vi har markerat vårt intresse, men han är inte vår spelare. Det är upp till Liverpool vad som händer, men jag vill tro att vi är med i kampen om honom."



Gomez skrev under ett långtidskontrakt med Liverpool under januari och har sett chansen till speltid förstöras av efterhängsna skador under de senaste åren och spelade bara tre förstalagsmatcher i fjol. Enligt Liverpool Echo kommer Jürgen Klopp och klubbledningen efter en utvärdering under försäsongen besluta om det är mest lämpligt att låta mittbacken gå på lån eller behålla honom för spel i Liverpool. Det samma gäller säkerligen en rad andra unga spelare i truppen.

MATTIAS HERNER

2017-07-02 00:23:56

