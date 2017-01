Chirivella till Go Ahead Eagles på lån

Liverpools unge mittfältare Pedro Chirivella kommer att spendera resten av säsongen i Eredivsie hos Go Ahead Eagles för att samla erfarenhet.

Pedro Chirivella har gått till holländska Go Ahead Eagles på lån för resten av den här säsongen.



Den spanske tonåringen spelar regelbundet i



Chirivella anslöt till Liverpools akademi från Valencia under 2013 och han gjorde sin a-lagsdebut mot Bordeaux i



Statistiken ger att han har gjort fem stycken framträdanden för a-laget och han skrev på ett nytt kontrakt för klubben så sent som i mars. Klubben bekräftar nu att mittfältarenhar gått till holländska Go Ahead Eagles på lån för resten av den här säsongen.Den spanske tonåringen spelar regelbundet i Liverpool s U23-lag och tanken är nu att han skall samla erfarenhet i Eredivise de kommande månaderna.Chirivella anslöt till Liverpools akademi från Valencia under 2013 och han gjorde sin a-lagsdebut mot Bordeaux i Europa League under förra säsongen.Statistiken ger att han har gjort fem stycken framträdanden för a-laget och han skrev på ett nytt kontrakt för klubben så sent som i mars.

CARL-MARTIN LANDQUIST

2017-01-06 18:21:47

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-01-06 18:21:47

Liverpool

2017-01-06 11:00:00

Liverpool

2017-01-05 13:54:10

Liverpool

2017-01-05 09:00:00

Liverpool

2017-01-04 18:13:12

Liverpool

2017-01-03 21:03:36

Liverpool

2017-01-03 11:59:57

Liverpool

2017-01-03 00:17:35

Liverpool

2017-01-02 19:28:00

Liverpool

2017-01-02 18:31:00

ANNONS:

Liverpools unge mittfältare Pedro Chirivella kommer att spendera resten av säsongen i Eredivsie hos Go Ahead Eagles för att samla erfarenhet.Nu när vi har tagit oss över på andra sidan nyår så tänkte jag att vi skulle göra en liten summering över hur de utlånade har presterat i sina respektive låneklubbar under hösten.Med 10 av 12 poäng från matcherna kring jul och nyår hade Liverpool bara två lag före sig i poängplockande. Sämst av de titeljagande lagen gick Arsenal.Liverpool tappar Sadio Mané i 5-8 matcher under januari-februari och sammanlagt är det 22 spelare i tretton klubbar i Premier League som reser söderut för Africa Cup of Nations. Tidigare chefsfysioterapeuten Dave Galley reser med Mané för att statusrapportera hem till Jürgen Klopp.Dejan Lovren var inte nöjd med de två insläppta målen och han säger samtidigt att man måste blicka framåt.Trots sparsamt med speltid vill Jürgen Klopp inte släppa Kevin Stewart, utan ser honom som en perfekt truppspelare för klubben.Liverpool tappade två ledningar och två poäng I går mot Sunderland och istället för att bli hjälte blev en besviken Sadio Mané något av en syndabock när han orsakade straffen som ledde fram till 2-2.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Jürgen Klopp anser inte att domsluten i matchen balanserade sig över nittio minuter och hade svårt att analysera Liverpools insats. Han gav också en första uppdatering vad gäller skadorna på James Milner och Daniel Sturridge.2-2 är sett över 90 minuter ganska rättvist. Liverpool har 70% i bollinnehav men gör inte jättemycket av den. Båda lagen har gott om chanser på skott och även om Liverpool har de allra vassaste i öppet spel så får Sunderland 2 av de 3 straffar som de ska ha ikväll.