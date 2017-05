Clyne missar landskamper

Nathaniel Clyne har ådragit sig en ryggskada och missar därmed Englands landskamper i juni.

Nathaniel Clyne har ådragit sig en ryggskada och han kan därmed inte medverka i Englands matcher nu i juni.



England spelar mot Skottland i VM-kvalet och träningsspelar sedan mot Sveriges motståndare, Frankrike.



2017-06-01 00:17:12

Nathaniel Clyne har ådragit sig en ryggskada och missar därmed Englands landskamper i juni.