Coutinho och Milner redo för Southampton

Jürgen Klopp berättade under presskonferensen inför onsdagens match mot Southampton att Philippe Coutinho förväntas vara med i truppen. Coutinho har nyligen återvänt till träning efter att ha varit skadad i fotleden de senaste sex veckorna. Det är osannolikt att han spelar från start efter den långa frånvaron.Men med tanke på att en viktig ligamatch mot Manchester U nited väntar på söndag och att Sadio Mané då kommer att saknas, får man förmoda att Coutinho åtminstone får några minuter på planen mot Southampton.”Jag tror att Phil är tillräckligt stark för att vara med i truppen. Det betyder att det kan bli några minuter för honom. Hur många vet jag däremot inte. Det beror på matchen.””Han är på god väg. Det är sex, sju veckor han varit borta. Lång tid. Han behöver framför allt minuter på träning, men självklart behöver han så snart som möjligt tid i matcher också. Vi får se. Inga slutliga beslut har tagits än.””Han har just gjort sin tredje fullständiga träning med laget, imorgon skulle bli den fjärde. Det är inte så många, men för att vara med i truppen kan det vara tillräckligt. Vi får se.”Ingen spelare ska ha dragit på sig några större, eller mindre, besvär efter matchen mot Plymouth . James Milner, som inte spelade, ska vara tillgänglig igen mot Southampton. Jürgen Klopp pratade också om Jordan Henderson och Joël Matip.Henderson ska vara ”på god väg” efter en hälskada han ådrog sig mot Manchester C ity. Matip å andra sidan har bara nyss återvänt till träning efter en fotledsskada. Ingen av dem ser ut att vara redo för matchen mot Southampton, men åtminstone Henderson bör vara aktuell inför söndagens match mot United på Old Trafford. Marko Grujic som knappt spelat alls under säsongen har också återvänt till träning efter skadeproblem, men han är sannolikt inte aktuell för någon av de kommande matcherna ändå. Däremot ska det bli intressant att se om Klopp ser någon plats i truppen för honom i returen mot Plymouth.

