Datum för omspelet fastställt

Liverpool lyckades bara nå ett oavgjort resultat mot Plymouth i FA-cupen och nu har datumet för omspelet fastställt.





Enligt Liverpools officiella hemsida spelas matchen på onsdag den 18 januari kl. 20.45 på Med en på pappret tämligen enkel lottning i FA-cupen hoppades de flesta att Liverpool skulle lyckas ta sig vidare till nästa omgång. Men efter en slätstruken insats med en ung uppställning mot ett lågt samlat motstånd slutade matchen 0-0. FA-cupen är formad som sådan att vid ett oavgjort resultat så spelas matchen om vid ett senare tillfälle bara det att man byter hemmaplan.Enligt Liverpools officiella hemsida spelas matchen på onsdag den 18 januari kl. 20.45 på Plymouth Argyles hemmaarena Home Park.

JOHAN NORMAN

2017-01-09 15:20:04

Liverpool lyckades bara nå ett oavgjort resultat mot Plymouth i FA-cupen och nu har datumet för omspelet fastställt.Det var över ett år sedan Joe Gomez senast spelade en fotbollsmatch. I går mot Plymouth spelade han 90 minuter vilket och det var något av en dröm som slog in för honom.Trots bara oavgjort hemma mot League Two-motstånd försvarade Klopp sin startelva - den yngsta någonsin för Liverpool: ”Jag tar alltid ut en elva för att vinna matchen”En kul Liverpool elva som är den yngsta i historien där vi får hoppas att de spelare som tar sina första (nåja) stapplande steg på Anfields matta tar med sig helt nödvändiga erfarenheter. Det är väldigt användbara matcher och Klopp är noga med att ingen ska kunna säga att de inte fått chansen eller möjligheten. En tuff match där båda lagen fick vad de förtjänade.Ligatvåan i League Two står för motståndet när Liverpool gör entré i FA-cupens tredje runda. Plymouth Argyle har aldrig nått högre än en femteplats i division två, men har spelat inför 100 000 åskådare och besegrat Pelés Santos.Joe Gomez är på väg att återvända till A-lagsspel på söndag när Liverpool tar emot Plymouth Argyle.Liverpools unge mittfältare Pedro Chirivella kommer att spendera resten av säsongen i Eredivsie hos Go Ahead Eagles för att samla erfarenhet.Nu när vi har tagit oss över på andra sidan nyår så tänkte jag att vi skulle göra en liten summering över hur de utlånade har presterat i sina respektive låneklubbar under hösten.Med 10 av 12 poäng från matcherna kring jul och nyår hade Liverpool bara två lag före sig i poängplockande. Sämst av de titeljagande lagen gick Arsenal.Liverpool tappar Sadio Mané i 5-8 matcher under januari-februari och sammanlagt är det 22 spelare i tretton klubbar i Premier League som reser söderut för Africa Cup of Nations. Tidigare chefsfysioterapeuten Dave Galley reser med Mané för att statusrapportera hem till Jürgen Klopp.