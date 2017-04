Dejan Lovren skriver på nytt långt kontrakt

Dejan Lovrens nya kontrakt visar att försvararen övertygat den person som betyder mest.

Cabaye tog sig enkelt förbi för att sätta in bollen till Benteke som kvitterade matchen på Anfield.En liverpoolkarriär fylld med ögonblick av galenskap är det som många minns avEn relativt ny mittback i laget, en mittback som kostade 20 miljoner pund, en mittback som hade de otroligt svårt redan i november 2014 när Brendan Rodgers lag förlorade med 3-1.Senare samma säsong, när Steven Gerrard gjorde sin sista match på Anfield är det bilden av en Lovren som faller handlöst med huvudet före ner i gräsmattan under en riktigt tuff eftermiddag mot Yannick Bolasie.Om den Lovren vi såg då känns långt borta så är de senaste matcherna fortfarande färska i minnet. Lovren var inte bara ansvarig för att Champions League-drömmen fick sig en törn i söndags men hans insats var också en av de värre insatserna på senare tid.Ett nytt kontrakt med 100,000 pund i veckan, en option på ytterligare ett år. Ett kontrakt är inte en garanti för speltid och det kommer vara en del bestörtning från fans och då kan det vara värt att påminna om att det ändå funnits en del förbättringar sedan mittbacken kom till Anfield för tre år sedan.Osäkerheten runt det långa avtalet och värdet av detsamma är såklart förståeligt. Trots att den 27-årige mittbacken har spelat bättre under Klopp ochatt tysken verkligen gillar Lovren så behöver Liverpool leta efter förstärkningar till sommaren.Det Liverpool vill ha är en försvarare som är redo att vara tongivande i en startelva med Virgil van Dijk som ett alternativ och Napolis Kalidou Koulibaly som ett annat. Det skulle göra att en av dagens startande mittbackar Lovren och Matip måste flytta på sig och den senare har helt klart imponerat mer, även om han spelat mindre på grund av skador.Ett nytt avtal med 100.000 pund i veckan för en försvarare som inte har en säker startplats kan tyckas dyrt.Den kroatiska landslagsmannen har varit bättre dock. Stanken av hans insats från matchen mot Crystal Palace sitter fortfarande i men han har trots allt gjort starka insatser i stora matcher. Vinstmålet mot Borussia Dortmund blev en liten vändpunkt för hur folk uppfattade Dejan Lovren tyvärr så har dessa insatser blandats upp med en del sämre under senare år.Lovren har fortfanade ett värde på 20 miljoner pund och det är helt klart så att med bara två år kvar på kontraktet så vore det dumt att inte säkra den värderingen under lång tid framöver.Det ska också sägas att Liverpool kan ha ett alternativ mindre i sommar eftersom Lucas Leiva kan ha gjort sitt på Anfield. Joe Gomez har en stor talang men det är fortfarande oklart hur han kommer utvecklas med tanke på sin långtidsskada.Ragnar Klavan fyller 32 år i oktober och är inte ett långsiktigt alternativ samtidigt som Mamadou Sakhos framtid också är ett givet samtalsämne runt framtiden i Liverpool.För den som känner att lönen för Lovren är hög så är detta numera verkligheten för engelska fotbollslag. En pålitlig spelare med ett sexsiffrigt lönebelopp, det är så Jürgen Klopp ser på sin kroat."Dejan är en stor spelare för oss, både på plan och i omklädningsrummet. Det är underbara nyheter att han valt att förbinda sig till klubben under så lång tid framöver.""Det är vår intention att bygga vår trupp runt den stora talang vi redan har i truppen. Vi vill behålla kärnan tillsammans. Jag är verkligen glad att Dejan har valt att bli den senaste i raden av spelare som förstår att Liverpool är där det händer. Där vi kan nå våra drömmar och mål.""Han är en försvarare som är outstanding och en spelare som jag tror har sina bästa år framför sig som spelare. Han har alla möjligheter att bli en topspelare i dagens moderna fotboll."Klopp är övertygad. Nu är det dags för Lovren att bevisa sitt värde på planen varje gång han spelare - även när det är Crystal Palace som kommer till stan.