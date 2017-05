Dominic Solanke nära övergång till Liverpool

Pålitliga redaktioner i England rapporterar nu att Liverpool är nära att värva Chelseas 19-årige anfallare Dominic Solanke för en liten peng.





Liverpool Echo skriver i alla fall att LFC vunnit racet om



Både Echo och The Guardian skriver att Jürgen Klopp ser Solanke som en spelare för framtiden, och att han ska ta plats i U23-truppen till en början, tillsammans med Alexander-Arnold, Woodburn, Ejaria, Ojo och Wilson. Att båda tidningarna publicerar just denna information med snarlika formlueringar antyder att informationen kommer direkt från LFC.



Liverpool kommer bli tvungna att betala vad en tribunal beslutar att Chelsea är värda i ”utvecklingsavgift” – samma procedur som gjorde att Liverpool fick betala 8 miljoner pund till



Solanke har varit en viktig del av de Chelsea-lag som vunnit FA Youth Cup 2013 och 2015, och dessutom UEFA Youth League 2015 – då han var bäste målskytt. Det blev han också när England vann U17-EM i Malta 2014. Han blev Chelseas yngste Såväl The Guardian som Liverpool Echo släppte klockan tolv artiklar som gör gällande att Dominic Solanke är på väg till Liverpool. Den exakta och koordinerade publiceringstiden på sajterna antyder att de fått samma information samtidigt och möjligen med kravet att hålla på det fram till klockan tolv.Liverpool Echo skriver i alla fall att LFC vunnit racet om Chelsea s unge anfallare före flera andra intresserade klubbar – däribland RB Leipzig och Celtic. 19-åringens kontrakt med Chelsea går ut i sommar och Solanke ska vara ointresserad av att vara kvar i klubben, som ju har välkänt ont om plats för unga talanger.Både Echo och The Guardian skriver att Jürgen Klopp ser Solanke som en spelare för framtiden, och att han ska ta plats i U23-truppen till en början, tillsammans med Alexander-Arnold, Woodburn, Ejaria, Ojo och Wilson. Att båda tidningarna publicerar just denna information med snarlika formlueringar antyder att informationen kommer direkt från LFC.Liverpool kommer bli tvungna att betala vad en tribunal beslutar att Chelsea är värda i ”utvecklingsavgift” – samma procedur som gjorde att Liverpool fick betala 8 miljoner pund till Burnley för Danny Ings. Klubben verkar förvänta sig att summan landar på 2-3 miljoner pund.Solanke har varit en viktig del av de Chelsea-lag som vunnit FA Youth Cup 2013 och 2015, och dessutom UEFA Youth League 2015 – då han var bäste målskytt. Det blev han också när England vann U17-EM i Malta 2014. Han blev Chelseas yngste Champions League spelare någonsin när han gjorde debut mot Maribor i oktober 2014.

LUCAS BRISCHETTO

2017-05-30 14:14:25

