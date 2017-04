Elva klockan Elva

liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.

De två senaste, ganska knappa, vinsterna mot Stoke och West Bromwich har beskrivits som blytunga. Men sanningen är förstås att Liverpool måste fortsätta leverera såna blytunga vinster. City och United ligger bara några poäng efter i kampen om topp fyra-placeringarna och kan – om de vinner sina innestående matcher – hinna ikapp Liverpool. Lyckligtvis ska rivalerna också möta varandra. Generellt är det också vanskligt att betrakta innestående matcher som förväntade poäng – de kan precis lika gärna innebära tappade poäng.Motståndet för dagen är Crystal Palace och Liverpool får nog bemöta motståndet på ungefär samma sätt som mot West Bromwich Albion. Det kommer bli tufft och intensivt, men förhoppningsvis kommer såväl spelarkvalitet och hemmafördel att luta vågen åt Liverpools håll.Tre av Liverpools bästa spelare är borta i Jordan Henderson och Adam Lallana , som kan komma tillbaka till spel inom de närmaste veckorna, samt Sadio Mané som verkar vara borta för säsongen.Ovie Ejaria, Danny Ings och Adam Bogdan har varit borta sedan länge och kommer även fortsatt att vara det.I veckan har Klopp dessutom stångats med ytterligare bekymmer när Joël Matip, Ragnar Klavan och Lucas Leiva alla har haft mindre skadebesvär. Så sent som på lördagen var det ännu inte klart om de skulle kunna spela, utan beslutet tas sannolikt idag. Detsamma gäller Daniel Sturridge som på något otroligt sätt verkar ha blivit skadad igen, men även han beskrevs under lördagen som ”a doubt” och inte som helt borträknad. Simon Mignolet är i sitt livs form och är totalt ohotad mellan stolparna idag. Vad gäller elvan i stort finns två stora frågor: Vilken formation väljer Klopp? och vilka spelare är egentligen tillgängliga?I slutet av Bournemouth -matchen valde Klopp att gå över till en trebackslinje, något han fortsatte med mot Stoke. Då såg det ut som att den nya formationen kanske var tränarens plan inför säsongens slutspurt. Men eftersom han mot West Bromwich – där en trebackslinje hade känts rimlig – återgick till en fyrbackslinje, har den idén kommit på skam. Istället ser det nu kanske ut som att formationsförändringen var en reaktion på skadesituationen och spelarnas tillgänglighet. Med WBA -matchen i åtanke kommer jag utgå ifrån att Klopp väljer en fyrbackslinje.Inför matchen har Matip, Klavan och Lucas alla beskrivits som tveksamma vilket kanske ytterligare spikar fyrbackslinjen. Sent under veckan rapporterades att åtminstone Matip och Lucas skulle kunna klara av matchen. Det handlar på olika sätt om nyckelspelare vars frånvaro riskerar en total ommöblering i elvan.Skulle Lucas (men inte Matip eller Klavan) vara tillgänglig kan han tvingas ner till en mittbacksposition, och kräva en ny lösning på mittfältet där han vikarierat för Jordan Henderson. En sådan lösning skulle kunna vara att Sturridge (ett annat skadetvivel) tar Coutinhos plats varpå brassen faller ner på mittfältet och Emre Can tar den defensiva mittfältspositionen. En annan lösning skulle kunna vara att Trent Alexander-Arnold kommer in, antingen på mittfältet eller på en av ytterbackspositionerna så att Milner kan spela på mittfältet. I värsta fall får Joe Gomez komma in, trots ytterst lite speltid denna säsong. Kort sagt så finns möjliga lösningar, men ingen av dem är direkt önskvärd.Kan vi utgå ifrån att Matip och Lucas är tillgängliga har vi istället en betydligt mer bekväm väg att gå.kan då stanna kvar i sina respektive positioner som ytterbackar.blirs partner i mittlåset. Framför dem fårfortsatt vikariera för Henderson på den defensiva av mittbackspositionerna, bakomOavsett om Sturridge kan spela eller inte är det osannolikt att han går in från start. Istället blir front-trean– förmodligen med Origi centralt. Det är vanskligt att gissa sig fram till hur Klopp väljer att ställa upp denna match, men följande elva är sannolik förutsatt att Matip och Lucas kan spela.MignoletClyne - Matip - Lovren - MilnerCan - Lucas - WijnaldumFirmino - Origi - Coutinho