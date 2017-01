Elvan klockan Elva

1 Chelsea 21 17 1 3 45-15 52

2 Tottenham 21 13 6 2 43-14 45

3 Arsenal 21 13 5 3 48-22 44

4 Liverpool 20 13 5 2 48-23 44

5 Man City 20 13 3 4 41-22 42

6 Man United 20 11 6 3 31-19 39



Ett kryss på Old Trafford placerar Liverpool på delad andraplats, en seger skulle återföra laget som det närmast skuggande Chelsea med 5 poäng upp till Londonlaget och en förlust minskar avståndet till United till endast 2 poäng och ökar samtidigt gapet till Chelsea till jobbiga 8 poäng.



Manchester United går in till mötet med Liverpool med sju raka vinster inräknat cupspel och inte ett nederlag på femton matcher sedan Chelsea slog dem med 4-0. Zlatan har efter en ökenvandring hittat rätt och har på nästan egen hand lyft laget från mitten till toppfyrakampen. Ibra missade cupmatchen i veckan till följd av sjukdom och kan han inte spela blir det ett stort avbräck för hemmalaget.



Skadeläget



De enda spelare vi kan räkna bort helt från medverkan är Marko Grujic, Danny Ings och Adam Bogdan.



Jürgen Klopp meddelade den 9 januari på presskonferensen inför matchen mot Southampton att Jordan Henderson och Joel Matip närmade sig comeback, men angav inget definitivt datum. Enligt Liverpool Echo är Hendo, men inte Matip, med från start mot Manchester United.



Sadio Mané är fortsatt iväg på landslagsuppdrag.



Elvan



Efter en helt sysslolös dag på jobbet för Loris Karius i matchen mot Plymouth i FA-cupen blev det desto mer hektiskt borta mot Southampton i Ligacupsemifinalen. Karius var Liverpools bästa spelare i en match där det skapades väldigt lite framåt, men jag tror inte att det räcker för att hålla Simon Mignolet utanför elvan i Premier League.



Backlinjen är inte så krånglig att ta ut med Matip ur bilden. James Milner, Ragnar Klavan, Dejan Lovren och Nathaniel Clyne har låga odds för att ta plats i defensiven. På brasklappen står det att Lucas Leiva ersätter Klavan, men Lucas klumpighet att dra på sig frisparkar avskräcker bara den.



Hendersons återkomst på mittfältet är välbehövlig och vältajmad och medan Giordini Wijnaldum utan tvivel behåller sin plats kan jag inte se Emre Can göra detsamma,. Det lämnar oss med två alternativ när övriga positioner ska fyllas och det hela hänger på huruvida Daniel Sturridge startar eller inte. Gör han det förpassas Robert Firmino till kanten och Philippe Coutinho kompletterar då offensiven även om hans roll inte blir att slicka linjen. I det här scenariot startar Adam Lallana till vänster på mittfältet.



Om Sturridge å andra sidan inte startar hittar vi Firmino centralt med Coutinho och Lallana i offensiven. För att fylla ut mittfältet har då Klopp att välja mellan Lucas och Can - ja, trots allt. Sturridge var allt annat än sylvass på St. Mary's och Firmino har trampat vatten ett tag, men jag anser ändå att upplägget med Sturridge som spets ger en bättre totalbalans, inte minst på mittfältet, och jag ser hellre Lallana än Can försöka följa Henrikh Mikhtaryans löpningar.



Coutinho Sturridge Firmino

Lallana Wijnaldum Henderson

Milner Klavan Lovren Clyne

2017-01-15 11:00:00

