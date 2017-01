liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.

Efter en berömd såkallad kräftgång av sällan skådat slag så är Liverpool i desperat behov av en vinst för att hänga på i kampen om Champions League den här säsongen. Ett sådan läge gör att det finns möjlighet att man chansar med spelare som normalt sätt inte skulle starta och då tänker jag framförallt på Nathaniel Clyne och Sadio Mané.Ett möte mot suveräna Chelsea kan i det här läget vara både positivt och negativt, att man får spela sin fjärde hemmamatch på raken tror jag bara är positivt trotts förra veckan som med Liverpoolögon sett var bedrövligt mörk.Jürgen Klopp berättade på presskonferensen inför matchen att Nathaniel Clyne inte tränat för att spela mot Chelsea men att man kommer att testa under matchdagen. För Sadio Manés del så berättade Klopp att han måste se in i Senegalesenes ögon för att se om han är redo, är han det så finns det inga hinder.har i stått för flertalet stabila insatser sedan han tog över förstespaden från Loris Karius och mot de större lagen i Premier League har han den här säsongen lyckats väldigt väl och med tanke på Loris Karius oförmåga att "äga sitt straffområde" i senaste matchen mot Wolves så lär Mignolet vara tillbaka i målet ikväll.Klopp bytte ut nästan hela backlinjen till FA-cupen och gav andningshål för de spelare som matchats mycket. Till den här matchen förväntas han byta tillbaka alla igen så attochstartar. Enda frågeteckenet är för högerbacken eftersom Clyne, som annars är helt given varit skadad under de senaste veckorna. Klopp låter tvivelaktig med Clyne eftersom han inte tränat alls inför matchen.Jordan Henderson är tillbaka i startelvan sedan ett par matcher tillbaka och har växt ut till kanske hela ligans mest underskattade spelare, han syr ihop Liverpool på ett imponerande sätt. En av få egentligen funderingar kring startelvan som Klopp torde ha är vem han ska välja avochpå mittfältet. Med Can skadad har Wijnaldum startat, men med Can tillbaka har han varit en favorit hos Klopp, det borde ändå bli Wijnaldum med tanke på Cans seghet senaste veckorrna och hans slutproduket på sista tredjedelen.som häromdagen blev utsedd till Englans bästa spealre 2016 bör starta på mittfältet igen brevid de båda andra.är tillbaka i Liverpool efter att han själv straffmissat ut sitt Senegal ur Afrikanska Mästerskapen, huruvida han startar eller inte är mycket upp till honom själv och det är något som Klopp enligt honom själv skulle se i hans ögon när han fick träffa honom innan match.som har haft de högsta av toppar men de djupaste av dalar har trivts väldigt bra tillsammans medoch Manéoch lär få förtroendet igen tillsamanns med de båda. Centralt den här gången efter att det nästan sett ut som att han bestämt sig för att han inte kan spela på en kant.