liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.



Efter tio raka utan vinst är det hög tid för Liverpool att få en seger på pappret. Spurs är inte det enklaste motståndet i en ”måstematch”, men med tanke på att Liverpool hittills under säsongen tagit fler poäng mot topplagen än bottenlagen kanske det inte är så illa.Alla rivaler har på pappret relativt enkla matcher denna omgång, och utan seger riskerar Liverpool att halka ner till sjätte plats, under Manchester U nited som möter Watford på hemmaplan. En vinst kan å andra sidan skicka upp Liverpool till tredje plats med vittring på Spurs på andraplatsen, men det kräver också att både City och Arsenal tappar poäng.Hur som haver känns det som att laget nu befinner sig i en sådan svacka att prio 1 är vinst, men kunde laget spela helt okej bara så skulle det också vara betryggande. Samtidigt känns det som att det verkliga provet inte är matchen mot Spurs, där vi vet att Liverpool kan ta fram finspelet. Istället är det den påföljande matchen mot Leicester som är den verkliga termometern på detta lag.Som vanligt är Grujic och Danny Ings ute ur spel med sina skador, men idag är heller inte Ovie Ejaria tillgänglig på grund av skada. Ragnar Klavan har varit sjuk och är ett frågetecken – men skulle oavsett vad ha hamnat på bänken.Något mer uppseendeväckande är att både Dejan Lovren och Adam Lallana har haft lätta skador under veckan som kan utesluta dem från spel. Jag föreställer mig att mer tydliga nyheter hade kommit ut om de faktiskt var för skadade för att spela, men båda två har sett trötta ut de senaste veckorna, och det är inte omöjligt att Klopp ändå låter dem vila.Efter ännu en besvikelse förra veckan ryktas det om att Klopp överväger att släppa in Loris Karius i laget igen, som trots allt sett bra ut i de cupmatcher han spelat sen han bänkades från ligan. Jag tror att Klopp inför denna match väljer att skaka om laget lite grann, och göra byten där han kan. Därför tror jag attockså spelar från start.Jag tror inte attellerser sina platser hotade på respektive kant, och att åtminstonestartar mellan dem trots lite svagare insatser på sistone. Kan Lovren spela så gör han det, men det skulle inte förvåna mig att se Joehoppa in istället för honom.ser jag som given, han blir kvar på mittfältet. Jag tror ocksåfår chansen idag, och igen är det nog en fråga om vem som är minst skadad av Lallana ochför vem som tar platsen bredvid Wijnaldum. Jag tror att Lallana får vila denna match efter att ha spelat massor under säsongen.På topp kan jag inte tänka mig något annat än attochbörjar på varsin sida om. Inte för att trion varit särskilt bra, utan för att alternativen på bänken inte heller imponerat. Om något kan jag tänka mig att Origi får hoppa in.KariusClyne - Matip - Gomez - MilnerHendersonCan - WijnaldumMané - Firmino - Coutinho