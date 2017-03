liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.

Liverpool och Arsenal inleder den 27:e omgången jämsides i tabellen med Londonlaget på fjärde plats med 50 poäng och Liverpool direkt under med 49 poäng. Arsenal har dock en match till godo, vilket understryker vikten av att Liverpool går segrande ur det här mötet. Manchester United börjar lördagen på 48 poäng, men med en hemmamatch mot Bournemouth förväntas de gå om både Liverpool och Arsenal lagom till de sista förberedelserna på Anfield inför avspark.Liverpool har vunnit fyra och kryssat fyra av de åtta mötena med topp sex den här säsongen. Arsenal vann mot Chelsea tidigt på säsongen, men har därefter inte besegrat något av toppsexlagen på fem försök. Dessutom förlorade de med 3-4 mot Liverpool i premiären.Mot Liverpool har Arsenal trots det nyliga nederlaget bra statistik med bara en förlust på nio besök på Anfield och tolv segrar och endast tre förluster på nitton matcher i Premier League.Ser vi till statistiken är "båda lagen gör mål" ett vettigt spel sett till att Liverpool har släppt in mål i tjugo av de senaste tjugotvå ligamatcherna mot Arsenal medan Londonlaget, inräknat cupmatcher, bara har hållit nollan i ett av de arton senaste besöken på Anfield.Arsène Wenger får tillbaka lagkaptenen Laurent Koscielny från skada liksom Aaron Ramsey och saknar därmed bara Santi Cazorla och Mohamed Elneny i truppen.Jordan Henderson och Daniel Sturridge missar garanterat matchen och Dejan Lovren testas sent.Jürgen Klopp: "För Jordan kommer matchen mot Arsenal för tidigt, det är ett som är säkert. Det kommer att ta tid att läka skadan i hans ben.Vi får se hur det är med Dejan. Han tränade delsvis ihop med laget i onsdags och i torsdag var han tillbaka i full träning. Nu måste vi se hur han reagerar på de här passen. Han kommer att träna igen under fredagen om jag inte får besked om annat. Så får vi ta ett beslut därifrån. Han har varit borta i nästan fyra veckor och bara tränat i tre dagar, något som vi måste ha i bakhuvudet.Daniel var sjuk, väldigt, väldigt sjuk. Nu har han åkt på en sträckning i en höftmuskel. Det skedde under ett rehabiliteringspass. Det är ingen allvarlig skada utan bara en liten, men den förhindrar honom från att träna normalt under en vecka. Han kan bedriva en form av träning den kommande veckan, men inte ihop med resten av laget."Ovie Ejaria får räknas bort från spel ett bra tag till efter att ha skadat ledbandet och Danny Ings samt Adam Bogdan missar resten av säsongen. Marko Grujic är tillbaka i träning igen, men verkar inte vara redo för att inkluderas i matchtruppen riktigt ännu.Ragnar Klavan i stället för Lucas Leiva? Alberto Moreno i stället för James Milner? Divock Origi i stället för Roberto Firmino? Ja, det är visserligen svårt att se Liverpool komma ifrån mötet mot Leicester med ett sämre resultat än 1-3 om en eller flera av dessa förändringar hade genomförts, men samtidigt tror jag de flesta är överens om att det största problemet med matchen på King Power Stadium inte var startelvan (givet de skador som fanns) utan inställningen hos spelarna och lagets fokus från start.Nu väntar ett topplag som motstånd och om vi ska se till säsongen så här långt kommer det inte att vara något problem med inställningen för Liverpool, tvärtom. Jag tror heller inte att Jürgen Klopp planerar att ändra om i startelvan särskilt mycket utan litar mycket till samma spelare och räknar med en positiv reaktion och att Liverpool slår tillbaka jämfört med matchen i måndags.Väljer Jürgen Klopp en långsam defensiv mittfältare i stället för Klavan som mittback har estländaren då sannerligen inte imponerat på managern och det vi kan hoppas på är att Lovren hinner bli spelklar och också verkligen är fysiskt och mentalt hundra tillbaka.Kan Lovren inte spela är ett alternativ att flytta ner Emre Can i backlinjen och med Henderson och Ejaria skadade ligger det då närmast till hands att Lucas fyller ut mittfältspositionen tillsammans med Giorginio Wijnaldum och Adam Lallana. Lucas skulle då kunna spela på sina styrkor och Can är om ingen naturlig mittback åtminstone jämförbar med Lucas förutom att vara snabbare, fysiskt starkare och har också erfarenhet av att ha extraknäckt i backlinjen.Med Sturridge skadad - igen - tror jag inte på några förändringar i offensiven, vilket givet att Lovren blir spelklar leder fram till följande:Coutinho Firmino ManéLallana WijnaldumCanMilner Matip Lovren ClyneMignolet