Elvan klockan Elva

liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.

0 KOMMENTARER 415 VISNINGAR 0 KOMMENTARER415 VISNINGAR MATTIAS HERNER

2017-03-19 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-03-19 11:00:00

Liverpool

2017-03-18 17:58:00

Liverpool

2017-03-17 21:58:00

Liverpool

2017-03-17 16:07:30

Liverpool

2017-03-17 14:00:00

Liverpool

2017-03-16 11:00:00

Liverpool

2017-03-16 07:07:19

Liverpool

2017-03-15 20:02:00

Liverpool

2017-03-14 21:36:42

Liverpool

2017-03-14 07:23:36

ANNONS:

Chelsea kommer av allt att döma att vinna Premier League, vilket gör att spänningen i ligan handlar om nedflyttningsstriden samt vilka lag som ska positionera sig bakom Antonio Contes lag för direktplatserna respektive kvalplatsen till Champions League.Everton blandade sig poängmässigt i toppfyrastriden efter en seger i går, men med 2-3 matcher fler spelade än övriga lag i toppen och ett inte erkänt starkt facit mot de bästa klubbarna väntar jag med att se dem som ett reellt hot.Liverpool har en match mer spelad än Tottenham, Manchester City och Arsenal samt två fler än Manchester United, men har å andra sidan efter i dag betat av alla matcher mot just dessa lag samt Chelsea. Övriga klubbar har flera möten kvar sinsemellan, något som kommer att leda till poängtapp. Sedan gäller det förstås att Liverpool gör jobbet i sina matcher mot lagen på plats 8-20 där vi hittar motståndet i de resterande nio matcherna efter Etihad.Manchester City kommer närmast efter besvikelsen mot Monaco i Champions League, men har trots krysset hemma mot Stoke City i förra omgången bra ligaform. Dock exemplifierar den 0-0-matchen mot Potters Citys problem på hemmaplan, nämligen att de gör för få mål. 23-13 i målskillnad har bara lett till sju vinster på tretton hemmamatcher, men de har å andra sidan bara förlorat en, 1-3 mot Chelsea den 3 december.Chelsea och Tottenham är de enda lagen som har nätat fler än en gång borta mot Manchester City den här säsongen.Jordan Henderson och Daniel Sturridge missar garanterat matchen och får sikta på derbyt efter landslagsuppehållet för comeback.Roberto Firmino har tränat under veckan, om än inte med laget, något som enligt vad Jürgen Klopp sa på presskonferensen inte är avgörande för hans medverkanen utan så länge han kan träna med laget under lördagen anses brasilianaren vara redo för spel.Dejan Lovren visade i U23-matchen i måndags att han är återställd efter skadan.Ovie Ejaria, Danny Ings och Adam Bogdan står sedan tidigare på skadelistan ett bra tag till.Lovren förväntas ersätta Ragnar Klavan i en backlinje som förutom det är oförändrad med Simon Mignolet i målet.I övrigt kommer Klopp inte ställas inför några större huvudbryn så länge Firmino, vilket är att vänta, blir spelklar. Philippe Coutinho och Sadio Mané är givna startspelare i offensiven och på mittfältet är det med Henderson borta inget annat att vänta än Adam Lallana, Emre Can och Gini Wijnaldum.David Silva och Keven De Bruyne är sedan ett tag de offensiva regissörerna och dynamorna i Manchester Citys med utgångsposition i en djupare position på mittfältet för att sedan driva framåt med boll. En nyckel till att City skapade så lite på Anfield på nyårsdagen var Liverpools framgång i att hålla dessa två i schack.Under tiden som säsongen har fortlöpt har Leroy Sané och Raheem Sterlings kantspel och breddande av anfallsspelet blivit allt viktigare, något som innebär att Wijnaldum och Lallana får en viktig roll i att hjälpa James Milner och Nathaniel Clyne att täcka upp ytor bakåt eftersom Coutinho och Mané ligger högt upp i planen och Klopps taktik innebär att ytterbackarna snabbt hänger med upp i offensiven.Om Firmino inte kan spela förväntas Origi starta då Ben Woodburn framstår som fortfarande för grön i jämförelse och dessutom utgör Origi mer av en fysiskt närvaro.Coutinho Firmino ManéWijnaldum LallanaCanMilner Matip Lovren ClyneMignoletliverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Tionde och sista toppmatchen för säsongen väntar Liverpool på Etihad och så här långt är laget obsegrat med fem vinster och fyra oavgjorda. Efter Arsenals förlust ser Manchester City och Liverpool båda en chans att vid seger på söndagskvällen skapa ett gap nedåt i kampen om direktplatser till Champions League.I sitt möte med pressen inför matchen mot Manchester City talade Jürgen Klopp om att inte bli för passiva och att utnyttja ytorna i Pep Guardiolas taktik när bollen återvinns.Jordan Henderson och Daniel Sturridge missar matchen mot Manchester City medan det ännu inte är avgjort om Roberto Firmino och Divock Origi blir spelklara. Dejan Lovren är dock skadefri.Wales förbundskapten Chris Coleman har tagit ut Ben Woodburn till sin trupp inför VM-kvalet. Inte på grund av att han har valmöjligheten att välja England utan för att han är tillräckligt bra.Mot Burnley saknade Liverpool fyra viktiga spelare i Lovren, Sturridge, Henderson och Firmino. Av dessa var bara Firmino tillbaka i träning under onsdagen vilket kan betyda att resten av kvartetten är uträknade mot Manchester City.Dinamo Zagrebs ökände ”rådgivare” Zdravko Mamic har i veckan nämnt att klubben är intresserad av att köpa eller låna Liverpools Marko Grujic, som just är tillbaka från lång skadefrånvaro. Men enligt Grujics agent är något sådant inte aktuellt.Dietmar Hamann härjade själv på mittfältet i Liverpool och i Gini Wijnaldum ser han något som inte har funnits sedan Steven Gerrard spelade för klubben.Ja, The Kop ska faktiskt byggas om i sommar. Men det gäller inte någon omfattande utbyggnad som den som gjordes på Main stand förra sommaren, utan utvidgning för att ge bättre plats åt rörelsehindrade supportrar.Liverpools skadedrabbade Balkanduo var tillbaka i spel igår kväll när Liverpools u23-lag slog Chelseas dito. Det var framför allt Lovren som hade chansen att imponera när Jürgen Klopp och Pep Lijnders tittade på.