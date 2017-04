Elvan klockan Elva

liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.

Liverpool ligger 6 poäng före Everton i en haltande tabell där båda Merseysidelagen har spelat 29 matcher och har Manchester United (52 p, 27 matcher) och Arsenal (50 p, 27 matcher) mellan sig. Förutsättningarna behöver inte krånglas till mer än att en seger för Liverpool effektivt skulle släcka alla blå drömmar om att ta sig förbi stadsrivalen, och förmodligen deras möjligheter att klättra förbi sin nuvarande sjundeplats, medan en seger skulle ge Toffees vittring på mer under slutspurten.



Liverpool försvarar ett stabilt facit hemma mot Everton med åtta vinster och åtta oavgjorda på de sexton senaste mötena på Anfield i Premier League sedan Kevin Campbell avgjorde med matchens enda mål i september 1999. Inräknat bortamatcher är dominansen nästan lika total med tio vinster och bara en förlust för Liverpool på de tjugo senaste derbyna.



Under Jürgen Klopps ledning har Liverpool presterat särskilt väl i matcherna mot topplagen och även om vi breddar omfånget något är trenden tydlig. På de fjorton matcherna mot lagen på den nuvarande övre halvan av tabellen har Liverpool åtta vinster och sex oavgjorda. Sedan Klopp tog över är Manchester United (vid två tillfällen) det enda laget som har hållit nollan i en ligamatch på Anfield.



Everton å sin sida kan blicka tillbaka på en sällsynt stark form där 23 poäng under 2017, flest i ligan, har minskat gapet mellan dem och Liverpool från 16 poäng den 1 januari till 6 poäng den 1 april. Som jag redogjorde för i Införrapporten har Toffees också, till skillnad från Liverpool, ett starkt facit efter landslagsuppehållen under de senaste fem åren.



Ronald Koeman fick Séamus Coleman, James McCarthy och Ramiro Funes Mori skadade under landslagsuppehållet. Dessutom saknas Morgan Schneiderlin, Muhamed Besic och Yannick Bolasie.



Skadeläget



Sex veckor kvar av säsongen och det blir väl ungefär då som Jürgen Klopp kommer att ha en skadefri trupp... Adam Lallana skadade sig i Englands landskamp mot Litauen och Klopp kunde på fredagens presskonferens bekräfta att Lallana blir borta i minst fyra veckor. Liverpoolmanagern meddelade också att Jordan Henderson har drabbats av ett bakslag i sin rehabilitering och det lutar åt att lagkaptenen inte bara missar derbyt utan även matcherna mot Bournemouth på onsdag och Stoke nästa lördag.



Daniel Sturridges väg mot comeback går frustrerande långsamt och anfallaren har ännu inte kunnat återuppta normal träning med laget utan genomför ett separat program med en rehabtränare. Således inte en chans att Sturridge spelar mot Everton.



Ovie Ejaria, Danny Ings och Adam Bogdan står sedan tidigare på skadelistan ett bra tag till.



Elvan



Ragnar Klavan har stått för flera stabila insatser jämte Joël Matip och med tanke på hur väl han tog hand om Romelu Lukaku i decemberderbyt tror jag han behåller sin plats i backlinjen. Lukaku blir förstås huvudmåltavlan att bevaka som ledare av skytteligan och med 12 mål från de senaste tolv matchderna. Evertonforwarden har bara den här säsongen nätat tio gånger från minut 80 och framåt så det gäller att hålla koll på honom ända in i kaklet. James Milner och Nathaniel Clyne fyller ytterbacksplatserna som vanligt och Simon Mignolet vaktar målet.



Om det är någon lagdel du vill ha full styrka i när du möter Everton är det mittfältet och Klopp tvingas nu klara sig utan både Henderson och Lallana inför vad som väntas bli en löpintensiv och tempostark match. Allt annat än optimalt. Ross Barkley är en annan spelare att verkligen hålla koll på och mittfältaren har skapat 67 målchanser den här säsongen, flest av alla engelska spelare i ligan.



Georginio Wijnaldums plats blir inte mindre given i rådande skadesituation, Emre Can lär med säkerhet också behålla sin plats och för att fylla upp den sista positionen måste Klopp blicka mot bänken eller offensiven.



Philippe Coutinho, Roberto Firmino och Sadio Mané lär starta matchen, men då ingen av dem är särskilt lämpad att axla manteln centralt i Hendersons och Lallanas frånvaro lär de starta i frontlinjen precis som vanligt snarare än att säg Coutinho flyttar ner ett snäpp och att Divock Origi startar på topp. Mer sannolikt är att Lucas Leiva ges chansen att starta på sin föredragna position som defensiv mittfältare.



Coutinho Firmino Mané

Wijnaldum Can

Lucas

Milner Matip Klavan Clyne

Mignolet

2017-04-01 11:00:00

