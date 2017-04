Elvan klockan Elva



liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.

Efter Tottenhams 4-0-seger hemma mot Bournemouth under lördagen är avståndet upp till dem 8 poäng när båda lagen har 32 matcher spelade. Att Liverpool skulle ta in tre segrar med sex matcher kvar av säsongen och med tanke på Tottenhams form ter sig ytterst osannolikt, så det framstår som att plats ett och två är inkilade och att Liverpool tillsammans med Manchesterlagen och Arsenal får kämpa om plats tre och fyra.



Trots att Arsenal har en av sina formmässigt sämsta perioder de senaste fem åren och att de ska möta så väl Tottenham som Manchester United räknar jag inte bort dem helt ännu, men de måste nog gå rent i de kommande tre matcherna mot Middlesbrough, Sunderland och Leicester för att inte falla ifrån resten av fältet.



Manchester United vägrar trots ett ofta krampaktigt spel att förlora, men har en säsongsavslutning som gör att de bara inte ska kunna gå förbi Liverpool i tabellen. Burnley, Manchester City, Arsenal och Tottenham väntar samtliga på bortaplan för José Mourinhos lag, förutom att de förmodas trycka in två semifinaler i Europa League i gröten. United har redan kryssat tolv av trettio matcher under säsongen, men det kommer inte att räcka att de inte förlorar, utan de måste ta 3-poängare. Först ut för dem är Chelsea på Old Trafford senare i dag.



Liverpool avslutar sin bortasäsong med WWW: West Bromwich, Watford och West Ham. Jag ligger lågt och säger att det blir 4 poäng från de matcherna. Hemma väntar Crystal Palace, Southampton och Middlesbrough. Palace har visserligen lyft sig rejält på sistone, men med 7 poäng fler och en match färre spelad än Swansea under strecket är de nära säkerhet och måste inte vinna på Anfield, Southampton är i ett ingenmansland i mitten av tabellen och Boro kommer att vara relegerade någon vecka före den sista omgången. Utan att ta i med en glädjeprognos ska Liverpool ta 7 poäng från resterande hemmamatcher.



Totalt 11 poäng ytterligare ger Liverpool totalt 74 poäng. För att klå det (jag utesluter här en målskillnadsuppgörelse) måste Arsenal ta 21 av 24 återstående poäng och Manchester United 18 av sina 24 återstående poäng. Jag tror vi är överens om att Gunners inte vinner sju matcher fram till och med omgång 38 medan sex vinster eller fem vinster och tre oavgjorda för United med deras spelschema också låter väl tilltaget. Nej, gör bara Liverpool jobbet eller nästan jobbet ska det inte vara något större hot om fjärdeplatsen och en efterlängtad seger på The Hawthorns skulle i stället lägga större vikt vid Manchester Citys framtida resultat och kampen om tredjeplatsen.



Skadeläget



Tråkiga besked för Sadio Mané som tvingas operera knät och missar resten av säsongen.



Adam Lallana och Jordan Henderson har i nuläget matchen mot Watford den 1 maj som comebackdatum.



Ovie Ejaria, Danny Ings och Adam Bogdan står sedan tidigare på skadelistan ett bra tag till.



Elvan



En bit in i matchen mot Bournemouth, med mindre lyckat resultat, och inför matchen mot Stoke City, med mer framgångsrik utkomst, valde Jürgen Klopp att formera om laget till en trebackslinje. Liverpoolmanagern har hårdnackat förnekat att det skulle vara en reaktion på att laget enligt vad många kommenterat under säsongen har saknat en plan B.



"Jag har aldrig tänkt på eller lyssnat på sådant. Jag tappar faktiskt respekten en aning för personer som säger något i den stilen. Den här säsongen har vi haft stort bollinnehav och har vunnit matcher mot lag som Hull och Leicester med fantastisk fotboll. Det handlade inte om den bästa intensiteten, pressen eller något sådant utan om fotboll av bästa sort. Ser man tillbaka på mina tidigare klubbar, som Dortmund 2012 och 2013, handlade det inte bara om presspel utan att vi spelade fotboll och vann matcher."



Att döma av de övriga uttalanden som gjorts av Klopp och spelare under veckan lutar det åt att Liverpool fortsatt kommer att ställa upp med en trebackslinje, åtminstone tills spelare som Henderson och Lallana återvänder från skador. I så fall kommer Joël Matip flankeras av Dejan Lovren till höger och Ragnar Klavan till vänster.



Mot Stoke skiftade Nathaniel Clyne över och spelade vingback till vänster och Trent Alexander-Arnold tog platsen i motsvarande position ute till vänster. Båda spelarna var under första halvlek hemsk beskedliga framåt och jag tror att Clyne i dag startar på sin favoriserade högerkant och att James Milner väljs ute till vänster. Dels för hans defensiva kvaliteter före Alberto Moreno och för att den senare i största allmänhet verkar vara mycket, mycket långt från startelvan. Simon Mignolet gjorde flera viktiga räddningar senast och kommer att stå säsongen ut om ingen skada stoppar honom.



Giordinio Wijnaldum och Emre Can tar hand om det centrala mittfältet innanför Milner och Clyne. Skillnaden när Roberto Firmino och Philippe Coutinho klev in på bet365 Stadium inför andra halvek var enorm och båda lär starta mot West Bromwich. Ben Woodburn gjorde väl ungefär det han kunde senast, men Divock Origi borde ha kunnat åstadkomma betydligt mer. Trots det gissar jag att Origi ges chansen från start även mot West Bromwich.



Coutinho Origi Firmino

Milner Wijnaldum Can Clyne

Klavan Matip Lovren

Mignolet

2017-04-16 11:00:00

