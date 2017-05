Elvan klockan elva

liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.





Liverpool tar emot Southampton på Anfield och börjar se slutet på säsongen, med tre matcher kvar har man allt i egna händer. Tre vinster garanterar Liverpool en plats i nästa års Champions League.



Skadeläget

Sedan tidigare är Kevin Stewart, Jordan Henderson, Sadio Mané och Danny Ings borta på grund av skada.



Elvan



I mål finns det absolut ingen som helst anledning till att flytta på Simon Mignolet som är inne i bra form.



Klopp har i veckan pratat om att försvarslinjen med största säkerhet kommer att vara oförändrad. Det innebär att Dejan Lovren och Joel Matip kommer bilda mittbackspar med Nathaniel Clyne och James Milner på varsin kant.



På mittfältet blir det mer intressant och det hela kokar ner till frågan: hur frisk är Adam Lallana? Senaste veckans comeback bådade otroligt gott.



Emre Can som på senaste tiden haft sin bästa period sedan han kom till Liverpool lär starta samtidigt som Gigi Wijnaldum är en favorit hos Klopp, mycket talar för att de båda startar. Lucas Leiva däremot kan vara ett litet frågetecken, det kan också vara så att han spelar för att visas uppskattning för lång och trogen tjänst



Med Philippe Coutinho redo igen efter förra helgens smäll samtidigt som både Adam Lallana och Daniel Sturridge vill ha startplatser har Jürgen Klopp ett välkommet lyxproblem mot Southampton.



Klopp har visat stor tilltro till Divock Origi tidigare och det kan vara så att han får behålla sin plats, Roberto Firmino spelar alltid när han är frisk tillsammans med Coutinho.



Att Lallana kommer att starta känns ganska säkert, är det Divock Origi eller Lucas Leiva som får flytta på sig?









2017-05-07 11:07:00

