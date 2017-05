liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.

Med bara två matcher kvar att spela och konkurrenterna flåsande i nacken finns inga alternativ för Liverpool idag – de måste vinna mot West Ham . Lyckligtvis har LFC fortfarande allt i egna händer, och två raka segrar garanterar Champions League -kval.Mot Southampton spelade Liverpool stelt och tröttsamt – en effekt av att det är sent i säsongen, men också av en uppställning som såg mer lämpad ut för en tuff bortamatch än en hemmamatch. Frågan är om Klopp fortsätter på samma spår och hoppas att laget kan halta över mållinjen och kriga till sig poängen – eller om poängtappet mot Southampton leder till förändringar i startelvan?Jordan Henderson börjar återhämta sig men kommer inte spela mer denna säsong. Detsamma gäller Sadio Mané och Danny Ings. Under veckan har Jürgen Klopp också nämnt att både Lucas Leiva och Roberto Firmino dragits med mindre skavanker som hållit dem borta från träningspass – men båda ska vara tillgängliga för spel idag. Simon Mignolet s står kvar i målet och det finns inga rapporter som pekar på att Klopp ställer upp något annat än– den bästa möjliga backlinjen i truppen.Därefter är det inte lika enkelt. Mittfältet med Lucas, Can och Wijnaldum är defensivt robust och redo att spela fysiskt, men saknar den smidighet och kreativitet som utmärkte Liverpool tidigare under säsongen.Till det kommer att Lallana nu, rimligtvis, borde vara tillräckligt frisk för att starta efter att ha kommit in efter 60 minuter två matcher i rad, och att Wijnaldum haft olägligt dålig form de senaste matcherna. Men om det är kreativitet man är ute efter är det minst lika rimligt att byta Lallana mot Lucas, och låta Can ta den defensiva positionen på mittfältet.är självskrivna i anfallet, men även här finns ett svårt beslut att ta för Klopp – fortsätter Divock Origi eller kommer Daniel Sturridge in istället? Origi erbjuder även han en fysisk närvaro och kan ställa till problem i försvaret, men har verkligen inte imponerat när han fått chansen den senaste månaden. Sturridge har å andra sidan sett pigg och spektakulär ut när han kommit in från bänken, men har inte typiskt fått Klopps förtroende tidigare.Jag tror att Klopp gör färre byten än förväntat och väljer en mer konservativ approach. Attkommer in från start känns nästan enbart som en förbättring, så det tror jag vi får se. Med tanke på att Lucas varit småskadad i veckan tror jag att det är han som får lämna plats, atttar hans defensiva position och att. Däremot tror jag att Klopp gerstartplatsen centralt i anfallet, och att Daniel Sturridge får börja på bänken, men absolut blir inbytt.MignoletClyne - Matip - Lovren - MilnerCanLallana - WijnaldumFirmino - Origi - Coutinho