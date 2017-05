Elvan klockan elva

Efter att ha stångats med den vanliga 4-3-3-formationen i Manés frånvaro såg det ut som att Klopp tröttnade efter krysset mot Southampton. Med Origi och Sturridge tillgängliga men utan Firmino och Mané blev det nog för knepigt att tvinga in dem i ett 4-3-3. Mot West Ham blev det istället en blast from the past med den 4-4-2-diamant som många minns från 13/14-säsongen när Sturridge och Suarez spelade på topp. Innovationen gav resultat: för första gången på flera månader vann Liverpool med fler än två mål.



En annan, kanske ännu mer spännande effekt av diamant-uppställningen är att Philippe Coutinho inte spelades i diamantens spets utan på en av sidorna. Det gav också lite flashbacks till hans första säsong i klubben då han spelade lite djupare och slog smörpassningar till Daniel Sturridge.



Frågan är om Klopp fortsätter med diamantuppställningen, eller återgår till det välbekanta och inövade 4-3-3?



Skadeläget

Det har inte kommit några indikationer om att Jordan Henderson, Sadio Mané eller Danny Ings skulle vara tillgängliga för ett ’tillbaka från skada - vinka till fansen’ -inhopp och det känns inte heller som rätt match för den typen av infall. Ovie Ejaria, Sheyi Ojo och Rhian Brewster har alla spelat ungdomsfotboll med engelska landslaget och är antagligen inte tillgängliga för spel.



Lucas Leiva och Roberto Firmino var båda småskadade förra matchen. Lucas ska vara tillbaka men några tydliga besked har ännu inte getts om Roberto Firmino.



Elvan

Mignolets slutspelsform har räddat många poäng åt Liverpool och han står kvar i mål. Framför honom är det nog ingen som kan utmana Clyne, Matip, Lovren och Milner.



Min gissning och förhoppning är att Klopp fortsätter med diamantformationen. Jag tror att Emre Can fortsatt får spela i basen av diamanten och att Lucas hamnar på bänken. Philippe Coutinho gjorde så bra ifrån sig mot West Ham att han fortsätter på en av diamantens sidor – Middlesbrough borde inte ha ett så pass stort offensivt hot att Coutinho inte kan hantera det. Gini Wijnaldum, som fick med sig två oavsiktliga assist mot West Ham tar motsvarande position till höger, och Adam Lallana får starta vid diamantens spets.



Daniel Sturridge kom in som en orkanvind mot West Ham och såg stundtals ut som planens bästa spelare, i tuff konkurrens med Philippe Coutinho. Han måste spela från start. Förutsatt att Klopp fortsätter med diamantformationen är den enda frågan vem som spelar bredvid Sturridge – Origi eller Firmino? Kan Firmino starta gör han sannolikt bättre ifrån sig från start än som inhoppare, medan det motsatta gäller för Origi, och därför tror jag att Klopp hellre spelar Roberto Firmino än Origi, om han får chansen.



2017-05-21 11:00:00

