Emre Can återvänder till Tyskland?

Eftersom Emre Can ännu inte skrivit på ett nytt kontrakt med Liverpool väcks intresset för tysken runtom i Europa.



Den 23-åriga mittfältaren och dennes representanter har pratat med Liverpool i månader men ännu har man inte kommit överens om ett nytt kontrakt.kommer att påbörja sitt sista år på kontraktet i sommar vilket lämnar Liveprool i ett utsatt läge vad gäller en eventuellt transfer för tysken. Ska man förlänga eller vill man sälja?Idag tjänar Can runt 35,00 pund i veckan, Can uppges via sin agent begära med än det dubbla för att förlänga sitt kontrakt men eftersom klubben vägrar betala för mer än vad man får i dagsläget så kan andra klubbar snart börja förhöra sig angående den tyske landslagsmannen.Bayer LEverkusen, Hoffenheim och RB Leipzig är klubbar som nämns i Cans hemland medan Juventus uppges vara beredda att bereda plats i sin trupp.Det vore en missräkning om det är så att Emre Can skulle lämna Merseyside eftersom han helt klart har framtiden för sig trots att han den här säsongen inte varit särskilt tongivande i Jürgen Klopps lagbygge.Emre Can är en av Klopps favoritspelare helt klart, det är bara fyra spelare som gjort fler matcher än Can under 2016/2017 vilket då kan tyckas en aning förvirrat om man inte väljer att förlänga hans kontrakt.När Jordan Henderson varit skadad har Emre Can varit Klopps "go-to-guy" för platsen som lite mer sittande mittfältare och imponerade i vinstmatchen mot Arsenal. En plats med största säkerhet kommer att behålla inför matchen mot Burnley eftersom kaptenen fortfarande sitter vid sidan med en fotskada.Källa: LIverpoolecho