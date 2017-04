Emre Can: ”Dumt” Liverpool tappade poäng

Liverpools mittfältare har rätt som kallar laget ”dumt” efter att ha tappat tre poäng mot Crystal Palace, och tror att laget måste vinna alla återstående fyra matcher för att säkra Champions League-spel.

Mot Crystal Palace lyckades Liverpool ge bort platsen i förarsätet i racet om topp fyra-platserna. Efter Coutinhos fantastiska frispark i krysset mitt i första halvlek såg segern ut att vara hemmalagets. Palace, som inte haft ett ordentligt anfall i hela första halvlek lyckades kontra in kvitteringen i slutet tack vare Liverpools pantenterat dåliga försvarsspel.”Vi är frustrerade och besvikna”, säger Emre Can efter matchen. ”Vi kontrollerade matchen. Jag tycker inte att vi spelade så dåligt men så släppte vi in två mål på två chanser. Alla är besvikna, för vi skulle vunnit matchen. Vi hade våra chanser.””Det var dumt av oss. En till fast situation. Vi hade jobbat på dem på träningar, vi hade tränat ordentligt. Vi såg otroligt bra ut på träningen, men så släpper vi ändå in ett mål på fast situation. Det var dumt.”Can var faktiskt en av de som hade bäst chanser att spika en hemmaseger när Wijnaldum petade in en boll framför mål som Can bara hade att dunka in – istället sumpade han skottet, som gick närmare lång- än kortlinjen.”Bollen kom inte mot mig för fort, jag vet inte varför jag inte kunde göra mål. Det var en bra chans. Planen var lite torr men jag måste göra det målet. Det vet jag. Vid 1-0 måste vi vara smartare. Vi skulle inte släppt in två mål.”Ett av säsongens stora, tydliga problem med Liverpool, har varit bristen på djup i truppen. Liverpool ska inte förlora hemma mot Palace, men det hjälper inte att tre startspelare saknas. Det hjälper heller inte att adekvata ersättare saknas, i den utsträckning att Firmino måste spela på kanten. Mot Palace hade Liverpool en sanslöst ung bänk, med två sjuttonåringar, något spelarna på planen måste ha märkt.”När man kollar på bänken, ser man att den var väldigt ung. Vi saknar många av våra spelare, det är massor av skador. Om man jämför med Chelsea har de haft väldigt mycket tur. Vi har inte haft tur. Men det är ingen ursäkt. Vi måste köra igen. Vi måste kämpa för våra mål. Från och med måndag måste vi se framåt.””Vi måste köra igen och det är fortfarande i våra händer. Om vi vinner de resterande fyra matcherna, kan vi nå Champions League . Några av de andra topplagen ska möta varandra så vi måste göra vårt bästa. Att nå topp fyra måste vara målet. Nästa match är mot Watford , och där ska vi vinna.”