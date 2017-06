En återblick till april och maj.

Derbydubbel, skada på Mané och ett genomfört jobb.

Om man i april tittade på det spelprogram Liverpool hade framför sig så handlade det bara om en sak, att ta tillräckligt många poäng för att ta sig till Champions League.Vägen dit igenom månaden april var minst sagt blandad, viktiga segrar på bortaplan mixades med frustrerande resultat på Anfield.I april skulle vi också få se det sista av vad många menade var säsongens spelare Sadio Mané. När han saknades var det dock två andra forwards som imponerade.Det var en derbydubbel som föll alla oss som håller på Liverpool i smaken. Efter en tuff bortaseger på Goodison Park så var det en lite mer klar seger mot de blåa laget på Anfield.Liverpool markerade tydligt att man åtminstone inte tänkte skänka bort platsen till Champions League när man slog Everton med 3-1.Lagen gjorde gemensam sak innan matchen i att hylla Mr Liverpool, Ronnie Moran som dog den 22 mars 83 år gammal.Vinsten mot Everton lugnade säkert några nerver, när Mané skadade sig kom säkerligen några tillbaka till ytan och efter att Bournemouth besökt Anfield så var de på helspänn igen.Det vi fick se av Liverpool 2016/2017 var ett lag som verkligen blommade ut mot topplagen men hade förtvivlat svårt mot lag som man förväntades vinna mot.Det saknades både trygghet och lugnt hos Gini Wijnaldum när han frispelade Benik Afobde som kunde göra 1-0 till gästerna.Med Mané borta resten av säsongen så var det som alltid många som hoppades mycket på både Coutinho och Firmino. De visade tydligt att de ville leva upp til förväntningarna när Firmino spelade fram sin landslagskollega till 1-1.Wijnaldum kompenserade senare för sitt misstag när han assisterade Origi fram till 2-1.Sen kom den tydligaste signalen på att Liverpool inte skulle göra det lätt för sig själva i jakten på Champions League. Nerverna började visa sig på ytan och efter ett långt inkast kunde Joshua King enkelt vända bort Ragnar Klavan för att sedan sätta 2-2.Glädjen på bortaplan fortsatte dock och när Firmino bjöd på en kandidat till årets mål borta mot Stoke så hade inte hemmalaget mycket att sätta emot. Brassen gav laget ytterligare en boost i matchen efter mot West Bromwich Albion.Målet precis innan halvtid gav Liverpool tre oerhört viktiga poäng trots att West Bromwich pressade fram på slutet.Liverpools sista match i april var en match som tyvärr rann laget ur händerna.Man lyckades ge Christian Benteke en oförglömlig kväll i hans comeback på Anfield.Den föredetta livepoolspelaren var det stora hotet hos gästerna Crystal Palace och lagets oförmåga att hantera belgaren kostade matchen.Philippe Coutinho såg dock till att Liverpool tog ledningen efter en mycket vacker frispark i minut 24.När Liverpool kämpade hårt med att få ut något alls av Benteke under tiden han fanns i klubben så visade Sam Allardyce att han kunde få fram det allra bästa.Yohan Cabaye slog en fin boll in i boxen där Benteke helt fri kunde trycka in bollen bakom Mignolet.I andra halvlek missade Firmino ett inspel efter en defensiv hörna och Benteke kunde enkelt nicka in sitt andra mål för kvällen.Klopp sa efter matchen att det var "frustrerande, stor besvikelse och att vi gjorde för många misstag" men han pratade också om framtidsanda och optimism.Efter väldigt blandade resultat i april så visste Liverpool att de hade en del kvar att bevisa för att nå sitt mål om att få kvala till Champions League.Hemmaresultaten från föregående månad betydde att de var en ganska lång väg att vandra för att nå topp fyra.De sista matcherna i april gav en rejäl boost till Liverpool när deras rivaler inte lyckades med att vinna sina matcher.Arsenal förlorade mot Tottenham och båda klubbarna från Manchester kryssade i sina respektive matcher vilket betydde att en vinst mot Watford var oerhört viktig för Liverpool.En annan dag hade Liverpool ganska så lätt spelat ut ett Watford som bara väntade på att säsongen skulle ta slut.Det här var dock ingen vacker match och det var inte mycket i chansväg under den första halvleken.Philippe Coutinho klev av skadad och för den som är pessimistiskt lagd så hade man här kunnat hitta relativt mycket material för den känslan att gro.Ett nästintill otroligt fotbollsögonblick skulle komma att göra stor skillnad.Man kan inte vara för kräsen angående när man gör säsongens snyggaste mål, händer det så händer det. Men det var inte i vilket läge som helst som Emre Can kastade sig för att möta Lucas passning in mot straffområdet.Hans cykelspark som såg till att bollen landade i Gomes högra kryss fick oss alla att tappa hakan.Can själv var helt säker på att det var det snyggaste mål han någonsin gjort och det är svårt att se hur det målet skulle se ut om han skulle toppa det.När James Milner i minut 66 på hemmaplan mot Southampton missade sin straff och matchen slutar 0-0 var det en vunnen poägn hävdade Klopp. Liverpools hemmafacit var nu nära att sätta riktiga käppar i hjulet för den här säsongen.Ett pånyttfött Arsenal satte press på Liverpool och med två matcher kvar var londonlaget bara en poäng bakom i jakten på Champions League.Liverpools match mot West Ham gav Arsenal inget andrum dock. När Liverpool gjort 1-0 hade André Ayew i princip öppet mål, två gånger. Han missar båda.Liverpool vann bortamatchen med 4-0 och Daniel Sturridge var tillbaka i målprotokollet. Anfallsspelet stod sig bra inför sista och direkt avgörande matchen mot redan nedflyttningsklara Middlesbrough.Liverpool visste vad det var tvunga att göra.De skulle lägga den senaste tidens hemmafacit bakom sig och vinna på inför en förväntansfull hemmapublik.Om man inte lyckades med detta så hade Arsenal chansen att ta fjärdeplatsen framför Liverpool.En halvtimme in i matchen såg det ut som en reel möjlighet.Både Arsenal och Manchester City ledde sina matcher med 2-0 medan Liverpool kämpade förtvivlat med att skrapa fram målchanser.Strax innan halvtid släppte dock pressen.Gini Wijnaldum löpte in i straffområdet och tryckte av sitt allra hårdaste skott och taket lyfte.Coutinho kunde sedan sätta en frispark i minut 51 och fem minuter senare var det upprag slutfört när Adam Lallana satte 3-0.En helt galen atmosfär infann sig när arbetet under en hel säsong fick ett gott slut.Klopp talade snabbt efter matchen om att det kanske bara var starten för klubben.I de sista fyra matcherna var Liverpool nära på full pott, om det inte vore för en straffmiss mot Southampton så kanske det gått vägen.De sista två matcher visade framförallt på det anfallsspel som sett till att laget nu nått en fjärdeplats.