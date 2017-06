En återblick till december och januari

Manés mål på Goodison, ett Bournemouth debacle och afrikanska mästerskapen.

Efter en flygande start på säsongen så är det sedan gammalt att december alltid blir en tuff utmaning. Tar man sig an de här utmaningarna på rätt sätt så hänger man med täten i Premier League.Jürgen Klopp startade dock december lite knackigt men Sadio Mané och Gigi Wijnaldum såg till att det slutade på topp.Slutet på 2016 skulle se till att det fanns en stor optimism inför 2017.Såhär såg det ut...När man tänker tillbaka på hur tufft det var att nå topp-fyra är det lätt att tänka tillbaka på en match som den mot Bournemouth den 4 december och tänka "hur gick det här egentligen till?"Liverpool hade vinsten två gånger i matchen men fick till slut åka hem från Vitality Stadium med noll poäng.I halvtid stod matchen 2-0, med 14 minuter kvar stod det 3-1. Segern såg säker och kontrollerad ut.Sedan kom haveriet.När Nathan Aké tryckte in segermålet på tilläggstid så var det ett skratta eller gråta-moment.För Klopp var det nog bara gråt, Karius också.Loris Karius misstag mot Bournemouth på ett rutinavslut skulle få stor betydelse för målvaktskampen i Liverpool och det var en pressad tysk i målet när laget tog emot West ham hemma på Anfield.Tyvärr visade sig tysken inte från sin bästa sida och Liverpool fick återigen bara en poäng mot ett lag som man förväntades att slå.Klopp vägrade kristisera sin förstemålvakt i media men när Liverpool mötte Middlesbrough borta den 14 december var det Mignolet som hade tagit över platsen mellan stolparna. En plats han skulle behålla säsongen ut.Fyra minuter in på stopptiden på Goodison Park. Liverpool ser ut som ett lag som kommer att misslyckas med att ta tre poäng igen. Chanser kommer och går, Ross Barkley lyckas på något sätt undvika ett rött kort för en tackling som hade kunnat bryta benet på Jordan Henderson.Och plötsligt från ingenstans dyker Sadio Mané upp.Ett skitmål kanske man kan säga, men ett ovärderligt sådant.Manés reaktion, att komma först på Daniel Sturridges stolpträff, en bild på blixtrande scener framför bortaklacken och en klassisk hög med spelare. Det är bilder som kommer att finnas med i minnet länge.Efter att man slagit Stoke den 27 december tog Liverpool emot Manchester City på Anfield. En sen avsparkstid på nyårsafton.Anfield kokade och Chelseas vinst tidigare under dagen satte press på båda lagen. Vem skulle ta sig an utmaningen på bästa sätt?Liverpool gjorde det. Gigi Wijnaldums nick tillsammans med en tät defensiv gav Liverpool segern.Kunde 2017 fortsätta på samma sätt?Nytt år, ny optimism.Liverpool hade gett sig själv möjligheten att finnas med i titelracet efter en seger mot Guardiolas Manchester City.När slutet av januari närmade sig fanns det tyvärr inget sådan hopp kvar.Mindre än 48 timmar efter matchen mot Manchester City startade matchen mot Sunderland."Det är fantastiskt att tänka tillbaka på nyårsafton och vinsten mot City," sa Jürgen Klopp"Två dagar senare så kändes det som en annan typ av sport. Att åka till Sunderland, två straffar för dem, en handboll på Sadio - det var en solklar hands men ingen, inte ens han själv kunde förklara varför det blev så."Varken Klopp eller någon annan kunde förklara hur det gick till när Sadio Mané tog bollen med handen och Sunderland fick sin andra straff i matchen som resulterade i att slutresultatet skrevs till 2-2.När semifinalen i ligacupen skulle spelas mot Southampton var Mané iväg med Senegal på afrikanska mästerskapen medan Joel Matip inte var utagningsbar på grund av en dispyt med FIFA angående spelarens "nej tack" till landslaget.Det var bara högklassiga räddingar från Loris Karius som hindrade matchen att sluta 2-0 eller 3-0 till Southampton.När Liverpool reste till Manchester utan skadade ytterbacken Nathaniel Clyne fick Trent Alexander-Arnold sin första start i Premier League, talangen gjorde en stabil match.James Milner gav Liverpool ledningen på straff innan Mignolet fick göra några svettiga räddningar, tyvärr så kunde Zlatan Ibrahimovic kvittera sent i matchen."Vi var här för att vinna matchen, varför vi inte kan vara helt nöjda med resultat," sa Klopp efter matchen.Med Mané borta, både Origi och Sturridge ur form och en Philippe Coutinho som inte var helt frisk efter sin skada så fanns det många högljudda fans som ropade efter offensiva nyförvärv.Klopp var dock tydlig med att han inte skulle köpa för köpandets skull, ett beslut som kraftigt ifrågasattes efter att laget förlorade hemma i tre raka matcher under åtta dagar.3-2 mot nedflyttningshotade Swansea på lördagen, 1-0 mot Southampton i Ligacupen på onsdagen och 2-1 mot Wolves i FA cupen under nästkommande lördag.Så kom till slut den sista dagen på Liverpools mardrömsmånad och gäster på Anfielddenna kväll var serieledande Chelsea.Liverpool låg nu tio poäng bakom londonklubben och laget låg också under efter en snabb frispark från David Luiz som överraskade Mignolet.Belgaren tog revansch på sig själv när han räddade Diego Costas straff innan Gigi Wijnaldum kunde kvittera efter en timmes spel."Jag pratade om det innan matchen och det fanns dem som inte gillade det. Men den här fantastiska och kraftfulla klubben behöver hålla sina nerver i styr. Allt är inte dåligt för att vi inte vinner."Mané var tillbaka, Matip var återigen uttagningsbar, Coutinho börjar att le. Återtåget har startat.