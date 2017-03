En legendar har gått ur tiden

Spelaren, tränaren och den assisterande managern Ronnie Moran har gått bort.

Ronnie Moran fakta

2017-03-22 14:08:00

Moran som har funnits i Liverpool under den mest framgångsrika eran i klubbens historia har varit en människa som alltid funnits där. En permanent stöttepelare bland folket runtom laget som hjälpte till att olja en vinnande maskin som England inte sett förut.Moran har funnits med i Liverpool som spelare, kapten, tränare, coach och interimtränare. Han är en av de anställda som varit på lönelistan absolut längst när han gick i pensing 1999.Moran bröt inte kontakten med Liverpool efter det utan blev väl känd bland de nya spelarna också och var alltid inbjuden till Melwood efter sin dagliga löptur runt träningsanläggningen, efter ett tag blev löpturen en promenad.Moran kom till Liverpool och började spela 1949 och under säsongen 1954/55 var Moran en ordinarie spelare i Liverpools dåvarande lag i andradivisionen. Moran har återberättat hur livet förändrades när Bill Shankly kom till Liverpool 1959."Bill såg till att endast de rätta spelarna stannade kvar. Några fick gå för att de inte var bra nog och några fick gå för att de inte hade rätt attityd."Shankly såg Morans kvaliteter som både mittback och kapten.Säsongen 1961/1962 var Moran skadad under en längre period men spelade 16 matcher i det Liverpool som tog sig upp till högsta ligan, en liga man vann två säsonger senare.Moran spelade sin sista tävlingsmatch för Liverpool 1965 på San Siro i semifinal i Europacupen.Säsongen efter välkomnades Moran in i ledargruppen av Bill Shankly samtidigt som han fortsatte spela reservlagsfotboll i ytterliggare två år.Moran hade tio matcheer som interimtränare när Kenny Dalglish avgick under säsongen 1991. Han var dock tydlig med att han inte var rätt gubbe att ta uppdraget på permanent basis utan lämnade med varm hand över till Graeme Souness.Året efter tog Moran jobbet igen när Graeme Souness gick igenom en hjärtoperation.Morans förståelse för hur Shankly ändrade filosofin och det fotbolls-dna som vi ser med Klopp idag och stod för värderingar som höll Liverpool kvar i toppen är något som har varit uppskattat av varje manager därefter.Moran har själv sagt: "Det var först efter jag själv blev tränare som jag började förstå varför vi inte hade haft en vinnarmentalitet tidigare innan Shankly kom. Jag hade inte sett det som spelare."Morans tillhåll på Anfield "The Boot Room" användes först som ett litet privat tillhåll där tränarna kunde ta ett glas met motståndarnas dito efter matcherna på Anfield."Jag tror att Liverpool var en av de första klubbarna som startade traditionen med ett glas efter matchen. Motståndarna stannade oftast bara 20 minuter efter matchen men om det var till exempel var Everton vi mötte så kunde det bli riktigt trevligt."Crosby, 28 februari 1934Skrev på för Liverpool 1949, blev proffs 1952November 1952379 matcher, 17 målSpelaren, tränaren och den assisterande managern Ronnie Moran har gått bort.Det är ett ungt Liverpoollag som åker till Teneriffa för en veckas träningsläger under landslagsuppehållet. Hälskadade Jordan Henderson är med, och är ännu inte uträknad inför matchen mot Everton.Även om Jürgen Klopp på sitt eget kluriga sätt helgarderar verkar han övertygad om att Emre Can kommer att förlänga sitt kontrakt som i nuläget löper ut sommaren 2018. Enligt Liverpool Echo är dock klubben inte beredd att matcha Cans krav på 100 000 pund i veckan.Gini Wijnaldum var besviken över resultatet mot Manchester City, men medger att det var ”rättvist”. Nu säger han att Liverpool måste visa samma intensitet och passion i resten av säsongens matcher.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Liverpool kommer för hela säsongen att vara obesegrade mot (de nuvarande) topp 6-lagen efter en tuff 1-1-match mot City. Båda lagen hade goda chanser att ta hem tre poäng, men på hela taget är Klopp nöjd med sin pinne.Liverpool fortsätter att förbättra sin statistik mot topp 6 lagen efter 1-1 borta mot Manchester City.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Tionde och sista toppmatchen för säsongen väntar Liverpool på Etihad och så här långt är laget obsegrat med fem vinster och fyra oavgjorda. Efter Arsenals förlust ser Manchester City och Liverpool båda en chans att vid seger på söndagskvällen skapa ett gap nedåt i kampen om direktplatser till Champions League.I sitt möte med pressen inför matchen mot Manchester City talade Jürgen Klopp om att inte bli för passiva och att utnyttja ytorna i Pep Guardiolas taktik när bollen återvinns.