Firmino: "Jag började som högerback"

Efter en långsam start blev Roberto Firmino Liverpools bästa målskytt förra säsongen och i år är han likväl en nyckelspelare som fungerar väl på flera olika positioner.

Roberto Firmino har sedan han anslöt till Liverpool från Hoffenheim växt ut till att bli en publikfavorit och en av Jürgen Klopps absoluta nyckelspelare, inte bara för hans kombination av teknik och arbetskapacitet, utan också för att han kan spela på många olika positioner.



”Bobby”, som liverpoolsupportrarna kallar honom, medger att det tog lite tid att anpassa sig till tuffheten i Premier League, men att han nu 18 månader senare känner sig hemma i landet och, framför allt, i staden.



”Jag tror att jag var tvungen att ändra mitt sätt att spela. Jag anpassade mig till europeisk fotboll när jag spelade tre år i Tyskland, men engelsk fotboll är väldigt annorlunda jämfört med den tyska.”



”Man inser verkligen att Premier League är väldigt mycket snabbare – tempot är väldigt högt och man måste anpassa sig, men det är en sorts fotboll som jag gillar. Om jag ska vara ärlig så älskar jag tillvaron här och har för avsikt att stanna här i flera år framåt eftersom Premier League är en tuff liga som testar en hela tiden.”



”När jag var yngre spelade jag högerback. Jag spelade också mittback men insåg att jag kunde dominera med bollen på ett väldigt lugnt sätt så jag började spela högre upp i banan framför backlinjen.”



”Efter ett tag tyckte jag att jag ändå var ganska offensivt lagd så vid 17 eller 18 års ålder började jag spela mer som en offensiv mittfältare. Det är så jag började spela på de ytorna jag gör i dag.”



”Om jag själv fick välja så hade jag spelat på varenda liten fläck av planen eftersom det är den typen av spelare jag är. Men självklart skiftar det beroende på vad laget behöver.”



”För närvarande spelar jag på topp, men kan spela precis där som tränaren säger åt mig. Jag föredrar att spela i straffområdet, där målen görs – det är vad jag föredrar.”



”Men mitt huvudsakliga mål är att hjälpa laget att uppnå det som vi vill uppnå.”



2016-12-22 12:19:16

