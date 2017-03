Firmino och Origi fortsatt osäkra kort inför helgen

Jordan Henderson och Daniel Sturridge missar matchen mot Manchester City medan det ännu inte är avgjort om Roberto Firmino och Divock Origi blir spelklara. Dejan Lovren är dock skadefri.

2017-03-17 16:07:30

Roberto Firmino missade matchen mot Burnley till följd av en muskelskada i låret han ådrog sig mot Arsenal och Divock Origi åkte på en smäll tidigare under veckan. Det är enligtännu oklart om duon blir spelklar till söndagens match mot Manchester City."Vad kan jag säga om skadesituationen? Vi har saknat en handfull spelare på träning den här veckan.Firmino har inte tränat tillsammans med laget ännu, men blir kanske involverad under fredagen eller lördagen, så det finns en chans att han kan spela på söndag.Förutom det var Origi tvungen att stå över torsdagsträningen eftersom han kände av en skada. Det rör sig sannolikt inte om något allvarligt, men i det här läget måste vi vara väldigt försiktiga. Vi får se om han kan träna under fredagen eller lördagen, men det är inte säkert."I övrigt bekräftade Klopp att vare sig Jordan Henderson eller Daniel Sturridge finns tillgängliga förrän efter landslagsuppehållet, men kunde meddela att Dejan Lovren kom igenom måndagskvällens U23-match utan känningar och därmed kan spela mot Manchester City.Källa: liverpoolfc.com