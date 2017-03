Förstärkningar

När Leicester i förra veckan synade Liverpools i princip bästa startelva och vann med 3-1 bekräftades det att Liverpool har ett problem med både truppen och de mindre lagen.

När Klopp svarade på kritiken om dåliga resultat mot lag på den undre halvan i tabellen menade han att det var tillfälligheter och ett tufft matchprogram som var orsaken. Han pekade på matchen mot Manchester City när laget spelade väldigt bra och vann för att sedan få en naturlig reaktion några dagar senare när man inkasserade en förlust mot Sunderland.Efter 16 dagars paus kom smällen på King Power Stadium som ett litet bevis på problemen, Liverpool hade uppenbara problem och har som regel denna säsong haft det svårt med lag som bröstar upp sig och spelar enkelt med fysik och hårt arbete.Laget vinner ofta vackert men aldrig fult. Det är uppenbart att man saknar ledaregenskaper, tuffhet, cynism och fart. Särskilt synligt är det när Jordan Henderson saknas som Klopp kallat den mest underskattade spelaren i hela ligan. Det går bara att spekulera i om nyss nämnade attribut hade gett seger på både Stadium of Light och Old Trafford den här säsongen. Man kan inte heller bortse från att man gav bort matchen mot Bournemouth och aldrig var riktigt nära mot ett svagt Swansea.Prioritet nummer ett är backlinjespelare av yppersta klass både centralt och till vänster. Med all respekt för James Milner men ett topplag bör ha naturliga spelare på varje position, i dagsläget spelar Liverpool delvis med mittfältare som har passerat bäst före datum både som mittbackar (Lucas Leiva) och ytterbackar (James Milner). Dessutom spelar man den "falska nian" Firmino som toppforward.Resultatet vi ser kan ha att göra med att det fortfarande till stor del är en ärvd trupp som Klopp har att göra med som i det långa loppet visar sig inte nå den standard som man hoppades och trodde. Hög press mot Lucas från Vardy var det kanske många som såg komma och att mittfältet sliter hårt ibland i ingenmansland utan Jordan Henderson som draghjälp. Givetvis får Klopp ta ansvar för hur laget formeras men till hans försvar ska det sägas att inte har så där överdrivet mycket alternativ i Lovrens och Hendersons frånvaro.Något Klopp också fått kritik för är den till synes givna startplats Roberto Firmino haft i startuppställningen även efter långa perioder då han inte har varit i närheten av att vara bra nog. En till synes märklig spelare som Klopp skattar mycket högt för sin fotbollsintelligens och arbetskapacitet.Det kommer efter machen mot Arsenal bli ett ordentligt race om topp-fyra hela vägen in i mål. Liverpool, Arsenal, Manchester City och Manchester United kommer att slåss om CL-platser under våren.Oavsett så bör Klopp och Liverpool utnyttja sommarens transferfönster maximalt då inte många (kanske inte ens någon) tvivlar på att Klopp fortsatt är rätt man på rätt plats.Tiden för nödlösningar och fyrkanter i runda hål måste vara förbi till nästa säsong om projektet Jürgen Klopp ska ta nya steg mot toppen.Källa: liverpool.no