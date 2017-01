Äntligen spel för Gomez igen

Gomez: "Jag har drömt om det här"

Det var över ett år sedan Joe Gomez senast spelade en fotbollsmatch. I går mot Plymouth spelade han 90 minuter vilket och det var något av en dröm som slog in för honom.

Joe Gomez var på väg att få en kometkarriär i Liverpool och var direkt vid sin ankomst en startspelare under Brendan Rodgers vid en ålder av 18 år. Nästan direkt efter Jürgen Klopps ankomst skadade den unge engelsmannen korsbandet och blev borta hela säsongen. När han så var på väg tillbaka så skadade han sig igen under sommaren och en comeback skulle dröja ytterligare.



I gårdagens FA-cupmatch mot Plymouth Argyle kom den så, även om utgången i matchen inte var den önskade.



”Det betydde väldigt mycket för mig efter att ha varit borta så länge. Det är något jag har drömt om”, säger han till liverpoolfc.com.



”Men huvudsaken var resultatet och resultat ska vi försöka få i omspelet. För mig personligen var det härligt att få spela på Anfield igen. Att komma ut till Anfieldpubliken är något som funnits i bakhuvudet hela tiden. Det var viktigt för mig att komma tillbaka till det här, men nu måste jag fortsätta att jobba på för att fortsätta att få spela och vara regelbundet involverad.”



”Det var stort att få vara med igen, men det handlar om att trycka på framåt och fortsätta att lära sig.”



Gomez hann aldrig visa upp sig i match för Klopp innan han skadade sig, men tysken har under hela resan uttalat sig i synnerligen positiva ordalag över den engelska U21-landslagsmannen och hela tiden belyst vilken stor talang han är. Gomez själv har mycket gott att säga om sin tränare.



”Han har varit till enorm hjälp för mig och har pratat med mig när han behövt det och han har hållit mig igång mentalt. Han är en toppklassig manager vilket alla vet och det har varit fantastiskt att lära mig från honom och det kommer förhoppningsvis att fortsätta.”



Liverpool ställde sin yngsta startelva någonsin på benen när man hälsade League Two-laget Plymouth välkommen till Anfield. Det unga gardet försökte verkligen att bryta ned gästerna som inte var intresserade av att ens försöka anfalla under matchen. Liverpool dominerade bollinnehavet, avlossade 15 skott och hade närmare 20 hörnor utan att lyckas skapa de riktigt farliga chanserna.



Matchen slutade 0-0, vilket får ses som en rejäl framgång för ett destruktivt bortalag.



”Det var en svår match. Vi försvarade oss väl, var solida i backlinjen och spelade som ett lag, men vi ställde ett ungt lag på benen och vi lyckades inte att bryta ned dem. Men alla kommer att fortsätta köra och se framåt. Det är svårt eftersom lagen kommer hit och försöker sitta lågt och bara försöker försvara.”



”Det är svårt att bryta ner dem och det är svårare när man inte lyckas tidigt och får in ett tidigt mål. Vi höll nivån och försökte verkligen, men nu blickar vi fram emot nästa match och försöker ta med oss det positiva.”



Mittbacken tycker att det som han och hans unga kollegor visade upp mycket väl kan ge dem en chans att få hem rätt resultat även i omspelet.



”Förhoppningsvis får vi det. Alla är ivriga och känner stor hunger att få spela – det är en av de positiva sakerna med ett ungt lag. Jag tror att alla kommer att lära sig från matchen och vi hoppas att vi ska kunna komma tillbaka till nästa möte och få med oss resultatet.”



Citaten hämtade från liverpoolfc.com var på väg att få en kometkarriär i Liverpool och var direkt vid sin ankomst en startspelare under Brendan Rodgers vid en ålder av 18 år. Nästan direkt efterankomst skadade den unge engelsmannen korsbandet och blev borta hela säsongen. När han så var på väg tillbaka så skadade han sig igen under sommaren och en comeback skulle dröja ytterligare.I gårdagens FA-cupmatch mot Plymouth Argyle kom den så, även om utgången i matchen inte var den önskade.”Det betydde väldigt mycket för mig efter att ha varit borta så länge. Det är något jag har drömt om”, säger han till liverpoolfc.com.”Men huvudsaken var resultatet och resultat ska vi försöka få i omspelet. För mig personligen var det härligt att få spela på Anfield igen. Att komma ut till Anfieldpubliken är något som funnits i bakhuvudet hela tiden. Det var viktigt för mig att komma tillbaka till det här, men nu måste jag fortsätta att jobba på för att fortsätta att få spela och vara regelbundet involverad.””Det var stort att få vara med igen, men det handlar om att trycka på framåt och fortsätta att lära sig.”Gomez hann aldrig visa upp sig i match för Klopp innan han skadade sig, men tysken har under hela resan uttalat sig i synnerligen positiva ordalag över den engelska U21-landslagsmannen och hela tiden belyst vilken stor talang han är. Gomez själv har mycket gott att säga om sin tränare.”Han har varit till enorm hjälp för mig och har pratat med mig när han behövt det och han har hållit mig igång mentalt. Han är en toppklassig manager vilket alla vet och det har varit fantastiskt att lära mig från honom och det kommer förhoppningsvis att fortsätta.”Liverpool ställde sin yngsta startelva någonsin på benen när man hälsade League Two-laget Plymouth välkommen till Anfield. Det unga gardet försökte verkligen att bryta ned gästerna som inte var intresserade av att ens försöka anfalla under matchen. Liverpool dominerade bollinnehavet, avlossade 15 skott och hade närmare 20 hörnor utan att lyckas skapa de riktigt farliga chanserna.Matchen slutade 0-0, vilket får ses som en rejäl framgång för ett destruktivt bortalag.”Det var en svår match. Vi försvarade oss väl, var solida i backlinjen och spelade som ett lag, men vi ställde ett ungt lag på benen och vi lyckades inte att bryta ned dem. Men alla kommer att fortsätta köra och se framåt. Det är svårt eftersom lagen kommer hit och försöker sitta lågt och bara försöker försvara.””Det är svårt att bryta ner dem och det är svårare när man inte lyckas tidigt och får in ett tidigt mål. Vi höll nivån och försökte verkligen, men nu blickar vi fram emot nästa match och försöker ta med oss det positiva.”Mittbacken tycker att det som han och hans unga kollegor visade upp mycket väl kan ge dem en chans att få hem rätt resultat även i omspelet.”Förhoppningsvis får vi det. Alla är ivriga och känner stor hunger att få spela – det är en av de positiva sakerna med ett ungt lag. Jag tror att alla kommer att lära sig från matchen och vi hoppas att vi ska kunna komma tillbaka till nästa möte och få med oss resultatet.”Citaten hämtade från liverpoolfc.com

0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR 0 KOMMENTARER130 VISNINGAR JOHAN NORMAN

2017-01-09 09:40:34

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-01-09 09:40:34

Liverpool

2017-01-08 21:31:37

Liverpool

2017-01-08 17:15:00

Liverpool

2017-01-07 13:50:37

Liverpool

2017-01-06 21:10:05

Liverpool

2017-01-06 18:21:47

Liverpool

2017-01-06 11:00:00

Liverpool

2017-01-05 13:54:10

Liverpool

2017-01-05 09:00:00

Liverpool

2017-01-04 18:13:12

ANNONS:

Det var över ett år sedan Joe Gomez senast spelade en fotbollsmatch. I går mot Plymouth spelade han 90 minuter vilket och det var något av en dröm som slog in för honom.Trots bara oavgjort hemma mot League Two-motstånd försvarade Klopp sin startelva - den yngsta någonsin för Liverpool: ”Jag tar alltid ut en elva för att vinna matchen”En kul Liverpool elva som är den yngsta i historien där vi får hoppas att de spelare som tar sina första (nåja) stapplande steg på Anfields matta tar med sig helt nödvändiga erfarenheter. Det är väldigt användbara matcher och Klopp är noga med att ingen ska kunna säga att de inte fått chansen eller möjligheten. En tuff match där båda lagen fick vad de förtjänade.Ligatvåan i League Two står för motståndet när Liverpool gör entré i FA-cupens tredje runda. Plymouth Argyle har aldrig nått högre än en femteplats i division två, men har spelat inför 100 000 åskådare och besegrat Pelés Santos.Joe Gomez är på väg att återvända till A-lagsspel på söndag när Liverpool tar emot Plymouth Argyle.Liverpools unge mittfältare Pedro Chirivella kommer att spendera resten av säsongen i Eredivsie hos Go Ahead Eagles för att samla erfarenhet.Nu när vi har tagit oss över på andra sidan nyår så tänkte jag att vi skulle göra en liten summering över hur de utlånade har presterat i sina respektive låneklubbar under hösten.Med 10 av 12 poäng från matcherna kring jul och nyår hade Liverpool bara två lag före sig i poängplockande. Sämst av de titeljagande lagen gick Arsenal.Liverpool tappar Sadio Mané i 5-8 matcher under januari-februari och sammanlagt är det 22 spelare i tretton klubbar i Premier League som reser söderut för Africa Cup of Nations. Tidigare chefsfysioterapeuten Dave Galley reser med Mané för att statusrapportera hem till Jürgen Klopp.Dejan Lovren var inte nöjd med de två insläppta målen och han säger samtidigt att man måste blicka framåt.