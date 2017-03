Grujic blir kvar i Liverpool, trots intresse från Dinamo

Dinamo Zagrebs ökände ”rådgivare” Zdravko Mamic har i veckan nämnt att klubben är intresserad av att köpa eller låna Liverpools Marko Grujic, som just är tillbaka från lång skadefrånvaro. Men enligt Grujics agent är något sådant inte aktuellt.





Han misstänks för närvarande för mutbrott och skattesmitning, och har flera gånger hotat och förnedrat journalister som granskat honom. Från 2003 till 2016 var han VD för Dinamo Zagreb men har sedan dess bland annat arbetat för kroatiska fotbollsförbundet – han är mannen som ”drar i trådarna” i den kroatiska fotbollen. Nu är det inte Mamic denna nyhet handlar om, men det kan förklara varför Grujics agent, Zoran Stojadinovic, slår ifrån sig hans förslag om att köpa spelaren.



”Jag är förvånad, jag vet inte varför Mamic pratar om att Grujic skulle gå till Dinamo. Han skulle lika gärna kunna säga ’vi vill ha Messi!’, det är bara slöseri med ord.”



Hittills har det inte blivit mycket speltid för 20-årige

För den som inte känner till Mamic är han, i korta drag, inte en särskilt sympatisk figur. Den som däremot minns hur de kroatiska fansen under EM 2016 ritade hakkors på planen och kastade in bengaler på planen bör känna till att det gjordes enbart för att få Kroatien utslängt ur mästerskapet. Detta framför allt i protest mot hur den kroatiska fotbollen styrts av Mamic de senaste femton åren.Han misstänks för närvarande för mutbrott och skattesmitning, och har flera gånger hotat och förnedrat journalister som granskat honom. Från 2003 till 2016 var han VD för Dinamo Zagreb men har sedan dess bland annat arbetat för kroatiska fotbollsförbundet – han är mannen som ”drar i trådarna” i den kroatiska fotbollen. Nu är det inte Mamic denna nyhet handlar om, men det kan förklara varför Grujics agent, Zoran Stojadinovic, slår ifrån sig hans förslag om att köpa spelaren.”Jag är förvånad, jag vet inte varför Mamic pratar om att Grujic skulle gå till Dinamo. Han skulle lika gärna kunna säga ’vi vill ha Messi!’, det är bara slöseri med ord.” Liverpool vill inte att Marko ska gå någon annanstans, inte ens till större klubbar än Dinamo. Jag pratade med Liverpool om Grujics framtid under vintern och frågade om en potentiell utlåning, då både Betis och Hamburg ville låna honom. Men då sa Liverpool att Jürgen Klopp räknar med honom. Så det finns ingen anledning för honom att gå till Dinamo”.Hittills har det inte blivit mycket speltid för 20-årige Marko Grujic , som kom från Röda Stjärnan (Belgrad) och imponerade stort under försäsongen men sedan dess dragits med skador. Nu är han äntligen tillbaka i spel för U23-laget, och hans insatser där kan komma att påverka Jürgen Klopps transferplaner under sommaren. Förhoppningsvis hinner Grujic också få chansen i A-laget innan säsongen är över, och kan satsa på att genom försäsongen etablera sig som en del av truppen inför nästa säsong.

0 KOMMENTARER 289 VISNINGAR 0 KOMMENTARER289 VISNINGAR LUCAS BRISCHETTO

2017-03-16 07:07:19

