Hello Africa: 22 spelare lämnar ligan

Liverpool tappar Sadio Mané i 5-8 matcher under januari-februari och sammanlagt är det 22 spelare i tretton klubbar i Premier League som reser söderut för Africa Cup of Nations. Tidigare chefsfysioterapeuten Dave Galley reser med Mané för att statusrapportera hem till Jürgen Klopp.





Sadio Mané, som representerar Senegal, har legat bakom 14 ligamål för Liverpool under säsongen och blir såklart ett tungt tapp i offensiven. Av de övriga klubbarna i Premier League ser framför allt flera lag i nedflyttningsstriden som Crystal Palace, Stoke och Sunderland ut att drabbas hårt. Även Leicester och West Ham tappar nyckelspelare.



Arsenal: Elneny (Egypten)



Bournemouth: Gradel (Elfenbenskusten)



Crystal Palace: Zaha (Elfenbenskusten), Sako (Mali)



Everton: Gueye (Senegal)



Hull: Elmohamady (Egypten), Mbokani (Elfenbenskusten)



Leicester: Mahrez og Slimani (Algeriet)



Liverpool: Sadio Mané (Senegal)



Manchester United: Bailly (Elfenbenskusten)



Southampton: Boufal (Marocko)



Stoke: Bony (Elfenbenskysten), Diouf (Senegal), Sobhi (Egypten)



Sunderland: Khazri (Tunisien), Kone (Elfenbenskusten), Ndong (Gabon)



Watford: Amrabat (Marocko), Guedioura (Algeriet)



West Ham: Ayew (Ghana), Kouyate (Senegal)



Senegal inleder gruppspelet mot Tunisen den 15 januari och ställs därefter mot Zimbabwe den 19 januari följt av Algeriet den 23 januari. Skulle Senegel slås ut ur gruppspelet kan Mané vara tillbaka redan till den fjärde rundan i FA-cupen den 28 januari, om Liverpool tar sig förbi Plymouth, eller senast hemmamatchen mot Chelsea den 31 januari.



Skulle Senegal ta sig ända till finalen som spelas den 5 februari kan Mané tidigast spela en match för Liverpool den 11 februari när Tottenham kommer på besök till Anfield.



Liverpool har hyrt in Dave Galley, som jobbade som chefsfysioterapeut i klubben under sex år 1999-2005, för att följa med Mané till mästerskapet med uppgift att samarbeta med Sengals landslagsstab och skicka rapporter till Jürgen Klopp.



Källor: liverpool.no, en.wikipedia.org, Daily Mail Mellan den 14 januari och den 5 februari spelas Africa Cup of Nations eller Afrikanska mästerskapet i fotboll 2017 i Gabon med 16 lag inledningsvis indelade i fyra grupper, där två lag från varje grupp går vidare till kvartsfinalerna som spelas 28-29 januari. Semifinalerna spelas 1-2 februari och bronsmatch samt final den 5 februari., som representerar Senegal, har legat bakom 14 ligamål för Liverpool under säsongen och blir såklart ett tungt tapp i offensiven. Av de övriga klubbarna i Premier League ser framför allt flera lag i nedflyttningsstriden som Crystal Palace, Stoke och Sunderland ut att drabbas hårt. Även Leicester och West Ham tappar nyckelspelare.Arsenal: Elneny (Egypten)Bournemouth: Gradel (Elfenbenskusten)Crystal Palace: Zaha (Elfenbenskusten), Sako (Mali)Everton: Gueye (Senegal)Hull: Elmohamady (Egypten), Mbokani (Elfenbenskusten)Leicester: Mahrez og Slimani (Algeriet)Liverpool: Sadio Mané (Senegal)Manchester United: Bailly (Elfenbenskusten)Southampton: Boufal (Marocko)Stoke: Bony (Elfenbenskysten), Diouf (Senegal), Sobhi (Egypten)Sunderland: Khazri (Tunisien), Kone (Elfenbenskusten), Ndong (Gabon)Watford: Amrabat (Marocko), Guedioura (Algeriet)West Ham: Ayew (Ghana), Kouyate (Senegal)Senegal inleder gruppspelet mot Tunisen den 15 januari och ställs därefter mot Zimbabwe den 19 januari följt av Algeriet den 23 januari. Skulle Senegel slås ut ur gruppspelet kan Mané vara tillbaka redan till den fjärde rundan i FA-cupen den 28 januari, om Liverpool tar sig förbi Plymouth, eller senast hemmamatchen mot Chelsea den 31 januari.Skulle Senegal ta sig ända till finalen som spelas den 5 februari kan Mané tidigast spela en match för Liverpool den 11 februari när Tottenham kommer på besök till Anfield.Liverpool har hyrt in Dave Galley, som jobbade som chefsfysioterapeut i klubben under sex år 1999-2005, för att följa med Mané till mästerskapet med uppgift att samarbeta med Sengals landslagsstab och skicka rapporter till Jürgen Klopp.Källor: liverpool.no, en.wikipedia.org, Daily Mail

0 KOMMENTARER 106 VISNINGAR 0 KOMMENTARER106 VISNINGAR MATTIAS HERNER

2017-01-05 09:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-01-05 09:00:00

Liverpool

2017-01-04 18:13:12

Liverpool

2017-01-03 21:03:36

Liverpool

2017-01-03 11:59:57

Liverpool

2017-01-03 00:17:35

Liverpool

2017-01-02 19:28:00

Liverpool

2017-01-02 18:31:00

Liverpool

2017-01-02 07:46:00

Liverpool

2017-01-01 21:55:00

Liverpool

2017-01-01 16:19:00

ANNONS:

Liverpool tappar Sadio Mané i 5-8 matcher under januari-februari och sammanlagt är det 22 spelare i tretton klubbar i Premier League som reser söderut för Africa Cup of Nations. Tidigare chefsfysioterapeuten Dave Galley reser med Mané för att statusrapportera hem till Jürgen Klopp.Dejan Lovren var inte nöjd med de två insläppta målen och han säger samtidigt att man måste blicka framåt.Trots sparsamt med speltid vill Jürgen Klopp inte släppa Kevin Stewart, utan ser honom som en perfekt truppspelare för klubben.Liverpool tappade två ledningar och två poäng I går mot Sunderland och istället för att bli hjälte blev en besviken Sadio Mané något av en syndabock när han orsakade straffen som ledde fram till 2-2.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Jürgen Klopp anser inte att domsluten i matchen balanserade sig över nittio minuter och hade svårt att analysera Liverpools insats. Han gav också en första uppdatering vad gäller skadorna på James Milner och Daniel Sturridge.2-2 är sett över 90 minuter ganska rättvist. Liverpool har 70% i bollinnehav men gör inte jättemycket av den. Båda lagen har gott om chanser på skott och även om Liverpool har de allra vassaste i öppet spel så får Sunderland 2 av de 3 straffar som de ska ha ikväll.I och med årsskiftet har också vinterns transferfönster öppnat. För Liverpool lär det inte handla om mer än en spelare in och en spelare ut, och Klopp har varit tydlig med att han inte vill ha några kortsiktiga lösningar.Både Joël Matip och Philippe Coutinho avskrivs från matchen mot Sunderland på grund av sina skador. Även Henderson kan missa matchen efter att ha skadat hälen mot Manchester City. ”Jag tror inte på mirakel”, säger Jürgen Klopp.Snabba bud för Liverpool som byter titeljagande Manchester City på Anfield mot nedflyttningskämpande Sunderland inom mindre än ett dygn. Black Cats har genomgående slitit på bortaplan, men på sistone hittat hemmaformen. Den stora frågan är dock vilket lag som lyckas ladda om bäst efter nyårsaftonens match.