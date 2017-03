Henderson siktar på comeback mot Everton

Efter att ha fått stå över flera matcher till följd av en fotskada siktar nu Jordan Henderson på att återvända till spel i tid till derbyt i helgen. Men det är oklart vilken form han kan nå inför matchen.

2017-03-27 20:35:34

Under landslagsuppehållet har Jordan Henderson kommit en bra bit med sin rehabilitering och förhoppningen är nu alltså att han ska vara tillbaka mot Everton . Han har varit borta från spel sedan matchen mot Leicester för en månad sen.Men när Jürgen Klopp tog med en ung trupp – de spelare som inte var uttagna till sina landslag – till Spanien på träningsläger, då var Jordan Henderson med. Under veckan kommer mittfältaren försöka öka på arbetsbelastningen och se om han kan spela i derbyt mot Everton.Inför resan till Teneriffa pratade Klopp om Hendersons rehabilitering.”Han kan ta nästa steg här, och förhoppningsvis kan han ta några steg till när vi kommer hem. Vi får se. Det är alltid bra att ha honom med sig.”Efter att ha fått stå över flera matcher till följd av en fotskada siktar nu Jordan Henderson på att återvända till spel i tid till derbyt i helgen. Men det är oklart vilken form han kan nå inför matchen.Liverpool hade spelare med i två landslag ikväll, Tyskland och England. Båda lagen fick med sig vinster i sina respektive matcher.Ingen av de fyra seniorspelarna som var inblandade i VM-kvalmatcher under lördagen fick med sig en seger och det var blandad framgång för ungdomarna i EM-kvalet.Liverpooltruppen är på träningsläger på Teneriffa just nu, men de som inte är på plats i Spanien är iväg med sina respektive landslag för träningsmatcher och VM-kval.Jordan Henderson är alltjämt skadad och Jürgen Klopp kan inte med säker stämma säga när kaptenen är tillbaka.I sista stund innan Liverpool skulle flyga till Teneriffa fick Harry Wilson reda på att han hade blivit uttagen till landslaget och eftersom planet var på väg att lyfta fick han vända i dörren och lämna kvar bagaget.Spelaren, tränaren och den assisterande managern Ronnie Moran har gått bort.Det är ett ungt Liverpoollag som åker till Teneriffa för en veckas träningsläger under landslagsuppehållet. Hälskadade Jordan Henderson är med, och är ännu inte uträknad inför matchen mot Everton.Även om Jürgen Klopp på sitt eget kluriga sätt helgarderar verkar han övertygad om att Emre Can kommer att förlänga sitt kontrakt som i nuläget löper ut sommaren 2018. Enligt Liverpool Echo är dock klubben inte beredd att matcha Cans krav på 100 000 pund i veckan.Gini Wijnaldum var besviken över resultatet mot Manchester City, men medger att det var ”rättvist”. Nu säger han att Liverpool måste visa samma intensitet och passion i resten av säsongens matcher.