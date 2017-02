Hull - Liverpool 2-0 (1-0)

Liverpool gör sin femte raka match utan vinst och ser nu ut att behöva kämpa med näbbar och klor för att vara kvar i spelet om Champions League-platserna. Idag spelar laget betydligt bättre än man gjort den senaste månaden, men kan inte spräcka hål på Hull som istället gör mål på en Mignolet-tavla strax innan halvtid. Trots rader av chanser och halvchanser får Liverpool inte till det i andra halvlek, utan istället kan Niasse kontra in 2-0. Nu behöver Liverpool hitta på något innan de helt och hå

Matchfakta

Matchrapport

Hull: N’Diaye (44’), Niasse (84’)Liverpool: -Hull: Maguire (27’), Tymon (74’)Liverpool: Milner (40’)Arena: KCOM StadiumDomare: Lee MasonLiverpool ställer upp med en startelva som för första gången på länge innehåller den front-sexa som Klopp verkar föredra. Coutinho, Firmino och Mané leder linjen och bakom dem ska Can, Lallana och Henderson kontrollera matchen. Dagens enda utropstecken hittar vi i backlinjen där Lucas Leiva ersätter Lovren bredvid Clyne, Matip och Milner. Simon Mignolet verkar ha återvunnit tränarens förtroende och fortsätter i mål.Om valet av Lucas före Lovren är ett taktiskt val eller reaktion på en skada är inte säkert, och bänken saknar faktiskt både Ragnar Klavan och Dejan Lovren. Istället är Liverpools enda mittback som kan hoppa in unge Joe Gomez. Bredvid honom på bänken sitter Loris Karius, Gini Wijnaldum, Daniel Sturridge, Alberto Moreno, Divock Origi och Trent Alexander-Arnold.Det är lite av sanningens ögonblick detta – ska även Liverpools starkaste elva ha svårt mot bottengängen, eller vänder det nu?Liverpool får en tidig frispark utanför Hulls straffområde och sätter snabbt igång spelet. Henderson slår ut en patenterad boll till Milner som löpt in bakom backlinjen men hans inlägg är högt och Firmino får ingen riktig träff. Mané kan snappa upp den och släppa den till Henderson vars inlägg mot bortre stolpen är alldeles för lågt. Trots det lyckas den rinna igenom till Emre Can som skjuter en bra bit utanför bortre stolpen. En pigg start av Liverpool.Ny chans strax senare när Clyne gör en smart löpning och kan nästan obevakat ta emot en crossboll precis innanför straffområdet. Hans slår in bollen till en framrusande Lallana, som inte riktigt kan få till ett skott. En mycket bra chans och fem minuter in har Liverpool redan skapat två bra mållägen.Hull stretar emot och pressar Liverpool högt, lyckas också skapa några halvchanser när Liverpools backlinje ser lite ostämd ut. Efter en kvart känns det som att matchen satt sig litegrann, och när högerbacken Elabdellaoui får en smäll av Milner får matchen pausas eftersom han blöder näsblod. Det blir upp till Liverpool att återigen få upp tempot i matchen.Milner och Firmino samspelar snyggt och Milner kan löpa upp nära mål och försöka slå in ett inlägg mot Lallana och Mané, men den blockeras ut till matchens första hörna - som Liverpool inte kan kapitalisera på.Firmino skjuter utanför straffområdet och bollen tar i en försvarare och studsar sen rakt på en annan försvarares hand. Domaren väljer att inte blåsa straff, oklart om han helt enkelt inte sett det eller om han bara släppt det. I vilket fall har Hull tur som kommer undan.Coutinho är mycket, mycket nära och bör göra mål. Henderson står för en fantastisk boll till Firmino på vänsterkanten och han lurar bort sin försvarare och slår ett vasst inlägg. Målvakten kan boxa ut bollen men inte längre än några meter ut och rakt i gapet på Coutinho - vars skott tyvärr blockeras och går ut till hörna. Matchens bästa chans.Clyne slår en fantastisk boll ut mot Mané som löper ifrån Maguire, väntar in en glidtackling och försöker komma undan. Tyvärr gör han inte det utan Maguires tackling klipper honom helt och hållet, vilket ger Hullspelaren matchens första gula kort - ett solklart sådant. Milners frispark är bra slagen in mot mål men ingen Liverpoolspelare får huvudet på bollen.Hull spelar bra och gör det riktigt svettigt för Liverpool i perioder, men några riktigt bra målchanser har de ännu inte, efter 35 spelade minuter, skapat. Matip kommer helt fri på en hörna men nickar utanför - där bör han åtminstone kunna testa målvakten.Efter en tilltrasslad situation precis utanför straffområdet får Liverpool en frispark när en försvarare är lite väl sen på en tackling mot Clyne. Det är ett bra läge för ett skott mot mål, men Coutinhos skott täcks i muren (möjligen av en hand). Han får chansen igen men även detta skott blir blockat. Bollen går ut till Lallana på kanten som även han får sitt skott blockat.Hull kan kontra och Robertson försöker få bollen förbi Milner, men den tar på hans hand istället och Milner får matchens andra gula kort och Hull får en frispark i farligt läge utanför Liverpools straffområde. Men Lucas kan nicka bort bollen.: Liverpool slarvar något otroligt på egen planhalva och ger bort en hörna till Hull. En lös lobbnick går mot mål och Mignolet går ut för att plocka bollen, men får inte kontroll över den. Istället dimper den ner framför N’diaye som kan peta in bollen.Liverpool spelar i perioder riktigt bra och har haft lite otur / dåliga avslut. Trots ett mycket defensivt Hull har Liverpool kunnat skapa flera målchanser och det är en markant skillnad i tempo mot raddan av matcher i januari som var fruktansvärt avslagna. Därför är det extra tungt att Hull kan få in ett oförtjänt hörnmål i slutet av halvleken. Frågor kan ställas till både försvaret som helhet och till Mignolet som bör kunna få ordning på den bollen.I andra halvlek krävs mer av samma sak, men bättre koncentration i sista passningar och avslut. Det krävs nog också bättre koncentration hos målvakt och försvarare.Liverpool öppnar andra halvlek med att rada upp hörnor och skapar också flera farligheter genom dem, men inget som är tillräckligt för att spräcka hål på Hulls nolla. Lallana slår ett bra inlägg mot bortre stolpen och Mané får huvudet till, och kan nästan lobba bollen över målvakten. Men Jakupovic får fingertopparna på bollen och stöter den i ribban och ut. Mycket nära.Henderson slår en riktigt bra diagonalboll mot Clyne i straffområdet som egentligen borde skjuta på första eller andra tillslaget men istället väntar in försvararen och försöker dribbla, och blir av med bollen.Målskytten N’diaye tar bollen med handen utanför straffområdet och kommer oförklarligt nog undan utan gult kort. Coutinho slår in frisparken till Firmino som blir fälld men inte får straff. Istället landar bollen först hos Lucas och sedan hos Matip som båda får chansen att skjuta, men båda skjuter rakt på närmaste försvarare.Mignolet gör en riktigt bra insats när Hull kan kontra och lyckas frispela Abel Hernandez framför mål. Men Mignolet är ute riktigt tidigt och kan rädda. Det är många som begår misstag där men mest sticker nog Lucas ut som inte följer Hernandez utan försöker bryta istället.På något sätt misslyckas Liverpool med att göra mål igen när flera spelare får chansen i straffområdet. Mané chippar ett inlägg in framför mål men Lallana kan inte få in bollen, som istället studsar till Milner som går på skott men får se det blockerat. Bollen studsar då till Coutinho som skjuter utanför från några meter. Otroligt egentligen.Sturridge ersätter Emre Can efter 67 minuter.Hullspelarna är riktigt trötta och sjunker ner väldigt djupt för att försvara med vad som i princip är en fembackslinje. Liverpool fortsätter egentligen att spela bra, men har väldigt svårt att hitta igenom försvarslinjerna.Med tio minuter kvar att spela får Origi ersätta Lallana, och Moreno ersätta Milner.: Istället för en kvittering för Liverpool kan Hull kontra och Oumar Niasse når först på en långboll, springer ifrån både Lucas och Matip och petar inbollen mellan benen på Mignolet.Liverpool slår sin tionde hörna och bollen dimper ner hos Henderson utanför straffområdet. Lagkaptenen får till ett hårt skott som Jakupovic kan rädda till en ny hörna.Firmino och Sturridge samspelar snyggt och Sturridge är väldigt nära på att få en tå på bollen som Firmino chippat in - men det räcker inte. Domaren kan blåsa av matchen efter att Liverpool jagar, men inte lyckas få tag på någon reducering.Den uppenbara storyn här är att Liverpool fortsätter att förlora - femte raka matchen utan vinst. Men laget spelar betydligt bättre idag än under de senaste matcherna. Idag hade det lika gärna kunnat sluta 3-0 till Liverpool. Men det gjorde det inte, och något beror det på. Det känns som att man tar ett steg framåt, och faktiskt skapar målchanser, men två tillbaka när man envisas med att inte ta dem.Det finns inte hemskt mycket mer att säga. Liverpool riskerar att missa Champions League -spel, och det är läge att börja vinna matcher nu.Simonblandar och ger men står idag för en för honom typisk insats. Är i allmänhet stabil men gör också ett mycket tveksamt ingripande när Hull gör sitt första mål. För det andra är det svårt att beskylla honom. Nathanielgör också en typisk 7/10 insats när han springer konstant, täcker ytor, men saknar det där lilla extra i anfallsspelet.gör ingen bra insats idag när båda slarvar med bollen, inte får undan Hulls enda hörna, och sedan låter Niasse löpa in 2-0 i slutet av matchen. Jamesfortsätter vara en viktig spelare för Liverpools anfallsspel och är ett ständigt mål för Hendersons crossbollar, men idag saknas den sista passningen/ inlägget. När han ersätts avser det inte direkt bättre ut.Jordanser fortsatt bra ut i rollen som mittfältsankare, och är den av Liverpools spelare som gör bäst ifrån sig idag. Genom honom skapar Liverpool de flesta av målchanserna och halvchanserna och han är riktigt snabbtänkt i anfallsspelet. Framför honom sliterpå i vanlig ordning men saknar den gnistan som fått honom att sticka ut i laget tidigare under säsongen. Han ersätts av Divocksom behöver en nytändning på något sätt. Idag tillför han nästan ingenting när han kommer in på planen. Emreär en bra fysisk närvaro men fortsätter att se fyrkantig ut, som en sliten kugge i maskineriet, och har inte den snabbhet som krävs för att såga sig igenom ett försvarsspel. Han ersätts av Danielsom är pigg och aktiv men inte tillräckligt vass i de avgörande lägena – vad som hänt med honom är något av en gåta.Philippeär alltjämt en av lagets bästa spelare, men får inte till det idag. Detsamma kan sägas om SadioRobertoär något av en annan fråga: han har inte sett ut som sig själv under de senaste månaderna alls. Lyckligtvis för honom är både Sturridge och Origi i såpass dålig form att de inte hotar om startplatsen ändå.Matchens bästa Liverpoolspelare enligt