Ilori till Reading så gott som klart

Reading ligger just nu på tredje plats i Helt klart är det inte än, och spelarövergångar kan förstås skita sig i sista stund. Men Tiago Ilori s övergång till Reading känns som en för alla parter ganska odramatisk historia, och allt pekar på att övergången blir officiell inom kort.23-åringen kom till Liverpool från Sporting Lisbon sommaren 2013. Då betalade Liverpool 3,5 miljoner pund men övergången innehöll också villkorade betalningar upp till 7 miljoner - betalningar som med största sannolikhet inte blivit av med tanke på portugisens mycket begränsade speltid i laget. Trots lånesejourer i Granada, Bordeaux och Aston Villa lyckades Ilori aldrig ta sig in i laget, varken under Rodgers eller Klopp.Liverpool förväntas nu få 3,75 miljoner pund för spelaren av Reading. Dessutom ska klubben ha förhandlat in en 25% vidareförsäljningsklausul. Det innebär (antagligen) alltså att Liverpool får 25% av en eventuell framtida övergångssumma, om spelaren skulle lämna Reading. Det liknar de överenskommelser som ska ha gjorts med andra ungdomar som lämnat Liverpool på sistone - Smith, Ibe och Canos ska alla ha liknande klausuler i sina övergångskontrakt.Reading ligger just nu på tredje plats i Championship , så det är inte omöjligt att Tiago Ilori dyker upp i Premier League nästa säsong.

2017-01-09 22:18:12

