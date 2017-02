Inför: Leicester City - Liverpool

De regerande mästarna har halkat under strecket och sparkade i torsdags Claudio Ranieri i ett försök att vända den negativa trenden som sett laget gå segerlösa sedan nyårsafton och ha 1-14 i målskillnad på de åtta senaste. Liverpool har samlat krafterna i Spanien och ska plocka upp tempot från den övertygande segern över Tottenham för två veckor sedan.

Wilfred Ndidi, defensiv mittfältare, Genk, £17mMed en långdistansprojektil som uppmättes till 111 km/h tog Genks Wilfred Ndidi hem utmärkelsen för säsongens mål i den belgiska ligan 2015-16. Han kom även på plats tre bland de bästa unga spelarna i ligan samma säsong innan 20-åringen lämnade Genk efter 61 matcher och styrde kosan mot England.Molla Wagué, mittback, Udinese, säsongslånJeffrey Schlupp, vänsterback, Crystal Palace, £12mLuis Hernández, högerback, Málaga, okänd summaJeffrey Schlupp og steget från vänsterback till mittfältet under Leicesters succésäsong och utsågs till Young Player of the Year för andra året i rad, men efter endast fyra ligaframträdanden 2016-17 lämnade han King Power Stadium för Crystal Palace. Luis Hernández återvände till Spanien efter bara ett halvår i Leicester, dit han gick på fri transfer förra sommaren.Harvey Barnes, central mittfältare, MK Dons, säsongslånMatty James, central mittfältare, Barnsley, säsongslånEfter en av de största skrällarna i fotbollshistorien inledde Claudio Ranieri och hans Leicester City uppföljningssäsongen med bortamatch mot det mest nederlagstippade laget inför 2016-17, Hull City. Det blev förlust för Leicester i premiären och trots 0-0 hemma mot Arsenal samt beställningssegrar hemma mot Swansea, Burnley och Crystal Palace stod det när novembermörkret sänkte sig över King Power Stadium klart att inte bara skulle inte Leicester ha något med titelstriden att göra, något som var väntat, utan de skulle behöva kämpa för att hålla sig fast i mittenskiktet.Tre vinster, tre oavgjorda och bara en förlust på de första sju hemmamatcherna pekade visserligen mot en placering mellan Europa och mittenstrecket, men 1 poäng på sju bortamatcher stakade snarare ut en brant nedfärd mot relegering.När Leicester på Nobeldagen gick upp i en 4-0-ledning hemma mot Manchester City, bortalaget reducerade sedermera två gånger på slutet, fanns det hopp om en vändning, men förlust borta mot Bournemouth, oavgjort borta mot Stoke och förlust hemma mot Everton påminde återigen fansen om den krassa verkligheten.Islam Slimanis mål hemma mot West Ham på nyårsafton räckte till seger och 0-0 borta mot Middlesbrough i 2017 års första match var ett bra resultat med tanke på Leicesters bortafacit och hur nära lagen låg varandra i tabellen, men därefter har det rasat. Fem raka förluster och inte ett mål framåt.Leicester är det enda laget i Europas fem toppdivisioner som ännu inte har nätat under 2017 och bryter de inte måltorkan mot Liverpool tangerar de klubbrekoret på sju raka matcher utan mål framåt från säsongen 1987-88.På de tjugotvå senaste matcherna har Leicester bara hållit nollan i två.Liverpool hade en usel start på 2017 före vinsten mot Tottenham, men den är ändå klart bättre än Leicesters. Raniers mannar har bara nätat 1 mål på åtta matcher sedan 2-2 borta mot Stoke City den 17 december och har 1-14 i målskillnad under samma period. Deras senaste vinst i ligan togs hemma mot West Ham på nyårsafton, därefter följde 0-0 borta mot Middlesbrough och så fem raka förluster mot Chelsea, Southampton, Burnley, Manchester United och Swansea City.Med en match tillgodo på övriga lag i botten ser den nedre delen av Premier League ut så här och efter Crystal Palace uddamålsseger i går har Leicester halkat under nedflyttningsstrecket. En seger mot Liverpool skulle dock svinga upp dem till plats femton eftersom Swansea har klart sämre målskillnad.26 p Bournemouth24 p Swansea22 p Middlesbrough22 p Crystal Palace-------------------------21 p Leicester21 p Hull City19 p SunderlandLeicester avslutade titelsäsongen med kryss borta mot Manchester United och Chelsea, vilket fullbordade en bortasäsong som såg dem vinna elva och bara förlora två matcher på resande fot. Säsongen 2016-17 har varit något helt annat och när vi rör oss in i mars den kommande veckan väntar Leicester fortfarande på att vinna sin första bortamatch den här säsongen. Inräknat förra vårens resultat har de nu femton raka bortamatcher utan vinst i Premier League, varav tio har slutat med förlust. Deras enda bortapoäng den här säsongen har kommit via oavgjort mot Tottenham, Stoke och Middlesbrough.Utan att förminska Leicester City FC som klubb framstår den här säsongens deltagande i Champions League som en händelse supportrarna bara kommer att uppleva en gång i livet och med en grupp där motståndet hette Porto, Köpenhamn och Club Brügge var det som att vägen mot en ny skräll låg öppen. Inte ett enda monsterlag och på förhand en grupp där de övriga lagen skulle plocka poäng av varandra.Nu visade det sig att gruppen hade ett stryklag trots allt, Club Brügge tog 0 poäng och gjorde bara 2 mål, men Leicester gjorde jobbet och med 13 poäng efter de första fem matcherna kunde de kosta på sig att förlora med 0-5 borta mot Porto i sista rundan och ändå vinna gruppen.I åttondelsfinalen lottades Leicester mot Sevilla, Liverpools banemän i förra årets Europa Leaguefinal och med tre raka titlar i turneringen, en svår om än inte omöjlig uppgift. Hemmastarka Sevilla gick ut hårt och endast en alert Kasper Schmeichel, som bland annat räddade en straffspark, såg till att siffrorna hölls nere till 0-1 i halvtid. Spanjorerna fortsatte att mala på och när Correra satte 2-0 strax efter timmen spelad satt vi och väntade på ytterligare mål för Sevilla och en mycket brant backe upp för Leicester.Vardy hade varit en perifer figur så långt, och noterades för bara 25 bollberöringar i matchen, men med en skymt av fjolårssäsongen stod han på rätt ställe när Danny Drinkwaters inlägg slogs in i straffområdet och 1-2 var ett faktum med tjugo minuter kvar av matchen. Ett ofantligt tungt mål som förändrade förutsättningarna inför returen rejält eftersom inga fler mål föll på Ramón Sánchez Pizjuán Stadium. Leicester skrapade fram en hörna, hade bara två avslut innanför ramen och ägde bollen 27 % av tiden, men 1-2 från en bortamatch i Champions League är ett mycket gångbart resultat. Returen spelas på King Power Stadium den 14 mars.Att Leicester inte skulle kunna mäkta med ytterligare en titeljakt var helt väntat och få placerade dem på Europaplatserna inför säsongen, så det märkliga är inte att dippade märkbart jämfört med i fjol utan hur avgrundsdjupt fallet blev.Säsongen 2015-16 kunde Leicester koncentera sig enbart på ligan, hade ytterst få skador, lyckades direkt sätta ett en kollektiv organisation och fick en bra start som gjorde att Raniera i lugn och ro kunde finjustera i en startelva som såg ytterst få förändringar. En rad grovjobbare och stabila kuggar, som exempelvis Robert Huth och Danny Drinkwater, tog steget ett snäpp upp i prestation och till det kan vi addera gräsklipparen Kanté som navet i mitten och två toktoppade offensiva spelare i Jamie Vardy och Riyad Mahrez. Ytterligare en faktor var att så många av de sedvanliga topplagen, undantaget Arsenal, hade en mellansäsong, vilket ytterligare bäddade för Leicesters framfart.Den här säsongen har topplagen återtagit sina platser på topp fem och Leicester spelar i Champions League. Dessutom såldes Kanté till Chelsea, vilket trots att det är ett stort avbräck givetvis inte borde vara tillräckligt för att hela lagspelet ska rämna. Framåt kan vi konstatera att Mahrez, förra säsongens mest värdefulle spelare, så här långt har registrerats för ett spelmål i ligan och att Vardy efter att ha tröstmålat på Anfield den 10 september bara har nätat i en ligamatch!Du kan inte leva på gamla meriter ens om det är en 5000-till-1-skräll och med ett lag som inte visade tecken på att vända den negativa trenden och där nedflyttningsstrecket blev en allt närmare verklighet är det i sig inte någon skräll att managern får lämna. Det märkliga är väl i så fall tidpunkten och att det skedde mellan två åttondelsfinaler i Champions League och efter ett längre avbrott i ligaspelet bara några dagar innan det skulle återupptas med matchen mot Liverpool. Därefter väntar för Leicester matcher mot Hull, West ham, Stoke och Sunderland.Att Craig Shakespeare, som alltså var assisterande manager i klubben och inget hett nyförvärv som ägarna lyckats få loss, skulle sitta på en magisk formel som plötsligt ger effekt efter att "bromsklossen" Raniera försvunnit och att spelarna, som i mångt och mycket måste bära en stor del av skulden, skulle blomma ut framstår inte som jättesannolikt, men vi får väl se. Lyckas interimsmanagern rädda kontraktet kommer det trots att laget vann ligan förra året och den bedrövliga säsongen fram till nu att ses som ett fullbordat uppdrag och för att citera titeln från ett verk av Craigs mer kände namne: slutet gott, allting gott.Shakespeare förväntas få tillbaka behövlig förstärkning i offensiven lagom till måndagskvällen. Slimani har inte startat en match sedan han återvände från Afrikanska mästerskapet med ljumskproblem, men spelade andra halvlek mot Swansea för två veckor sedan. Den algeriske forwarden rapporteras ha tränat med laget sedan i torsdags och är aktuell för spel mot Liverpool.Leonardo Ulloa har på grund av lårproblem inte spelat sedan bortamatchen mot Middlesbrough den 2 januari, men ska även han finnas tillgänglig att möta Liverpool. Det återstår att se om Shakespeare tar honom till nåder efter att Ulloa under januari twittrade att han kände sig sviken av Ranieri och aldrig mer ville spela för klubben. Efter att januarifönstret var stängt ändrade sig dock Ulloa och meddelade att han hade för avsikt att uppföra sig professionellt och inte strejka.I övrigt är det bara den inlånade försvararen Molla Wagué som står på skadelistan.Totalt i ligan: 39 vinster, 20 oavgjorda, 34 förlusterTotalt Premier League: 10 vinster, 5 oavgjorda, 6 förlusterBorta mot Leicester: 13 vinster, 10 oavgjorda, 23 förlusterPremier League borta mot Leicester: 4 vinster, 3 oavgjorda, 3 förlusterUnder åren 1997-2000 var Leicester en mardrömsmotståndare och av sex möten i ligan förlorade Liverpool fyra och kryssade i de andra två. När Liverpool vann hemma med 1-0 i oktober 2000 var det första gången sedan september 1996 som Foxes besegrades.Lagen möttes ytterligare fem gånger i början av 00-talet innan Leicester ramlade ur Premier League och då gick det bättre för Liverpool som vann tre matcher och bara förlorade en.2014 vände Liverpool 0-1 till 3-1 på King Power Stadium i början av december, men fixade bara 2-2 hemma när lagen möttes en månad senare på Anfield efter att ha tappat en 2-0-ledning under tre minuter i andra halvlek.Säsongen 2015-16 vann Liverpool med 1-0 på hemmaplan och föll med 0-2 borta. Liverpool var därmed det enda laget jämte Arsenal (både hemma och borta) som lyckades besegra Leicester i ligan under hela den förra säsongen.Av de nio senaste mötena i Premier League har Liverpool vunnit sex och Leicester bara en.Den 10 september i höstas spelade Liverpool sin första hemmamatch på fyra månader i vad som utgjorde invigningen av nya Main Stand och Anfields utökade publikskara njöt i sensommarsolen när Liverpool stora stunder av matchen spelade ut de regerande mästarna och till slut vann med 4-1.Efter ett nära rekordlångt uppehåll under pågående säsong återvänder Liverpool till ligaspelet 16 dagar efter matchen mot Tottenham. Den 2-0-segern innebar inte bara den första 3-poängaren i Premier League på 42 dagar (!) utan visade upp ett Liverpool som påminde om den virvelvind som drog fram på Anfield i höstas. Låt gå att Spurs anammar en öppen matchplan som klart bättre passar Jürgen Klopps taktik än den "dubbla backlinje + kontring"-inställning som vi vant oss vid från motståndare de senaste månaderna, det var ändå en imponerande uppvisning mot serietvåan.Det är dock för tidigt att prata om ett trendbrott då minnet av den mörka starten på året är färsk och Klopp och Liverpool behöver bevisa att de kan bryta ner de låga försvaren under de kommande månaderna. Efter att ha rensat luften och fått en reaktion mot Spus reste laget till La Manga för ett träningsläger som förhoppningsvis ytterligare stärkt lagets moral och taget de spelare som jobbade sig tillbaka från skador närmare toppformen.Sadio Mané markerade sin närvaro med 2 mål mot Tottenham och har nu legat bakåt 15 mål för Liverpool den här säsongen. Adam Lallana avslutade 2016 med 4 mål+4 assist på de sista sju matcherna, men väntar fortfarande på sin första poäng det här kalenderåret.Matcherna fortsätter att komma rätt glest den kommande månaden med Arsenal hemma den 4 mars, Burnley hemma den 12 mars och Manchester City borta den 19 mars före Merseysidederbyt på Anfield den 1 april. Blickare vi vidare framåt mot avslutningen är det bara andra veckan i april som Liverpool spelar fler än en match per vecka och det innebär att undantaget skador kommer det sannolikt att krävas en riktigt svag insats på planen eller en extraordinär dito på träning för att slå sig in i eller ut ur startelvan. För supportrar som förespråkar kontinuitet är det positiva nyheter, för spelare på bänken som hoppas på mer speltid är det kanske inte lika muntra miner.Vi har redan hållit på ett bra tag, men det återstår så mycket som en tredjedel av säsongen och därmed 39 poäng att spela om. Liverpool har den på pappret klart enklaste avslutningen på säsongen av topplagen, men det där med "på pappret" har inte gynnat laget så här långt och i stället har de förväntat svåraste matcherna genererat en diger poängskörd.Arsenal och Manchester City hade spelledigt i helgen eftersom deras matcher var mot lagen som spelade i Ligacupfinalen på söndagen och i en haltande tabell innehar Tottenham silverpositionen med 53 poäng före City (52 p), Arsenal (50 p), Liverpool (49 p) och Manchester United (48 p). Liverpool och Arsenal möts som redan har nämnts på Anfield nästa lördag.Källor: BBC Sports, en.wikipedia.org, whoscored.com