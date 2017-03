Inför: Liverpool - Arsenal

Arsène Wenger leder för 50:e gången sitt Arsenal i en match mot Liverpool och med en osäker framtid i klubben kan det bli den sista gången. Jürgen Klopp är inte riktigt lika ifrågasatt, men också klart pressad efter de senaste två månadernas svaga resultat och undermåliga spel. Lördagskvällen bjuder på en toppmatch som kanske inte avgör något, men väl är ytterst betydelsefull för båda lagen.

"Självklart letar jag inte efter jobb i andra klubbar eller tillsammans med andra personer. Jag är fokuserad på att förbättra saker och ting, och jag försöker alltid se vad som kan göras bättre eller att återuppfinna sig själv.Jag har varit här under 20 år och jag har flera gånger haft möjlighet att lämna, så jag tror inte att jag behöver övertyga er om att min preferens alltid har varit Arsenal.Klubben är fri att fatta vilket beslut den vill och jag kommer att respektera det beslutet."Kan Wenger rädda jobbet oavsett hur säsongsavslutningen blir?Cohen Bramall, mittfältare, Hednesford Town, £0,04m------Lån UTKrystian Bielik, försvarare, Birmingham City, säsongslånMarc Bola, försvarare, Notts County, säsongslånAaron Eyoma, försvarare, Volendam, säsongslånKaylen Hinds, anfallare, Stevenage, säsongslånMatt Macey, målvakt, Luton Town, säsongslånStephy Mavididi, anfallare, Charlton Athletic, säsongslånVi vet alla vad som hände Arsenal i premiären: en målrik historia där Liverpool vände 0-1 till 4-1 för att sedan släppa upp Arsenal genon två reduceringar till 3-4 med kvarten kvar. Närmare än så kom dock inte hemmalaget.Gunners repade sig dock snabbt och de följande fjorton omgångarna bjöd på tio vinster och fyra oavgjorda med 33-11 i målskillnad, en förlustfri svit som förde laget upp till serieledning efter femton omgångar. Enda egentliga missräkningen under den perioden var 0-0 hemma mot Middlesbrough även om 1-1 på Emirates mot Tottenham säkert var mindre än vad hemmafansen hade hoppats på. I övrigt tappade laget bara poäng borta mot Leicester och Manchester United.Mitten av december bjöd på matcher på Goodison Park respektive Etihad och Arsenal förlorade båda med 1-2. Detta trots att laget tog ledningen mot Manchester City redan i den femte minuten. I en tät tabelltopp innebar två raka nederlag att Arsenal halkade ner till fjärdeplatsen.Från annandagen fram till slutet av januari tog Arsenal 13 av 15 poäng, där enda poängförlusten nog kändes som mer än en poäng efter att laget hämtat upp 0-3 borta mot Bournemouth till 3-3 under matchens sista tjugo minuter.Giroud kvitterar i 92:a minuten borta mot Bournemouth.Januaris sista dag kom en av säsongens skrällar när Watford vann på Emirates med 2-1, vilket var Arsenals första hemmaförlust på fem och en halv månad. Fyra dagar senare gick drömmen om titeln mer eller mindre i kras när Chelsea komfortabelt besegrade Wengers mannar med 3-1 där Arsenal tröstmålade först på stopptid. I den senaste ligamatchen den 11 februari vann Arsenal hemma mot Hull med 2-0.Bäste målskytt är Alexis Sánchez med 17 mål i ligan före Olivier Giroud och Theo Walcott som båda har nätat 8 mål. Sánchez har dessutom spelat fram till ytterligare 8 mål.Arsenal har förlorat fyra av deras tio senaste matcher i ligan efter att bara ha förlorat fyra av de föregående trettiofem.Arsenal har de senaste fem säsongerna haft följande slutplacering och slutpoäng:2015/16 2:a (71 p)2014/15 3:a (75 p)2013/14 4:a (79 p)2012/13 4:a (73 p)2011/12 3:a (70 p)Snitt: 3:a (74 p)Noteras bör att andraplatsen 2016 var den bästa placeringen sedan 2005 eller med andra ord att Arsenal verkligen cementerat sig som ett lag på plats 3-4 under lång tid.Tar vi en titt på tabelltoppen ser den inför den 27:e spelomgången ut så här:1 Chelsea 26 20 3 3 55-19 632 Tottenham 26 15 8 3 50-18 533 Man City 25 16 4 5 51-29 524 Arsenal 25 15 5 5 54-28 505 Liverpool 26 14 7 5 55-33 496 Man United 25 13 9 3 38-21 48Extrapolerad poäng för Arsenal är 76 poäng baserat på 38 matcher, något som sett till de senaste fem säsongerna borde ge en toppfyraplacering.De här ansikterna avslöjar att det var ett tag sedan Arsenal vann Premier League senast.Lyssnar man på Gunnerssupportrar har det nästan nått punkten där placering inte är det avgörande utan vad som händer med Arsène Wenger till sommaren. Fransmannen leder Arsenal för 21:a säsongen i rad och även de främsta försvararna bland fansen har börjat svänga mot att Le Professeur har nått vägs ände. Arsenal vann Premier League säsongen 2003-04 och FA-cupen den påföljande säsongen. Under de elva följande säsongerna, ej inräknat den innevarande, har laget inte lyckats vinna ligan, Champions League, Europa League eller Ligacupen någon gång utan har två titlar i FA-cupen 2014 och 2015 att visa upp i pokalväg. Att Arsenal har som tradition att dra Barcelona, Bayern eller någon annan slåttermaskin i åttondelsfinalen är knappast Wengers fel, men trots en osviklig stabilitet i toppen har det där sista steget upp till toppen saknats det senaste decenniet.Mesu Özil skickades hem från Arsenals träning i torsdags till följd av illamående, men förväntas vara spelklar till på lördagskvällen.Aaron Ramsey och Laurent Koscielny återvänder efter skada, men Mohamed Elneny blir borta i tre veckor på grund av en fotledsskada.Sani Cazorla blir borta resten av säsongen.Totalt i ligan: 71 vinster, 50 oavgjorda och 64 förlusterTotalt Premier League: 17 vinster, 17 oavgjorda och 15 förlusterHemma mot Arsenal: 49 vinster, 32 oavgjorda och 40 förlusterPremier League hemma mot Arsenal: 10 vinster, 8 oavgjorda och 6 förlusterArsenal är det laget som Liverpool har haft svårast att hantera spelmässigt på senare år, något som avspeglar sig i att Arsenal var obesegrade i fjorton raka hemmamatcher mot Liverpool fram till 0-2-matchen hösten 2011. Därefter följde ytterligare sex matcher utan röd framgång innan trenden bröts genom 4-3-segern i premiären i höstas. Sammanräknat ger det två bortavinster mot Arsenal på tjugoen möten.På hemmaplan ser det inte mycket bättre ut med endast en seger framför The Kop på nio försök och tre förluster under samma period.Av de tjugoåtta senaste mötena i liga och cup oavsett arena har Liverpool bara vunnit fem matcher att jämföra med Arsenals tolv och endast tre av de nitton senaste mötena i Premier League har slutat med Liverpoolseger.Martin Skrtel stod för 2 mål i 5-1-utspelningen av Arsenal säsongen 2013-14.Den ena av de fem vinsterna är den högst övertygande 5-1-segern på Anfield våren 2014, då det lika gärna kunde ha stått 6-0 efter en halvtimme efter att Liverpool fullständigt blåst Arsenal av planen första tredjedelen av matchen. De övriga fyra segrarna rör sig om 4-2-segern i Champions League på Anfield i april 2008, 2-0-segern på Emirates i augusti 2011, 4-1-vinsten på Anfield i mars 2007 och så 4-3-segern på Anfield i augusti 2016.Liverpool har bara hållit nollan i två av de tjugotvå senaste ligamötena med Arsenal och inte i någon av de tio senaste matcherna på Anfield.Matcherna mellan Liverpool och Arsenal har genererat 16 mål i den 90:e minuten eller senare, flest av alla möten i Premier League. Liverpool har stått för nio och Arsenal för sex av dem.Olivier Giroud har gjort 5 mål på de sju senaste mötena med Liverpool.Jag är övertygad om att det var fler än jag som redan efter fem minuter på King Power Stadium, och garanterat efter tio, redan såg att det här var en match där Liverpool kommit in fel i händelserna och skulle tvingas slita för att få med sig något i poängväg. Det är svårt att säga att segern var orättvis för Leicester, Liverpool släppte trots allt in 3 mål trots att Simon Mignolet gjorde två bra räddningar, men ändå var det undantaget en tiominutersperiod i första halvlek inte i närheten av dominans eller utskåpning. Titta bara på de här siffrorna från matchenAvslut: 14-17Avslut på mål: 8-7Bollinnehav: 31-69 %Hörnor: 5-12Passningsprocent: 57-85 %Det tog inte mer än 30 sekunder innan Jamie Vardy, som efter sjutton mållösa ligamatcher på de arton föregående givetvis nätade två gånger mot Liverpool, stämplade Sadio Mané så hårt att han krävde tillsyn och fick gå ut till sidlinjen. Ingen fara med Mané, även om Vardy borde ha fått syna det gula kort, och säkert inget som laget pratat om inför matchen (”okej Vardy, sätt en stämpel på den första spelaren du når”), men ett tecken på hur taggade Leicester var och en signal om att det skulle skava att tämja Rävarna. Jag skulle inte kalla Leicester ett fysiskt lag, men de markerade omedelbart och tydligt sin närvaro med press och kropp, vilket gjorde det mycket svårt för Liverpool att få till något i spelväg.En heltänd Vardy visade vägen i 3-1-segern mot Liverpool.Undantaget Manés förarbete på högerkanten och Giordini Wijnaldums löpning in i straffområdet, som med en decimeter tidigare löpning hade gett 1-0 till Liverpool och kanske en annan matchbild, var första halvtimmen rent bedrövlig av Liverpool. Det var ingen struktur i defensiven på egen planhalva och laget lyckades knappt sy ihop tre genomtänkta passningar i rad på offensiv halva. Spelarna såg ut som att någon ringt in dem akut för att spela en match på semestern och att ett lag som haft så lång tid på sig att planera och mentalt ladda upp kan vara så dåligt förberedda och redo är inte acceptabelt.Som så många gånger förr kunde vi skönja en förbättring under andra halvlek och särskilt sista halvtimmen, men så dags stod det 3-0 till Leicester på resultattavlan och matchen var redan över. Liverpool står nu med bara två vinster på tolv matcher under 2017 och går en mycket oförutsägbar vår till mötes. Laget kan lika gärna sluta tvåa bakom Chelsea som att halka ner bakom Everton.Om Liverpool har haft problem att sätta försvarsspelet på sistone? Låt mig säga så här: för att hitta senaste gången som laget höll nollan i två raka ligamatcher måste vi backa till december 2014.Liverpool hade spelledigt i 16 dagar, åkte på ett mellansäsongsläger, och kom tillbaka på tvåans växel. Arsenal har sedan 5-1-utskåpningen borta mot Bayern München i Champions League den 15 februari bara ställts mot Sutton United i FA-cupen, vilket inte var mycket till genomkörare. Det är den enda matchen Arsenal haft på 17 dagar när de springer ut på Anfields gräsmatta på lördagskvällen. Klarar Wenger och hans spelare av att hantera "ledigheten" bättre eller får vi se en klassisk explosion av Liverpool hemma mot ett storlag första halvleken?Räknar vi enbart poäng mot lagen på de sex översta placeringarna i Premier League är det två extremer som möts på lördag. Liverpool har tagit 16 poäng på åtta matcher att jämföra med Arsenals 5 poäng på sex matcher. Gunners har efter Liverpool kvar att möta de båda Manchesterlaget hemma samt Tottenham på White Hart Lane. För Liverpool återstår efter Arsenal bara att möta Manchester City borta.Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, whoscored.com