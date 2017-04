Inför: Liverpool - Bournemouth

Liverpool söker stärka sin position i toppen när bortsvaga Bournemouth kommer på besök. Matchen blir även en chans till revansch för kollapsen på Dean Court i december då Liverpool under den sista kvarten tappade 3-1 till 3-4. Cherries har tilldömts flest straffar och har träffar trävirket flest gånger av alla lag i ligan.

AFC BOURNEMOUTH



Januariövergångar 2017



IN

Aaron Ramsdale, målvakt, Sheffield United, okänd summa.



Lån IN

---



UT

Brandon Goodship, central mittfältare, Yeovil Town, fri transfer

Glenn Murray, Brighton & Hove Albion, okänd summa



Lån UT

Emerson Hyndman, central mittfältare, Rangers, säsongslån

Jordan Lee, högerback, Torquay United, säsongslån

Callum Buckley, vänsterback, Aldershot Town, säsongslån

Harry Cornick, högerytter, Gillingham, säsongslån

Lewis Grabban, anfallare, Reading, säsongslån

Jordan Green, högerytter, Leyton Orient, säsongslån

Jake McCarthy, mittback, Maidstone United, säsongslån

Joe Quigley, anfallare, Gillingham, säsongslån

Marc Wilson, mittback, West Bromwich Albion, säsongslån



Säsongen 2016/17



8 W Bromwich 30 12 8 10 39-38 44

9 Stoke 30 9 9 12 33-44 36

10 Southampton 28 9 7 12 33-36 34

11 Bournemouth 30 9 7 14 42-54 34

12 Watford 29 9 7 13 34-48 34

13 Leicester 29 9 6 14 35-47 33

14 West Ham 30 9 6 15 41-54 33

15 Burnley 30 9 5 16 31-44 32

16 Crystal P 29 9 4 16 38-47 31

17 Swansea 30 8 4 18 36-63 28



Den här allt annat än komprimerade översynen visar vad som i mina ögon är gränserna för Bournemouths rörelseutrymme i tabellen. Givet att West Bromwich ligger hela 10 poäng före och att Southampton har två matcher tillgodo blickar Bournemouth realistiskt mot att kunna klättra en position under den avslutande delen av säsongen. Under dem är det inräknat dem själva ett riktigt getingbo med sex lag inom 3 poäng följt av ett gap ner till Swansea precis ovanför strecket.



Sunderland och Middlesbrough i botten är för långt efter för att hinna ikapp och Hull med 27 poäng och sämre målskillnad ter sig också som en ytterst osannolik risk för Bournemouth. Dessutom ska samtliga lag mellan dem och Middlesbrough klättra förbi för att de ska ramla ur, något som är ännu mindre osannolikt.



Nej, vi kan konstatera att Bournemouth om verkligen inte allt går emot dem kommer att spela i Premier League även nästa säsong och kan sätta upp som mål att avsluta bättre än i fjol då de bara tog 4 poäng på de avslutande åtta matcherna. Till deras försvar ska sägas att de från mitten av mars och framåt hade ett riktigt mardrömsschema med matcher mot Tottenham, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Everton och Manchester United. Resultaten omgång 15-30 hade dock positionerat dem så väl att de trots den svaga avslutningen landade med 5 poängs säkerhet till nedflyttningsstrecket.



Bournemouth har endast vunnit två bortamatcher på hela säsongen. Det var Stoke som besegrades med 1-0 den 19 november och så Swansea som Cherries vann över med 3-0 den 31 december. Fyra kryss har det också blivit på resande fot. Crystal Palace, Watford, Manchester United och Southampton har laget fixat 1 poäng mot.



Av Bournemouths 24 poäng plockade på hemmaplan togs 16 poäng på de sju som spelades omgång 4-16. Sedan var det inte mycket för Cherriesfansen att hurra för innan det kom två raka hemmavinster mot West ham och Swansea i mitten av mars.



Eddie Howes lag är obesegrat i de fyra senaste matcherna, men har på de nio senaste borta föga imponerande 1 2 6 i facit.



Bournemouth har hållit nollan i två raka matcher i Premier League och har aldrig tidigare hållit nollan i tre raka i toppdivisionen.



Tio gånger har Cherries tilldömts en straffspark den här säsongen, flest i ligan, men de tre senaste har missats och Harry Arters bom från elva meter i den senaste matchen mot Southampton var av modell riktigt grov.



Hela sexton gånger har Bournemouth träffat målramen i ligan, flest i ligan.



De avslutande matcherna bjuder på tre svåra följt av fem klart överkomliga som gör att Bournemouth borde fixa att sluta nära mittenstrecket av tabellen.



Liverpool (b)

Chelsea (h)

Tottenham (b)

Middlesbrough (h)

Sunderland (b)

Stoke (h)

Burnley (h)

Leicester (b)



Skador och avstängningar



Mittfältaren Andrew Surman är precis som när lagen möttes i december knäskadad, något som innebär att Jack Whilshere kan ges chansen i stället.



Dessutom rapporteras Bournemouth ha flera icke namngivna frågetecken inför matchen.



Försvaren Tyrone Mings är fortfarande avstängd.



Tidigare möten (i Liverpools favör)



Totalt i ligan: 2 vinster, 0 oavgjorda, 1 förlust

Totalt Premier League: 2 vinster, 0 oavgjorda, 1 förlust



Hemma mot Bournemouth: 1 vinst, 0 oavgjorda, 0 förluster

Premier League hemma mot Bournemouth: 1 vinst, 0 oavgjorda, 0 förluster



Ett offsidemål av Christian Benteke efter 26 minuter avgjorde matchen när lagen möttes på Anfield den 17 augusti 2015. Två månader senare blev det samma siffror på samma arena när lagen ställdes mot varandra i Ligacupens fjärde runda. Ett sällsynt mål av Nathaniel Clyne efter en dryg kvart skilde lagen åt.



Tredje gången gillt under säsongen för Liverpool när matchen på Dean Coart i mitten av april 2016 slutade med 2-1-seger. Mål av Roberto Firmino och Daniel Sturridge i slutet av första halvlek bäddade för en seger som trots allt hängde lite på en skör tråd när King reducerade på stopptid och Cooke hann med att nicka över ribban i matchens sista anfall.



Efter nio (se nedan) matcher mot Bournemouth utan nederlag åkte Liverpool på en rejäl smäll den 4 december i fjol i vad som med en kvart kvar framstod som en totalt oväntad förlust. 2-0-ledningen från första halvlek hade halverats av en straffspark tio minuter efter halvtid, men Emre Cans 3-1-mål i minut 64 borde ha varit spiken i kistan. Sedan sker en kavalkad av kalkonartat försvarsspel och marginalerna på helt fel sida. James Milner slår en hörna och jag har sedan målteknologin infördes ännu inte sett



Före hösten 2015 hade Liverpool aldrig mött Bournemouth i någon ligamatch utan endast i fem FA-cupmatcher fördelade mellan 1927 och 2014 samt i en Ligacupmatch som Liverpool vann med 3-1 borta.



1926-27 Bournemouth-Liverpool 1-1

1926-27 Liverpool- Bournemouth 4-1

1967-68 Bournemouth-Liverpool 0-0

1967-68 Liverpool- Bournemouth 4-1

2013-14 Bournemouth-Liverpool 0-2

2014-15 Bournemouth-Liverpool 1-3



LIVERPOOL FC



Liverpool har bara förlorat en av de tjugotre senaste hemmamatcherna i ligan, 2-3 mot Swansea i januari.



Onsdag verkar vara en bra dag för Liverpool att spela Premier League. Av de trettiofyra senaste matcherna på lillördag har det blivit tjugotre vinster och bara en förlust mot Wolverhampton 2010.



Defensivt vill det sig dock inte och Liverpool har bara hållit nollan i en (2-0 mot Tottenham) av de elva senaste matcherna. Sedan 1-0 mot Manchester City på nyårsafton har laget på sexton matcher bara hållit tätt bakåt mot Plymouth och Spurs.



No Manè, mo problem



"Alla skulle sakna Sadio. Southampton saknar förmodligen honom fortfarande. Red Bull Salzburg saknar honom." - Jürgen Klopp



Sadio Mané blir definitivt inte spelklar till matchen mot Bournemouth på onsdagskvällen, men farhågan för att han ska missa resten av säsongen är högst påtaglig och det skulle givetvis bli ett enormt avbräck att förlora en spelare som själv gjort eller spelat fram till 18 mål i Premier League, stått för flest dribblingar samt tredje flest nyckelpassningar och avslut. Detta då Liverpool redan saknar Adam Lallana som har legat bakom 14 mål.



Ska man leta efter en ljusglimt i mörkret är det att Mané skadade sig i samma match som Philippe Coutinho visade tecken på att vara tillbaka på allvar samt att Daniel Sturridge äntligen är redo för spel. Samtidigt hade det förstås varit ännu bättre att se offensiven lyfta med en frisk Mané och en Coutinho i form samtidigt på planen.



Facit i ligan med Mané från start:

26 17 6 3 60-30



Facit i ligan utan Mané från start

4 0 2 2 1-7



2017-04-04 20:58:00

