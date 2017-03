Inför: Liverpool - Burnley

Det näst sämsta bortalaget bland Englands fyra högsta divisioner kommer på besök till Anfield på söndag då Liverpool ska bevisa att laget kan fokusera och tända till även när motståndet inte ligger i toppen av tabellen. Med spelledigt för övriga fem lag på topp sex har Liverpool möjlighet att stärka sin position och sätta press på övriga att vinna sina hängmatcher.

IN

Lån IN

UT

Lån UT

Joey Barton, mittfältare, Rangers, fri transferAshley Westwood, mittfältare, Aston Villa, okänd summaRobbie Brady, vänsterback/ytter, Norwich City, okänd summaHarry Flowers, mittback, Brocton, fri transferHarry Limb, anfallare, Wisbech Town, fri transfer---Lukas Jutkiewicz, anfallare, Birmingham city, okänd summaDaniel Lafferty, vänsterback, Sheffield United, okänd summaNtumba Massanka, anfallare, Wrexham, säsongslånGeorge Green, anfallare, Salford City, säsongslånChris Long, anfallare, Bolton Wanderers, säsongslånJosh Ginnelly, mittfältare, Lincoln City, säsongslånMichael Kightly, yttermittfältare, Burton Albion, säsongslånAiden O'Neill, mittfältare, Oldham Athletic, säsongslånBrad Jackson, mittfältare, Bangor City, säsongslånLaget som vann FA-cupen 1914 samt ligan 1921 och 1960 var tillbaka i högstadivisionen ett år efter att de åkte ur våren 2015 och med 9 poäng och fyra lag ner till nedflyttningsstrecket med 39 poäng kvar att spela om ser det lovande ut för möjligheten att det blir spel i Premier League även nästa säsong. Sett till poängsnitt så här långt och poäng för lagen runtomkring dem i tabellen är en placering på övre halvan, om än nätt och jämt, en rimlig ambition för Burnley.Om kontraktet säkras krävs det inge djupare analys för vad den ska tillskrivas och det är helt och håller insatserna på Turf Moor. Burnley har vunnit nio hemmamatcher under säsongen, något som bara Tottenham och Chelsea kan trumfa med sina tolv, och har tagit 29 av sina 31 poäng (93,5 %) på hemmaplan. Det gör dem till det näst mest hemmatyngda laget av alla klubbar i de översta fyra divisionerna i England. Bara Rotherham United, tabelljumbo i Championship, är värre med 0 1 17 i facit från arton bortamatcher och 94,1 % av sina poäng från hemmamatcher.Hull och Chelsea har spelat oavgjort på Turf Moor medan Swansea, Arsenal och Manchester City lyckades vinna där. Förlusten mot Swansea kom i seriepremiären och Arsenal vann i början av oktober, något som gör att Burnley har sju vinster och en förlust på de nio senaste hemmamatcherna.De två bortapoängen kommer från 0-0 mot Manchester United i slutet av oktober och 1-1 borta mot Hull i slutet av februari. En titt på resultatet i de senaste sju bortamatcherna visar att det inte rör sig om några utskåpningar som ligger bakom Burnleys klena bortafacit: 0-1, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 och 2-3.Efter att ha slagit ut Sunderland efter omspel och Bristol City fick Burnley en mycket bra lottning i FA-cupen när Lincoln City väntade på hemmaplan. Att den matchen slutade 0-1 kan vi nog tillskriva ett fullständigt fokus på ligaspelet.Främsta målskyttar i ligan är Andre Gray (8 mål) följt av Sam Vokes (5) och Ashley Barnes (4). Nio av de fjorton spelare som har nätat i ligan har gjort 1 mål.(i Liverpools favör)Totalt i ligan: 33 vinster, 19 oavgjorda och 27 förlusterTotalt Premier League: 4 vinster, 0 oavgjorda och 1 förlustPå Anfield: 21 vinster, 10 oavgjorda och 8 förlusterPremier League på Anfield: 2 vinster, 0 oavgjorda och 0 förlusterLiverpools facit mot Burnley i Premier League var fläckfritt med fyra segrar av fyra möjliga och 11-0 i målskillnad före debaclet i höstas. Säsongen 2009-10 slutade båda matcherna lagen emellan 4-0 till Liverpool, där den andra av de matcherna förseglade Burnleys nedflyttningsöde. Dessutom har vi matchen julen 2014 då Philippe Coutinho spelade fram Raheem Sterling till matchens enda mål med strax över timmen spelad samt 2-0-segern våren 2015 när Jordan Henderson och Daniel Sturridge stod för nätrasslet.Före 2009 hade lagen inte mötts sedan i mars 1976 när två mål av David Fairclough gav Liverpool segern.Mellan 1976 och 2009 hittar vi nio cupmatcher och bland dem återfinns förstås den ökända matchen i januari 2005 när Burnley slog ut Liverpool ur FA-cupen efter ett självmål av Djimi Traoré och en inte mycket bättre insats av någon annan i rött.Senast Burnley vann på Anfield var i september 1974. Därefter har de kryssat en och förlorat åtta matcher med sammanlagt 1-19 i målskillnad borta mot Liverpool.Liverpool har inte förlorat hemma mot ett nyuppflyttat lag på sjutton matcher sedan Blackpool vann på Anfield säsongen 2010-11.Med kvartsfinaler i FA-cupen är Liverpool det enda laget på topp sex som spelar i helgen och kan därmed sätta ytterligare press på lagen med hängmatcher genom att säkra 3 poäng mot Burnley. Det är visserligen så att om Arsenal och Manchester United vinner sina matcher, liksom lagen ovanför, kommer Liverpool att glida ner till sjätteplats, men då ska de göra det också och den senaste veckan har flyttat om spelplanen för huvudkonkurrenterna något.Arsenal lyckades med konststycket att åka på stryk med 1-5 också hemma mot Bayern München och även om man kan argumentera för att det dubbelmötet var avgjort redan efter matchen i Tyskland är det inte värdigt en toppklubb som spelar i Champions League varje år att bli så totalt avklädd. En fortsatt ojämn rad med resultat och prestationer, oklarheten kring Arsène Wengers framtid och frågetecken för vad som händer med spelare som Alexi Sanchez och Mesut Özil gör att säsongsavslutningen för Arsenal framstår som allt annat än harmonisk och förutsägbar.Vad gäller Manchester United tilldelades Zlatan sitt rättmätiga straff för armbågen i matchen mot Bournemouth och självklart blir det en försvagningen att spelare som legat bakom 19 av 39 mål i ligan inte finns tillgänglig borta mot Middlesbrough och hemma mot West Bromwich (samt i FA-cupmatchen på Stamford Bridge på måndagskvällen). Kan José Mourinho lita till att Juan Mata, Anthony Martial, Henrikh Mkhitaryan eller någon annan kliver fram i offensiven de kommande veckorna eller tappar laget så mycket fart att fokus vänds helt mot Europa League där laget har få riktiga minor kvar i fältet? Det är möjligt att Mourinho ser det som mer sannolikt att säkra spel i Champions League genom att gå all-in för titeln i Europa jämfört med att klättra till topp fyra, eller egentligen topp tre, i Premier League.Manchester City såg trötta ut i 0-0-matchen hemma mot Stoke City i veckan och har en returmatch mot Monaco samt förmodat fortsatt spel i Champions League att hantera, men det är med tanke på lagets resultat i Premier League sedan mitten av december för tidigt att hissa flaggan för en kommande dipp. Klart är hur som helst att Manchester Citys ligamatcher 28, 29 och 30 kraftigt kommer att staka ut vägen mot deras placering i sluttabellen. Då möter Pep Guardiolas lag nämligen Liverpool hemma samt Arsenal och Chelsea borta. Lägg till det att de har ett uppskjutet Manchesterderby som ska planeras in där de vid avancemang i FA-cupen (definitivt) och Champions League (förmodat) redan har åtta matcher att spela i april.Liverpool vann under säsongen 2015-16 bara hälften av matcherna mot lag på den undre halvan och mötet med Burnley i upptakten av 2016-17 visade allt annat än att laget hade lärt sig läxan. Matchstatistiken var brutal i Liverpools favör med 78 % i bollinnehav (på bortaplan!), 90-62 % i passningssäkerhet, 26-3 i avslut och 12-1 i hörnor, men med ett ledningsmål innan klockan nått två minuter kunde Burnley anta en ännu mer uttalad bevakningsfotboll och betrakta ett Liverpool som skapade ytterst lite trots ett massivt bollövertag. Det handlade mest om att rulla i sidled framör dubbla backlinjer och av tretton avslut i första halvlek oroade inte ett enda Heaton i målet.Ragnar Klavan hade en mycket misslyckad halvlek och var inblandad i båda målen där 0-2 gav en tidig föraning om den typen av mål laget skulle släppa in mot Bournemouth, Swansea med flera när en offensiv spelare tappar boll högt upp och Liverpoolspelarna hade tryckt upp sina positioner. Över lag kan vi i efterhand se hur den här insatsen förebådade nästan alla problem som lett till att Liverpool har tappat så många poäng mot lag från de lägre regionerna av tabellen.På tretton matcher mot lag som i nuläget ligger på plats elva och nedåt har Liverpool vunnit sju och förlorat fem med målskillnaden 34-22. Det är framför allt den sistnämnda siffran där som pekar på var det stora problemet har legat. Tottenham har på tolv matcher som jämförelse nio vinster och noll förluster med 23-6 i målskillnad och Arsenal tolv vinster och en förlust (37-13) på femton matcher. Manchester United har på femton matcher tio vinster och en förlust (28-11) medan Manchester City har tretton vinster och en förlust (36-12) på femton matcher. Slutligen har Chelsea vunnit tolv och inte förlorat en enda (29-6) av sina fjorton matcher mot undre halvan. Den som är snabb på huvudräkning insåg just att Liverpool har förlorat fler matcher mot lagen på plats 11-20 är de andra toppsexlagen tillsammans.När Liverpool övertygande besegrar Tottenham och Arsenal med sammanlagt 5-1 och däremellan får stryk med 3-1 mot ett krisande Leicester City är det uppenbart att Liverpools stora utmaning ligger i att hitta rätt attityd, inställning, fokus och respekt för motståndet även när laget i fråga inte ligger i toppen av tabellen. Spelmässigt och resultatmässigt var 1-3 mot Leicester inte säsongens värsta lågvattenmärke, men det sättet som laget tog sig an matchen på och hur de efter två veckors förberedelser såg helt tagna på sängen ut gör att jag rankar det som säsongens bottennappBurnley har sju raka uddamålssegrar på bortaplan och då flera av 1-2-reduceringarna kommit i minut 70 och framåt indikerar det att laget hänger med länge och att det inte gäller att slappna av på slutet ens när det verkar avgjort. Jag tror inte Liverpool går i fällan att inte vara på tårna från start, trots allt har laget nätat 19 mål första halvtimmen, men det gäller också att hålla uppe fokus och fullfölja matchen tills domaren blåser av.Till sist. På grund av ombyggnationen av Main Stand förra året bad Liverpool Burnley om att få byta så att matcherna på Turf Moor och Anfield växlades i spelschemat. Som en följd spelar Everton och Liverpool nu lördag-söndag hemmamatcher i ligan samma helg. Det låter kanske inte så sensationellt, men har faktiskt inte hänt sedan den 24 mars 1894.Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, Liverpool Echo.