Inför: Liverpool - Crystal Palace

Liverpool och Crystal Palace är två av ligans formlag där de slåss i var sin del av tabellen. Sam Allardyce har på tretton försök aldrig vunnit på Anfield, men hans lag har nyligen slagit så väl Chelsea som Arsenal. Mamadou Sakho är en starkt bidragande orsak till Palace nyfunna form, men han får inte spela på söndag.

Januarivärvningar 2017



IN

Jeffrey Schlupp, försvarare, Leicester City, £9m

Patrick van Aanholt, försvarare, £10m

Luka Milvojevic, mittfältare, £11m



Lån IN

Mamadou Sakho, försvarare, Liverpool, säsongslån



UT

---



Lån UT

Iram Boateng, mittfältare, Northampton Town, säsongslån

Freddie Ladapo, anfallare, Shresbury Town, säsongslån

Keshi Anderson, anfallare, Northampton, säsongslån

Noor Husin, mittfältare, Accrington Stanley, säsongslån

Jordon Mutch, mittfältare, Reading, säsongslån

Kwesi Appiah, anfallare, Viking, säsongslån



Säsongen 2016/17

Vi får ge det ytterligare några veckor innan vi slutligen korar säsongens överraskningar och besvikelser och ett lag som verkar krångla sig ur att etiketteras som det senare är Crystal Palace.



En elfteplats med 45 poäng och en tiondeplats med 48 poäng följdes av en femtondeplats och 42 poäng i fjol, en trend pekande mot under den fruktade 40-poängsgränsen som en halv miljard investerade i somras skulle råda bot på.



Efter två inledande förluster tog Crystal Palace 11 poäng på fem matcher och låg på en åttondeplats inför landslagsuppehållet i början av oktober. Det var inte ett avbrott som Londonlaget behövde, för när ligaspelet återupptogs hopade sig problemen.

Under hela oktober och november vann Palace inte en enda match och släppte in 18 mål på sex omgångar, däribland fyra i 2-4-förlusten mot Liverpool den 29 oktober. Laget föll nio placeringar och låg precis över strecket.



När Southampton så besegrades hemma med 3-0 i omgång 14 var det första matchen för säsongen som Crystal Palace höll nollan i. De skulle komma att upprepa den bedriften i endast en av de följande elva matcherna.



Ett sent kvitteringsmål borta mot Hull City räddade 3-3 i nästa omgång, men det var bara en tillfällig reaktion och sedan följde sju matcher som gav totalt 1 poäng och 19 mål insläppta. Mitt under den här svaga perioden sparkades Alan Pardew och ersattes av överlevnadsspecialisten Sam Allardyce. Laget vann den siste januari med 2-0 borta mot Bournemouth, men låg ändå kvar på en artondeplats.



Den 4 januari tog Crystal Palace emot Sunderland hemma på Selhurst Park i en sexpoängare och om det var någon match som de skulle kunna vinna, borde vinna och bara måste vinna var det den. Black Cats hade vid den tidpunkten på elva bortamatcher tagit 4 poäng och gjort 6 mål. Det hindrade dock inte Sunderland från att få islossning och det slutade i fullständig förnedring för Palace som låg under med 0-4 i halvtid, vilket också blev slutresultatet. 0-1 borta mot Stoke följde, Crystal Palace låg sist i Premier League och managerbytet hade inte givit någon som helst effekt.



Det var då Mamadou Sakho anslöt från Liverpool på lån. Man ska förstås akta sig för att tillskriva en scenförändring till en faktor, eller i det här fallet en enda spelare, men det går inte att komma ifrån hur iögonenfallande mycket tryggare och tättare Crystal Palace försvarslinje såg ut med Sakho i den. Liverpools mittback debuterade den 25 februari hemma mot Middlesbrough i en ny måstematch som Palace vann med 1-0. Därefter följde 2-0 borta mot West Bromwich och 1-0 hemma mot Watford. 9 poäng på tre matcher och tre raka nollor bakåt efter att ha endast ha hållit tätt i två av de föregående 25 omgångarna.



Trots resultaten och den tätade defensiven gav få Crystal Palace någon som helst chans borta mot serieledarna Chelsea den 1 april och resultatet 1-2 hade kunnat bemötas som ett aprilskämt av någon som inte såg matchen. Palace var effektiva på sina avslut, hade såklart en del flyt, men blev inte alls så hårt ansatta som man hade kunnat vänta sig.



Borta mot Soutampton gjorde två sena mål inom loppet av en dryg minut att segersviten kom av sig, men hemma mot Arsenal vann laget med 3-0 och det var ett resultat som speglade händelserna på planen väl. I den senaste ligaomgången mötte Crystal Palace ett annat pånyttfött lag, Leicester City, och följdriktigt slutade det oavgjort. Allardyce lär dock vara mer nöjd än Craig Shakespeare eftersom Londonlaget hämtade upp 0-2 till 2-2 under andra halvlek.



16 poäng på de senaste sju matcherna har fördubblat poängskörden för Crystal Palace som inför omgång 34 med en match tillgodo har 7 poäng ner till Swansea City under strecket. Samtidigt är det inte mer än 5 poäng upp till Southampton på plats nio i tabellen. Sett till de återstående matcherna tror jag dock att Palace håller fötterna på jorden och fokuserar på att säkra kontraktet snarare än att drömma om en plats på den övre halvan.



Återstående spelprogram

Liverpool (b)

Tottenham (h)

Burnley (h)

Man City (b)

Hull City (h)

Man Utd (b)



Wilfried Zaha har nio assist från öppet spel den här säsongen. Bäst i ligan efter Kevin De Bruynes tio.



Crystal Palace har släppt in 19 mål från fasta situationer, näst sämst efter Hull Citys 26 stycken.



Jason Puncheon leder just nu en oönskad tabell, nämligen den för flest avslut utan att näta. 38 gånger har han försökt utan att lyckas.



Skador och avstängningar



James Tomkins är tillbaka efter skada och förväntas starta matchen. Loïc Rémy och James McArthur är också med i kalkylen för söndagens elva.



Scott Dann har haft en skadefylld start på 2017 och återvänder inte förrän i maj.



Connor Wickham (knä) och Pape Soaré (benbrott) är långtidsskadade.



Mamadou Sakho får inte spela mot klubben han är utlånad från.



Tidigare möten (i Liverpools favör)



Totalt i ligan: 18 vinster, 7 oavgjorda, 8 förluster

Totalt Premier League: 8 vinster, 3 oavgjorda, 4 förluster



Hemma mot Crystal Palace: 11 vinster, 2 oavgjorda, 3 förluster

Premier League hemma mot Crystal Palace: 4 vinster, 1 oavgjord, 2 förluster



Crystal Palace har lyckats besegra Liverpool vid fyra tillfällen i Premier League och tre av dessa hittar vi i de fem senaste mötena sedan början av säsongen 2014/15. Det fjärde nederlaget för Liverpool mot Crystal Palace skedde den 23 april 2005 på Selhurst Park.



Sedan har vi 3-3-matchen i den näst sista omgången säsongen 2013-14 som visserligen slutade oavgjort, men mer kändes som en förlust för Liverpool, även om det var i matchen mot Chelsea som ligaguldet kastades i sjön. Det är den enda oavgjorda matchen lagen emellan på tolv ligamöten.



Hösten 2015 hade Liverpool ett stort bollinnehav, många hörnor och 22 avslut, men föll ändå med 1-2 efter att framför allt Wilfried Zaha och Yannick Bolasie orsakade stora problem.



Våren 2016 såg det inte ljust ut i andra halvlek efter att Ledley givit Crystal Palace ledningen i minut 48 och James Milner efter två gula blir utvisad efter en timme, men tack vare en portion tur och marginalerna med sig kunde Liverpool vinna. Firmino utnyttjade att målvakten McCarthy halkade vid en rensning och 15 sekunder innan stopptiden var slut fixade Benteke en högst tveksam straffspark som han sedan förvaltade på bästa sätt.



Mötet på Selhurst Park i slutet av oktober förra året blev en svängig historia. Liverpool tog ledningen efter en kvart, men såg 1-0 stå sig i bara två minuter innan laget återtog ledningen i minut 21 när Dejan Lovren (dock högst inblandad i båda baklängesmålen) nickade in en hörna. Efter en dryg halvtimme kvitterade hemmalaget och det såg ut att bli halvtidsresultatet när Joël Matip knoppade in 3-2 på hörna en minut före pausvilan. Liverpool, härledda av Philippe Coutinho, såg stundtals briljanta ut på väg framåt, men skakigheten bakåt samt befogade rop på straff från Crystal Palace gjorde att matchen levde ända tills Roberto Firmino satte 4-2 med tjugo minuter kvar.



Efter att ha nätat 10 mål på nitton möten med Liverpool har Crystal Palace gjort 18 mål på de tio senaste matcherna mot Merseysidelaget. En dryg trefaldig ökning i målproduktionen.



I de åtta senaste matcherna lagen emellan har båda lagen gjort minst 1 mål och sammanlagt 33 mål.

Christian Benteke har gjort 3 mål på två möten med sitt tidigare lag Liverpool.



Roberto Firmino har nätat i sina två senaste matcher mot Palace.



LIVERPOOL FC



Liverpool har bara förlorat en av de tjugofyra senaste ligamatcherna på Anfield och är målgladast av alla ligalag med 69 fullträffar.

Det enda laget att hålla nollan på Anfield sedan Jürgen klopp tog över är Manchester United.



Förra säsongen slutade Liverpool på 60 poäng, något som redan har överträffats med 6 poäng med sex matcher kvar.



Stabilt snarare än sensationellt



1-3 borta mot Leicester City var ett förberedningsmisslyckande av stora mått och att återigen tappa poäng mot Bournemouth i slutminuterna var tungt att ta emot. Men lyfter vi blicken ser det inte så illa ut. 10 poäng från Tottenham (h), Leicester (b), Arsenal (h), Burnley (h) och Manchester City (b) framstår som helt okej och jag tror jag talar för de allra flesta när jag säger att jag på förhand hade tagit 10 poäng från matcherna Everton (h), Bournemouth (h), Stoke (b) och WBA (b) utan att tveka.



Liverpool fixade något så ovanligt som en 1-0-seger senast och ännu mer anmärkningsvärt att det skedde på bortaplan. Att det enda målet i en match mot Tony Pulis skedde på en fast situation var också väldigt vackert. Laget kunde också behöva att få hålla tätt efter att bara ha gjort det en gång på de föregående tretton matcherna (i elva av dessa hade båda lagen nätat). Det sätter hård press på offensiven och energinivåerna att nästan alltid tvingas göra 2-3 mål för att få med sig en seger eller i vissa fall poäng över huvud taget.



Det har inte alls gått lika lekande lätt som i höstas, där skadorna förstås bär en stor del av skulden, utan Liverpool har fått gräva djupt för att få med sig 3-poängare mot lag som Burnely, Stoke och West Bromwich, men den typen av kämpasegrar och att fixa poängen genom hårt arbete i defensiven och att ta tillvara på målchanserna är något som gör att jag känner mig klart mer trygg inför avslutningen jämfört med för några veckor sedan.



Tottenham har fyra bortamatcher kvar och de som återstår på White Hart Lane är mot Arsenal och Manchester United. De kommer inte att gå fullt, och Liverpool har förstås fortfarande en chans att jaga ikapp Spurs, men sett till den stabilitet som Mauricio Pochettinos mannar uppvisar i defensiven och det självförtroende de spelar med sedan en lång tid tillbaka är frågan snarare om de hinner kapa avståndet till Chelsea än om Liverpool tar sig ikapp dem.



Manchester Citys spelschema är rätt behagligt med hemmamatcher mot Manchester United (nu utan Zlatan som legat bakom 37 av lagets mål den här säsongen, närmaste spelare bakom honom har legat bakom 15 mål), Crystal Palace, Leicester och West Bromwich samt bortamöten med Middlesbrough och Watford. Det är så pass många poängchanser att Liverpool sannolikt måste gå nära fullt under avslutningen för att hålla Pep Guardiolas lag bakom sig.



Källor: BBC Sport, en.wikipedia.org, whoscored.com, Opta

0 KOMMENTARER 145 VISNINGAR 0 KOMMENTARER145 VISNINGAR MATTIAS HERNER

2017-04-22 17:23:35

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-04-22 17:23:35

Liverpool

2017-04-21 11:18:00

Liverpool

2017-04-20 00:12:43

Liverpool

2017-04-17 13:36:58

Liverpool

2017-04-17 12:37:41

Liverpool

2017-04-16 19:39:00

Liverpool

2017-04-16 16:48:00

Liverpool

2017-04-16 11:00:00

Liverpool

2017-04-15 14:00:00

Liverpool

2017-04-15 10:26:36

ANNONS:

Liverpool och Crystal Palace är två av ligans formlag där de slåss i var sin del av tabellen. Sam Allardyce har på tretton försök aldrig vunnit på Anfield, men hans lag har nyligen slagit så väl Chelsea som Arsenal. Mamadou Sakho är en starkt bidragande orsak till Palace nyfunna form, men han får inte spela på söndag.Joel Matip skadade sig i matchen mot West Bromwich som han ändå kunde fullfölja men det är nu en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar till på söndag.Dejan Lovren tror att Jürgen Klopps raka stil och den ömsesidiga respekt som finns i truppen, kan hjälpa klubben till framgång.Liverpool spenderade flera timmar på Melwood med att öva fasta situationer, både offensiva och defensiva, inför resan till Hawthorns. Träningen verkar ha gett resultat, då Liverpool ironiskt nog slog Pulis mannar genom en nick från en frispark.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Fasta situationer och nödvändigheten av att hålla uppe koncentrationen hela matchen stod i fokus när Jürgen Klopp talade med pressen direkt efter 1-0-segern borta mot West Bromwich Albion.Liverpool vinner tack vare en kontrollerad kollektiv insats på The Hawthorns. I en match som präglas av flera individuella misstag är det en grundlig defensiv insats som gör att Liverpool vinner matchen relativt rättvist. Att gästerna är spelförande större delen av matchen säger inte mycket, det ingår i West Bromwich matchplan, men det är framför allt för den defensiva insatsen som bärgar resultatet här. Simon Mignolet får också viss upprättelse efter att ha varit bra i luftrummet och stått förliverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Liverpool reser till The Hawthorns för en av säsongens på förhand knivigaste uppgifter. Liverpool har bara slagit ett lag tränat av Tony Pulis på fyra av femton försök och aldrig på bortaplan. Samtidigt är Liverpool obesegrat i sju raka matcher mot West Bromwich.För 28 år sedan gick 96 Liverpoolsupportrar på sin sista fotbollsmatch. Liverpool skulle spela semifinal mot Nottingham Forest i FA-cupen och det var laddat för fest i Sheffield, men dagen skulle istället bli en av de svartaste i den engelska fotbollens historia.