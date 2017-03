Inför: Liverpool - Everton

Liverpool går in till det 228:e Merseysidederbyt med bara ett nederlag på de tjugo senaste mötena med Everton som dock har stark form och till skillnad från Liverpool har en historia av att prestera väl efter landslagsuppehåll. Båda lagen drabbades av tunga skadeavbräck under kvalspelet och för Everton är det sista realistiska chansen att blanda sig i toppfyrastriden.

EVERTON FC



Januariövergångar 2017



IN

Ademola Lookman, mittfältare, Charlton, £7,5m

Morgan Schneiderlin, mittfältare, Manchester United, £20m



Lån IN

Anton Donkor, vänstermittfältare, Wolfsburg, säsongslån



UT

Nathan Holland, vänsterytter, West Ham, okänd summa

Darron Gibson, central mittfältare, Sunderland, okänd summa

Bryan Oviedo, vänsterback, Sunderland, okänd summa



Lån UT

Delial Brewster, anfallare, Southport, säsongslån

Conor Grant, central mittfältare, Doncaster Rovers, säsongslån

Tom Cleverley, central mittfältare, Watford, säsongslån

Oumar Niasse, anfallare, Hull City, säsongslån

Callum Connolly, mittback, Wigan Athletic, säsongslån

Gethin Jones, högerback, Barnsley, säsongslån

Antony Evans, offensiv mittfältare, Morecambe, säsongslån

Russell Griffiths, målvakt, Motherwell, säsongslån

Tyias Browning, högerback, Preston North End, säsongslån

Calum Dyson, anfallare, Grimsby Town, säsongslån

Steven Kinsella, vänsterytter, Dundalk, säsongslån

Conor McAleny, anfallare, Oxford United, säsongslån

Leandro Rodríguez, anfallare, Waasland-Beveren, säsongslån



Säsongen 2016/17



Everton gick med nye managern Ronald Koeman in till den här säsongen med två raka elfteplatser i Premier League och bara två vinster på de elva sista ligamatcherna våren 2016.



Det började riktigt bra och efter fem omgångar stod Everton på 13 poäng med 10-3 i målskillnad efter ett inledande kryss hemma mot Tottenham följt av fyra raka segrar mot West Bromwich, Stoke City, Sunderland och Middlesbrough.



Inte det tuffaste motståndet så långt, men de matcherna ska också vinnas och gav en positiv start på säsongen för Koeman. I omgång sex kom första förlusten borta mot Bournemouth och därefter följde två 1-1-matcher hemma mot Crystal Palace och borta mot Manchester City. När Everton likt Liverpool förlorade borta mot Burnley hade den fina starten definitivt kommit av sig och en hemmavinst mot West Ham i slutet av oktober blev inte början på något trendbrott.



Fyra matcher utan seger före Hammersvinsten och det skulle bli fem raka matcher utan vinst efter den. 0-5 mot Chelsea, 0-1 mot Southampton och 2-3 mot Watford, alla på bortaplan. På Goodison Park slutade matcherna mot Swansea City och Manchester United båda 1-1.



Med bara en vinst på de tio senaste tog Everton på Luciadagen emot ett titeljagande Arsenal som inte hade förlorat på fjorton matcher. Det vore fel att säga något annat än att Londonlaget var favoriter och det började också planenligt med ett mål av Sanchez efter tjugo minuter. Just före halvtidsvisslan fick Everton in en kvittering när Coleman nickade in Baines vänsterinlägg och fyra minuter före full tid satte Williams pannan till Barkleys hörna och nickade in 2-1. Samtliga avslut innanför målramen i matchen gick i mål.



Everton stod efter sexton omgångar och inför derbyt mot Liverpool den 19 december på exakt lika många poäng som den föregående säsongen och befann sig dessutom på samma placering i tabellen som då, nummer nio. En skillnad var att de den här säsongen hade uppvisat en helt annan styrka på Goodison och fortfarande var obesegrade efter åtta matcher när Jürgen Klopps lag kom på besök.

En intensiv och chansfattig första halvlek följdes av en andra där Liverpools dominans ökade och borde ha förstärkts av en utvisning på Ross Barkley, men mittfältarens fula tackling på Jordan Henderson i minut 68 undslapp märkligt nog med bara ett gult kort från Mike Dean. Ett av alla felaktiga domslut vad gäller farligt spel i Premier League den här säsongen. Båda lagen var nog förbereda på 1 poäng vardera när Sadio Mané på stopptid avgjorde till Liverpools fördel.



Segern mot Arsenal efter den långa svackan kunde alltså inte följas upp mot Liverpool, men en vändning var ändå på gång för Everton och med start på Boxing Day inledde Toffees en period av tolv matcher fram till i dag som täcker åtta vinster, tre oavgjorda och bara en förlust, 2-3 borta mot Tottenham.



Efter 0-1-förlusten mot Liverpool har Everton vunnit samtliga sex matcher (Southampton, Manchester City, Bournemouth, Sunderland, West Bromwich och Hull City) på hemmaplan med sammanlagt 22-3 och det är framför allt styrkan på Goodison Park som skickat upp Koemans lag som en outsider i kampen om fjärdeplatsen. Liverpool är det enda laget som har besegrat Everton borta sedan den 19 mars 2016.



På bortaplan inledde Everton säsongen med vinster mot West Bromwich och Sunderland, men därefter har de bara vunnit två (Leicester City och Crystal Palace) av de följande tolv på resande fot. Senast de återvände med 3 poäng hem var den 21 januari efter 1-0 på Selhurst Park. Därefter har det blivit 1-1 på bet365, 0-0 på Riverside och 2-3 på White Hart Lane.



Romelu Lukaku adderade två nya mål mot Hull och leder Premier Leagues skytteliga med totalt 21 mål, dessutom har han spelat fram till ytterligare 6 mål. Tvåa i den interna skytteligan är Kevin Mirallas, Séamus Coleman och Ross Barkley, samtliga med 4 mål. Flest assist har Barkley med sju stycken.



Evertons resterande spelschema:

Liverpool (b)

Manchester United (b)

Leicester City (h)

Burnley (h)

West Ham (b)

Chelsea (h)

Swansea City (b)

Watford (h)

Arsenal (b)



Skador och avstängningar



Jürgen Klopp och Ronald Koeman kan åtminstone vara överens om en sak, det här med landslagsuppehåll är ett nödvändigt gissel under säsongen och av de två var Koeman den som kom sämst ut den här gången.



I fredagens VM-kvalmatch mellan Wales och Irland drabbades Séamus Coleman av ett dubbelt benbrott efter en tackling av Neil Taylor. "Det är ett stort, stort slag för honom och ett stort, stort slag för klubben", kommenterade Koeman. Coleman hade bara missat tre matcher under säsongen fram till skadan och hade från sin högerbacksposition stått för 4 mål och 3 assist.



Inför samma match som Coleman skadades i tvingades James McCarthy avbryta träningen på grund av en hamstringskada. Även hans skadeuppehåll blir sannolikt långt, om än inte lika långt som Colemans.



I tillägg måste Koeman troligtvis klara sig utan Morgan Schneiderling i de två kommande matcherna och det är också osäkert om Ramiro Funes Mori hinner bli spelklar efter att han bars ut på bår när Argentina föll borta mot Boliva.



Sedan tidigare är Yannick Bolasie och Muhamed Besic borta.



Tidigare möten



Totalt i ligan: 75 vinster, 64 oavgjorda och 57 förluster

Totalt Premier League: 21 vinster, 22 oavgjorda och 9 förluster



På Anfield: 42 vinster, 33 oavgjorda och 23 förluster

Premier League på Anfield: 13 vinster, 12 oavgjorda och 2 förluster



Fyra minuter in på stopptiden skickade Sadio Mané den röda klacken på Goodison Park i extas när han förvaltade stolpreturen från Daniel Sturridge och Liverpool kunde resa hem med samtliga poäng helgen före jul förra året.



Att beskriva det som en dominans gör inte matchen rättvisa när Liverpool fullständigt utklassade Everton på Anfield i april 2016. Hemmalaget vann avsluten med 37-3 och 13-0 räknat på mål. 9-1 i hörnor, 85 % i passningssäkerhet på offensiv planhalva, 94 % vunna tacklingar och så vidare. Två mål under första halvleks avslutande tre minuter gav resultattavlan en mer rättvis spegling av händelserna på planen och när Funes Mori såg rött i början av andra kunde det bara gå på ett sätt.



Det föregående derbyt på Goodison Park minns vi inte så mycket för matchen i sig - Danny Ings och Romelu Lukaku nätade var sin gång i slutet av första halvlek för att fastställa slutresultatet - utan på grund av att Brendan Rodgers fick sparken bara någon timme efter slutsignalen. Fyra dagar senare presenterades Jürgen Klopp som ny manager för Liverpool FC.



Fram till 2010 hade Liverpool ett förkrossande övertag med 13 vinster mot Evertons två på de 20 föregående mötena i Premier League. 2010-11 var dock inte bra för Liverpool i särskilt många avseenden och så inte heller i derbyna där Everton slog tillbaka med att vinna på Goodison Park med 2-0 och höll 2-2 på Anfield. Säsongen efter återställde Liverpool ordningen med 2-0 borta och 3-0 hemma.



Säsongen 2012-13 bjöd på två kryss och vi fick uppleva en tredje raka oavgjord drabbning på Goodison Park hösten 2013. Någon tveksamhet om vilket lag som skulle avgå med seger fanns dock aldrig i Merseysidederbyt på Anfield tidigt 2014. Liverpool gick inom en femtonminutersperiod tjugo minuter in i matchen upp i en 3-0-ledning som fem minuter efter paus utökades till 4-0 och därefter var det en ren transportsträcka i mål.



Ett långskott på stopptid av Phil Jagielka förhindrade 3 poäng för Liverpool efter att Steven Gerrard givit hemmalaget ledningen när lagen möttes på Anfield för två och ett halvt år sedan. I returmötet på Goodison fem månader senare hittade ingen spelare målet och det blev således delad pott en andra gång.



Ovanstående ger sammantaget endast tre vinster för Everton på 34 försök i ligan eller en vinst på de 20 senaste mötena med Liverpool. Den enda vinsten för Everton under den här 20-matchersperioden kom i oktober 2010 och var samtidigt Liverpools första match under den nye ägaren John W Henry. Mikel Arteta och Tim Cahill nätade i en match där Roy Hodgson (Brrr...) ledde Liverpool.



På Anfield är Liverpool obesegrat i 16 ligamatcher mot Everton varav åtta har vunnits. Den senaste blå derbysegern på Anfield ligger så långt tillbaka i tiden som den 27 september 1999 när ett mål av Kevin Campbell avgjorde det hela. Vi minns också den matchen för att Steven Gerrard, Sander Westerveld och Francis Jeffers blev utvisade, de två sistnämnda för att ha slagits med varandra. Då undgick ändå Michael Owen rött kort för en riktigt ful tackling.



Everton står på tolv raka ligamatcher utan seger mot Liverpool och närmar sig bottennoteringen från 1972-78 på 15 matcher.



Fem senaste säsongerna

December 2016: Everton 0-1 Liverpool



April 2016: Liverpool 4-0 Everton

Oktober 2015: Everton 1-1 Liverpool



Februari 2015: Everton 0-0 Liverpool

September 2014: Liverpool 1-1 Everton



Januari 2014: Liverpool 4-0 Everton

November 2013: Everton 3-3 Liverpool



Maj 2013: Liverpool 0-0 Everton

Oktober 2012: Everton 2-2 Liverpool



Mars 2012: Liverpool 3-0 Everton

Oktober 2011: Everton 0-2 Liverpool



Derbystatistik



Ian Rush och Dixie Dean kan ståta med att ha nätat hattrick i två derbymatcher, men Steven Gerrard är den senaste att lyckas med bedriften. Liverpools lagkapten gjorde samtliga mål i 3-0-segern på Anfield i mars 2012.



Ännu längre tillbaka i tiden hittar vi Evertons senaste hattrick. Det var Dixie Dean som gjorde samtliga mål i en 3-1-seger på Anfield 1931.

Efter andra världskriget har Everton bara vunnit en match mot Liverpool i vilken de har släppt in det första målet. Det var 1992 som Peter Beardsley avgjorde till Evertons fördel på Goodison Park.



Samtliga av Evertons nio vinster mot Liverpool i Premier League har tagits i det första mötet under säsongen, oavsett om detta har spelats hemma eller borta. Senaste tillfället som de vann match nummer två var så långt tillbaka som 1988.



39 straffsparkar har delats ut genom åren: 25 till Liverpool och 14 till Everton. Liverpool har nätat på 18 av sina och Everton på tio av sina.

Just derbyna mot Everton har inte bara resultatmässigt varit röda på senare år. Mötena mellan stadsrivalerna har nämligen bjudit på hela 21 utvisningar sedan Premier League startade och tolv av dessa har delats ut under de senaste 23 matcherna. Phil Neville och Steven Gerrard är de enda två spelarna som har blivit utvisade i två Merseysidederbyn.



Everton har inte tilldömts en straffspark i derbyt sedan april 2003 på Goodison Park.



LIVERPOOL FC



Tappar fart under uppehållet



Att i spelschemat upptäcka en maximalt tidig avspark efter ett landslagsuppehåll är som att se Roger Pontare kliva upp på scen eller notera hur en röd ballong seglar förbi i Det, du vet att något ont och otrevligt snart kommer att hända. Men precis som smörgåsen inte alls alltid faller med påläggsidan nedåt och det inte är något som helst konstigt med att du stöter ihop med någon du känner när du tar tåget till Stockholm är det lätt att få för sig saker för att enstaka händelser får överdrivet stor vikt i minnesarkivet. Finns det verkligen anledning att oro sig?



Enligt en sammanställning gjord av The Telegraph blir svaret på den frågan onekligen JA! Tidskriften har sammanställt alla matcher som lagen i Premier League har spelat efter de senaste 23 landslagsuppehållen sedan 2012 och det är ingen lugnande läsning för Liverpoolsupportrar.

Bäst i ligan är Chelsea med 50 poäng från 23 matcher och 69,5 % i vinstprocent. Därefter följer Manchester United och Manchester City som båda har tagit 49 poäng från 22 matcher med 68,2 % vinster. Nästa lag i toppen är Arsenal (63,6 %) och Watford (57,1 %). Watfords siffra är dock baserat på endast sju matcher, vilket bidrar till att de placerar sig så högt.



Sexa på listan är Everton med 40 poäng och 50 % från 22 matcher följt av Tottenham (47,8 %), Bournemouth (42,8 %), Leicester (40 %), Swansea (26,4 %), Southampton (36,4 %), Stoke (34,8 %), West Bromwich (34,8 %) och West Ham (33,3 %).



Först på femtonde plats kommer Liverpool som på 22 matcher har vunnit sju och förlorat lika många, något som ger en vinstprocent på 31,8 %. Lagen som är sämre är Crystal Palace (25 %), Sunderland (18,2 %), Burnley (14,2 %), Hull (0 %) och Middlesbrough (0 %). Det bör tilläggas att de tre sistnämnda lagen bara har spelat sju, elva respektive fyra matcher i Premier League efter landslagsuppehåll under den här perioden.



Efter-landslagsuppehåll-faktorn talar alltså för Everton som bara har förlorat fyra matcher sedan 2012 medan Liverpool varit mer trögstartade och bland annat förlorat hemma mot Aston Villa och West Bromwich just efter uppehållet. Om Liverpool hade haft samma vinstprocent under hela säsongen som efter landslagsspel skulle laget bara vinna tolv matcher per säsong.



Resultat efter landslagsuppehåll 2012-17

Liverpool 7 8 7 29 p

Everton 11 7 4 40 p



Kom ihåg vem du är



Everton måste räknas som en verklig dark horse i racet om toppfyraplaceringarna och derbyt på lördag utgör sannolikt sista chansen att få ett psykologiskt häng uppåt. De möter på de resterande nio matcherna fyra lag ovanför dem i tabellen, något som kan verka tufft men i deras situation snarare är nödvändigt för att kunna klättra. Det ter sig dock vara alltför många lag och Everton måste ta sig förbi minst tre av dem. Dessutom har deras bortafacit uppvisat för svaga resultat för att tro att de ska utgöra ett verkligt hot. Det ska nog till 6 poäng på Anfield och Old Trafford för att verkligen se dem som en reell utmanare.



Liverpools dominans över Everton är anmärkningsvärd. Den är iögonenfallande i sig oavsett motstånd och för ett lag som ändå huserar på övre halvan är det ett förvånansvärt stort övertyg under en så lång period som tio år. Lägg till att det är ett derby och någon form av dubbelpsykologisk effekt verkar infinna sig hos respektive halva i staden. Kanske är det dock så enkelt som Andy Heaton i The Anfield Wrap syrligt uttryckte det: När derbyt närmar sig drar sig Liverpool till minnes att de är Liverpool, men vad som är än viktigare är att Everton kommer ihåg att de är Everton.



2017-03-31 14:00:52

