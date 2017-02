Inför: Liverpool - Hull City

Hullfansen har sett en liten ljusning i chansning till överlevnad i Premier League efter att Marco Silva tog över som manager efter Mike Phelan och i onsdags kämpade sig laget till 0-0 på Old Trafford, en enorm bedrift för ett lag som släppt in 47 mål och bara hållit tätt bakåt en gång dessförinnan. En liten ljusning kan även beskriva Liverpools insats mot Chelsea efter en mycket svag januarimånad sett till spel och resultat.

IN

Lån IN

UT

Lån UT

Markus Henriksen, offensiv mittfältare, AZ Alkmaar, okänd summaEvandro Goebel, offensiv mittfältare, FC Porto, okänd summaKamil Grosicki, yttermittfältare, Rennais, okänd summaOumar Niassé, anfallare, Everton, säsongslånLazar Markovic, offensiv mittfältare, Liverpool, säsongslånOmar Elabdellaoui, försvarare, Olympiakos, säsongslånAndrea Ranocchia, mittback, Inter, säsongslånAlfred N'Diaye, mittfältare, Villarreal, säsongslånJake Livermore, mittfältare, WBA, okänd summaRobert Snodgrass, ytter/anfallare, West Ham, £10,2mRory Watson, målvakt, Scunthorpe United, fri transferJonathan Edwards, anfallare, Accrington Stanley, säsongslånHarvey Rodgers, mittback, Accrington Stanley, säsongslånJohan Ter Horst, anfallare, York City, säsongslånAllan Mc Gregor, målvakt, Cardiff City, säsongslånAlex Bruce, mittback, Wigan, säsongslånJames Weir, mittfältare, Wigan, säsongslånJosh Clackstone, försvarare, Notts County, säsongslånMed tanke på Hulls utsatta tabelläge och att de handlade så blygsamt i somras var det inte helt oväntat att klubben gjorde vad de kunde för att förstärka truppen till den andra halvan av säsongen. Särskilt som deras bästa målskytt så långt under säsongen, Robert Snodgrass, lämnade klubben.Kamil Grosicki och Alfred N’Diaye registrerades så sent den 31 januari att de inte fick klartecken att spela mot Manchester United, men de är tillgängliga inför matchen mot Liverpool.Poängen på Old Trafford i onsdags kväll innebar att Hull City lämnade över jumboplatsen i tabellen till Sunderland, men med 17 poäng efter tjugotre omgångar och -27 i målskillnad är läget fortfarande mycket prekärt för laget som räknades ut av i stort sett samtliga före säsongen. Sett till att de knappt fick ihop en full trupp och vilka spelare de förfogade över inför säsongsstarten får man ändå säga att de har klarat sig rätt bra. Efter möten med Chelsea och Manchester United väntar nu Liverpool och Arsenal.Premier League 2016-17 inleddes med en skräll när de regerande mästarna Leicester City tvingades se sig besegrade på KCOM Stadium med 1-2 och det helt rättvist sett till matchbilden. Så här i efterhand baserat på Leicesters ytterst svaga bortaform har bragdstämpeln förbleknat något, men icke desto mindre var Hull i några timmar ligaledare den där lördagen i augusti.Hull vann även sin andra ligamatch, 2-0 borta mot Swansea City, men det var inte början på en sensationellt överraskande säsong utan verkligheten kom snabbt ikapp The Tigers. På de följande åtta matcherna under hösten var 1-1 på Turf Moor den enda poängen Hull tog och de föll från plats tre till arton på två månader.Den 6 november besegrades Southampton på hemmaplan, men det var inget trendbrott i syne och under resten av året följde nio matcher utan vinst. Tre kryss hemma mot West Bromwich, Crystal Palace och Everton var allt som genererade poäng under den här perioden.I omgång tjugoett tog Hull säsongens fjärde 3-poängare när Bournemouth besegrades hemma och inte heller den här gången lyckades laget bygga vidare på en vinst, men en förklaring är att deras nästkommande match var på Stamford Bridge där det väntat blev förlust.Dags för möte med Manchester United på Old Trafford, en match Hull gick in till med nio raka bortaförluster och 3-25 i målskillnad. Marco Silva, ny manager som tog över efter Mike Phelan den 5 januari, beordrade full handbroms och ett vilt försvarande Hull lyckades med näbbar, klor, en Eldin Jakupovic i högform och en viss portion tur hålla United till 0-0. Hull kunde till och med ha avgjort matchen till sin fördel några minuter före full tid, men Abel Hernández hantering av det friläget glömmer vi snabbt.Nollan mot Manchester Uniteds var Hulls blott andra på hela säsongen och bara Swansea (52) har släppt in fler mål än Hull (47). Hull har dock sämst målskillnad (-27) av samtliga lag.21 av Hulls 47 baklängesmål har kommit på fasta situationer, givetvis flest i ligan.De 4 poäng Silva har lett Hull till är fler än Phelan samlade ihop med laget på de föregående nio.Hernández och Michael Dawson delar den interna skytteligan i ligan med 3 mål vardera. Snodgrass hann med 7 mål innan han såldes till West Ham.I januari har Hull även hunnit med att åka ur FA-cupen efter 2-0 i tredje rundan hemma mot Swansea följt av 1-4 borta mot Fulham i den fjärde. I Ligacupens semifinal föll de borta mot Manchester United med 0-2 och vann hemma med 2-1, vilket sammanlagt innebar respass.Inte blir utgångspunkten för att klara kontraktet ljusare när laget har flera spelare med allvarliga skador.Curtis Davies har en hamstringskada och återvänder först i april, Ryan Mason spelar inte mer den här säsongen efter en skallfraktur i matchen mot Chelsea och nyförvärvet Markus Henriksen har slagit axeln ur led och är tillbaka först till påsk.Will Keane är knäskadad utan känt comebackdatum, Moses Odubajo har en fraktur i knäskålen och kan med tur spela i maj och Brian Lenihan har opererat knät och det är oklart när han återvänder. Slutligen har vi Greg Luer som skadade knät i augusti i fjol och förväntas tillbaka senare i februari.Dieumerci Mbokani är tillbaka från Afrikanska mästerskapen efter att Kongo blev utslaget i kvartsfinalen.Lazar Markovic är utlånad av Liverpool och får inte spela mot sin ägande klubb.Anfallaren Oumar Niassé hade redan en varning när han bjöd på sena tacklingar på både Micahel Carrick och Daley Blind, men domaren valde slapphänt att låta det passera. Låt oss hoppas att det inte drabbar Liverpool att han får spela på lördag.Totalt i ligan: 9 vinster, 4 oavgjorda, 2 förlusterTotalt Premier League: 4 vinster, 3 oavgjorda, 2 förlusterBorta mot Hull: 3 vinster, 2 oavgjorda, 2 förlusterPremier League borta mot Hull: 1 vinster, 1 oavgjorda, 2 förlusterInräknat cupmatcher har Liverpool på tjugoen möten med Hull vunnit fjorton och kryssat fem varav den ena var en cupmatch som ledde till ett omspel där Liverpool vann. Övertygande statistik med andra ord. De enda två förlusterna är det ur Liverpools synvinkel sett svidande usla 1-3-nederlaget från hösten 2013 samt inte mycket mer imponerande 0-1 borta i slutet av april 2015.I slutet av september i fjol vann Liverpool med 5-1 i en match där laget hade ledningen med 3-0 efter 36 minuter och spelade elva mot tio en timme efter att Elmohamady visats ut för en hands i straffområdet. Det enda molnet på himlen den dagen var att Hull nätade med sitt enda avslut på mål.Nästan på dagen före den femettan vann Liverpool i september 2009 med 6-1 mot Hull på Anfield efter hattrick av Fernando Torres, men mellan de matcherna har Liverpools målskörd varit mer blygsam. Bara 3 mål från de rödas sida på fem matcher räknat både hemma och borta.Senaste vinsten för Liverpool borta mot Hull togs i april 2009. Därefter har Hull vunnit två och en match har slutat oavgjort.Liverpool har bara en seger på de nio senaste matcherna inräknat cupspel och har inte vunnit i Premier League sedan på nyårsafton när Manchester City besegrades på Anfield, men matchen mot Chelsea var ändå ett steg i rätt riktning efter alla halvmesyrer under januari. De nästintill omutliga serieledarna skapade sina chanser efter en frisparksfadäs som inträffar en gång på 5 år och en straffspark medan Liverpool via Roberto Firminos två gyllene möjligheter hade lika stor fog för att hävda att alla poängen borde ha stannat på Merseyside.Ligainledningen på kalenderåret är den sämsta sedan 1954 när Liverpool gick tio matcher utan att vinna.Liverpool har stått för fler avslut på mål (143) och fler mål (52) än något annat lag i Premier League.James Milner har nätat 5 mål på sina sex senaste matcher mot Hull.För bara någon vecka sedan ställdes Liverpool mot tabelljumbon Swansea som nyligen bytt manager, fått in ett par nyförvärv och lyckades skrälla rejält genom att inte bara bjuda tufft motstånd utan till och med vinna på Anfield. Nu väntar nästjumbon med ny manager och ett par nyförvärv, så jag räknar med att Jürgen Klopp och spelarna har gjort läxan och inte startar matchen lika sömndrucket som mot Swansea."Jag är imponerad. Vad annat kan jag säga? Det har varit en ganska intressant utmaning att analysera dem med tanke på alla laguttagningar och formationer.Alla som såg Hull mot Manchester United i onsdags anser jag ska vara imponerade över hur de spelar. Okej, de sista tjugo minuterna var det envägsfotboll när United började att pumpa långt, men annars gjorde de bra ifrån sig, men en eller två lysande räddningar av målvakten.Hull ligger fortfarande näst sist, men när man såg dem spela i onsdags kunde i alla fall inte jag se tecken på det. Det visar hur svårt det kommer att bli för oss och de har många bra spelare nu."om Hull CityKällor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org