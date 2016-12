Inför: Liverpool - Manchester City

Trots 150 miljoner investerade förra sommaren vann Manchester City bara en av fjorton matcher mot topp 8 i Premier League förra säsongen och slutade fyra. Den här sommaren trycktes lika mycket pengar in för att vässa laget och nyårsaftons smällkaramell på Anfield blir en chans att visa att laget kan prestera även i de stora matcherna. Då måste de också glömma att de bara vunnit två gånger borta mot Liverpool sedan 1956.

Manchester City rivstartade med fem raka segrar utan att släppa in ett mål innan de förlorade med sammanlagt 2-6 mot West Ham och Tottenham. Laget slog tillbaka genom storsegrar mot Newcastle och Bournemouth med totalt 11-2 innan det blev 0-0 i bortaderbyt mot United följt av 4 poäng mot Norwich City och Aston Villa. Åtta vinster och två förluster efter tolv omgångar gjorde att Manchester City låg etta i Premier League inför landslagsuppehållet i november 2015.Från slutet av november inledde Manchester City en svit av tolv matcher då de vann varannan match, något som kan förklaras med hur spelschemat matchat motståndet då de förlorade mot Liverpool, Stoke och Arsenal samt kryssade mot Leicester City, Everton och West Ham. Med andra beredde lagen från den övre halvan problem för Manchesterlaget.Det som gjorde att varannanmatchperioden tog slut var därför föga förvånande att tufft motstånd väntade i minst två raka matcher, vilket var fallet när Leicester, Tottenham och Liverpool radade upp sig tidig vår 2016. Manchester City hade så dags tagit sig upp på silverplats bakom Leicester, men förlorade trots hemmaplan sexpoängaren om titeln med 1-3 och därefter följde 1-2 hemma mot Spurs och 0-3 borta mot Liverpool.Manchester City hade visat att laget inte kunde mäta sig med de bästa i ligan och med titeln ur sikte blev det mer fokus på Champions League där laget under mars och april slog ut Dynamo Kiev och PSG för att ta sig till en semifinal mot Real Madrid.När motståndet i Premier League blev enklare kom också poängen och City tog 13 av 15 poäng i april, men de förlorade hemmaderbyt mot United och tappade två gånger ledningen hemma mot Arsenal i den näst sista matchen. Det innebar att City (65 poäng) var tvungna att fixa minst oavgjort borta mot Swansea City i säsongsavslutningen för att vara säkra på att inte släppa förbi Manchester United (63 poäng) upp på den så viktiga fjärdeplatsen. United vann borta mot Bournemouth, men eftersom matchen på Liberty Stadium slutade 1-1 säkrade Manchester City fjärdeplatsen med darr på ribban.Manchester Citys facit mot de fyra överst placerade lagen i Premier League var förra säsongen 0 3 5 och adderar vi platserna 6-8 blir facit 1 4 9. Det är tämligen anmärkningsvärt att ett lag som investerat 150 miljoner pund och tar sig till semifinal i Champions League inte vinner mer än ett av fjorton möten med topp 8-lagen i ligan!Sergio Agüero vann överlägset den interna skytteligan med 24 mål. Kelechi Iheanacho med 8 mål och Kevin De Bruyne med 7 mål följde närmast efter.Ilkay Gündogan, mittfältare, Borussia Dortmund, £20mNolito, anfallare, Celta Vigo, £13,8mOleksandr Zinchenko, mittfältare, Ufa, £1,7mLeroy Sane, anfallare, Schalke 04, £37mMarlos Moreno, anfallare, Atlético Nacional, £4,75mJohn Stones, försvarare, Everton, £47,5mClaudio Bravo, målvakt, Barcelona, £15,4mGarbriel Jesus, anfallare, Palmeiras, £27mSumma: 149,6 miljoner pund---Martín Demichelis, försvarare, Espanyol, fri transferRichard Wright, målvakt, karriären avslutadMarlos Moreno, anfallare, Deportivo La Coruña, säsongslånOleksandr Zinchenko, mittfältare, PSV Eindhoven, säsongslånJoe Hart, målvakt, Torino, säsongslånSamir Nasri, mittfätlare, Sevilla, säsongslånWilfried Bony, anfallare, Stoke City, säsongslånEliaquim Mangala, försvarare, Valencia, säsongslånJason Denayer, försvarare, Sunderland, säsongslånBruno Zuculini, mittfältare, Rayo Vallecano, säsongslånAngeliño, försvarare, Girona, säsongslånPablo Maffeo, försvarare, Girona, säsongslånTill förra sommarens investeringar på 147 miljoner pund adderades inför den här säsongen ytterligare 150 miljoner pund, vilket för summan för spelarköp för de två senaste sommarfönstren till 3,4 miljarder kronor. Då har de samtidigt bara sålt spelare för en halv miljard kronor.Sex matcher in på säsongen stod Manchester City på maximala 18 poäng med 18-5 i målskillnad och hade bland annat besegrat stadsrivalen United på Old Trafford. En tidig titelkandidat alltså och trots 0-2 på White Hart Lane före landslagsuppehållet i oktober ledde Peps Manchester City Premier League och såg ut att fortsatt bära favoritskapet om ligaguldet.Nederlaget mot Tottenham visade sig dock innebära början till en form dipp och i de följande fyra matcherna efter kvaluppehållet vann City bara borta mot West Bromwich. De övriga tre matcherna, och anmärkningsvärt var samtliga hemma på Etihad, slutade 1-1 mot Everton, Southampton och Middlesbrough. När det i november var dags för nästa landslagsuppehåll hade Manchester City halkat ner till andra plats bakom Liverpool och hade bara en vinst på de fem senaste.Laget imponerande inte, men fixade när ligaspelet återupptogs 2-1-vinster borta mot Crystal Palace och Burnley. Därnäst väntade ligans formlag Chelsea och trots 1-0-ledning och hemmaplan föll City med 1-3 mot Antonio Contes lag. Ett nyckelögonblick i matchen var när Manchester City, efter en stark förstahalvlek och i ledningen 1-0 sköt i ribban. 2-0 där och de 3 poängen hade sannolikt stannat i Manchester. I stället kunde Chelsea via 2 mål inom loppet av tio minuter vända matchen och på stopptid öka på till 3-1.Manchester City var nere på fjärde plats i tabellen och förblev där efter att Leicester City kört över dem på King Power Stadium. Hemmalaget gick upp till 4-0 innan Guardiolas mannar snyggade till siffrorna på slutet till 4-2. Förlust mot en toppkonkurrent samt fjolårets ligavinnare och 7 mål insläppta på två matcher. Lägg till två oavgjorda i Champions League och Manchester Citys styrka samt Peps spelidé fick några stora frågetecken efter sig.Tillbaka på hemmaplan fick Manchester City tillfälligt andrum efter 2-0 hemma mot Watford och de kunde för första gången på länge visa styrka när de vände 0-1 till 2-1 hemma mot Arsenal. Det resultatet tog dem upp som trea bakom Chelsea och Liverpool, ett läge som var oförändrat efter annandagens stabila 3-0-vinst borta mot Hull City.Manchester City har tagit 18 poäng hemma och 21 poäng borta. De har vunnit alla matcher på resande fot undantaget mot Spurs och Leicester. De har nätat minst 2 mål i alla bortamatcher utom en.City har hållit nollan i två av de tre senaste matcherna, men bara i två av de föregående femton ligaomgångarna.Serio Agüero stängdes av fyra matcher för den fula tacklingen på David Luiz i slutet av matchen mot Chelsea, men leder ändå klart den interna skytteligan med 10 mål före Raheem Sterling som har gjort 5 mål.De Bruyne slutade på tio assist i fjol, men har redan hunnit med att spela fram till nio mål den här säsongen.Agüero är tillgänglig igen efter sin avstängning och Stones har återhämtat sig från sin knäskada. Potentiellt en rejäl förstärkning i centrallinjen lagom till matchen mot Liverpool, men frågan är om spelarna är tillbaka hundra fysiskt efter frånvaro från matchspel. Agüero har inte nätat i någon av sina sju tidigare framträdanden på Anfield (fem för Manchester City, två för Atlético Madrid).Sane, Fabian Delph och Vincent Kompany är ännu inte tillgängliga för spel och dessutom saknas den långtidsskadade Gündogan.Totalt i ligan: 79 vinster, 40 oavgjorda och 41 förlusterTotalt Premier League: 17 vinster, 12 oavgjorda och 7 förlusterHemma mot Man City: 49 vinster, 17 oavgjorda och 13 förlusterPremier League hemma mot Man City: 13 vinster, 3 oavgjorda och 1 förlustDe senaste femton mötena räknat både hemma och borta har slutat med fem Liverpoolvinster, sex kryss och fyra vinster för Manchester City, där samtliga blå vinster har tagits på Etihad Stadium.Totalt sett sju förluster mot City under Premier Leaguerean och åtta nederlag på fyrtiofyra möten i ligan räknat både hemma och borta.På Anfield har dessutom Liverpool ett kraftigt övertag och Manchester City har inte vunnit på tretton ligamatcher sedan Nicolas Anelka slog till två gånger i maj 2003 och vände 0-1 till 2-1. Bortavinsten dessförinnan ligger ytterligare 22 år bakåt i tiden på annandagen 1981. Sedan 1956 har Mancheser City således bara vunnit två ligamöten med Liverpool på Anfield.De senaste tio mötena lagen emellan i liga eller cup har producerat 37 mål och det enda laget att hålla nollan under den perioden var Liverpool i det senaste mötet som slutade 3-0 till hemmalaget på Anfield den 2 mars i år. Liverpool har nätat i tjugotvå raka ligamatcher hemma mot Manchester City.Philippe Coutinho slog en usel straff i Ligacupfinal, men har gjort 5 mål på de senaste sex matcherna mot City. Han kommer dock inte få någon chans att bättra på det facitet eftersom han fortfarande är skadad.Joe Corrigan mötte som Cityspelare Liverpool vid 28 tillfällen 1968-82 innan han blev målvaktstränare på Anfield. Ingen annan spelare i City har mött Liverpool lika många gånger.Jürgen Klopp och Pep Gurardiola har mötts vid åtta tillfällen i Bundesliga med fyra vinster vardera (en på straffsparkar för Klopp) och 11-11 i målskillnad. Jämt så det förslår alltså.Som om det i sig inte vore ett oövertänkt val att placera en match med lokal avsparkstid klockan halv sex på nyårsafton har tomtarna inom FA godkänt att Liverpool spelar nästa match bara 44 timmar senare på måndagseftermiddagen. Självklart ställs Liverpool mot ett av ligans tre bästa lag och självklart är den andra matchen på bortaplan mot ett lag som slåss för att undvika nedflyttning. Gilla läget och det där, visst, men det är ändå horribelt att spelschemaupplägget tillåter en sådan sammantryckt agenda.Med Philippe Coutinho och Joël Matip fortfarande skadade kommer det att bli tätt matchande för flera spelare. Jag är övertygad om att Jürgen Klopp går all-in för Citymatchen och sedan utvärderar läget inför mötet med Sunderland och inte ägnar den matchen alltför mycket tankar just nu.En seger mot Manchester City skulle inte bara befästa andraplatsen i tabellen utan även skicka upp Liverpool på den högsta poängsumman (43) halvvägs inpå säsongen sedan Premier League bildades 1992.Liverpool ligger i topp av alla ligalag för samtliga följande kategorier:Mål: 45Avslut: 326Avslut på mål: 115Passningar: 11 053 stBolltillslag: 14 684 stLiverpools effektivitet framför motståndarmålet är baserat på ovanstående siffror 13,8 % sett till samtliga avslut och 39,1 % räknat endast dem på mål.Följande uppställning listar Liverpools hemmamotstånd i Premier League den här säsongen. Den första siffran anger antalet mål bortalaget gjorde och den andra siffran hur många avslut på mål de totalt hade under matchen.Det finns tre saker som är värda att peka ut här. Det första är undantaget till trenden, nämligen Watford som samlade ihop till hela åtta avslut på mål att jämföra med de tolv som övriga sju lag fick ihop sammanlagt. Ni som så bara minns brottstycken från hemmamatchen mot Watford vet dock att de åtta avsluten på mål inte på något sätt speglar en stark bortainsats utan snarare utgör en märklig abnormitet i statistiken. Endast ett av de sju avslut som inte gick in får räknas som en riktig målchans.Det andra har jag redan berört och är hur väldigt få målchanser bortalagen har tillåtits på Anfield. Hälften av lagen har inte skapat fler än en enda möjlighet och ytterligare tre lag har inte fått ihop fler än tre. Sedan har vi Watford då.Det tredje som sticker ut är att trots att endast tjugo avslut på mål har registrerats, har motståndarna gjort 7 mål, vilket motsvarar 35 % i effektivitet. Räknar vi bort Watfordmatchen som snedvrider statistiken väldigt får vi 6 mål på tolv avslut eller 50 % i effektivitet. Hälften av alla avslut innanför Simon Mignolets eller Loris Karius målbur har alltså hamnat i nät. Lyckligtvis är det endast i matchen mot West Ham som bortalagets kusliga effektivitet har fått konsekvenser för poängskörden, men det är en oroväckande trend, särskilt som inte ens en så effektiv avslutare som Diego Costa sätter fler än en på fyra.Stoke City (1/2) 4-1West Ham (2/3) 2-2Sunderland (0/1) 2-0Watford (1/8) 6-1WBA (1/1) 2-1Man Utd (0/1) 0-0Hull (1/1) 5-1Leicester (1/3) 4-1Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, whoscored.com, liverpool.no