Inför: Liverpool - Middlesbrough

Middlesbrough är redan klara för Championship, har sjutton raka bortamatcher i ligan utan vinst och har inte besegrat Liverpool på Anfield sedan 1976. Inte ska de väl kunna förhindra att Liverpool säkrar fjärdeplatsen och ger Manchester City en kamp om tredjeplatsen?

Rudy Gestede, anfallare, Aston Villa, okänd summa

Mikael Soisalo, anfallare, Ilves, okänd summa

Patrick Bamford, anfallare, Chelsea, £6m

Adlène Guedioura, mittfältare, Watford, okänd summa

William Opoku Asiedu, mittfältare, Okyeman Planners, fri transfer



Pedro Silva Torrejón, försvarare, Boca Juniors, säsongslån



David Nugent, anfallare, Derby County, okänd summa

Emilio Nsue, försvarare, Birmingham City, okänd summa

Bryn Morris, mittfältare, Shrewsbury Town, okänd summa

Jonathan Burn, försvarare, Bristol Rovers, okänd summa

Arnel Jakupovic, anfallare, Empoli, okänd summa

Mark Kitching, försvarare, Rochdale, okänd summa

Jordan Rhodas, anfallare, Sheffield Wednesday, okänd summa



Julien De Sart, mittfältare, Derby County, säsongslån

Tomás Mejías, målvakt, Rayo Vallecano, säsongslån

Joseph Fryer, målvakt, Hartlepool, säsongslån

Mark Kitching, försvarare, Rochdale, säsongslån

Harry Chapman, mittfältare, Sheffield United, säsongslån

Callum Cooke, mittfältare, Crewe Alexandra, säsongslån

Carlos De Pena, mittfältare, Real Ovido, säsongslån

Jordan Rhodes, anfallare, Sheffield Wednesday, säsongslån

William Opoku Asiedu, mittfältare, Levadia, maj 2018 (ja, 2018)

Robbie Tinkler, mittfältare, North Ferriby United, säsongslån



Någon gång tidigare i år kallade jag Middlesbrough "Europas mest onödiga lag". Det ska erkännas att det var mer ett uttryck för tomhet och uppgivenhet efter att ha sett ännu en av deras nollställda insatser snarare än en underbyggd analys av fotbollskartan i Europa, men samtidigt har Boros sejour i Premier League, som stannade vid ett år den här gången, lämnat ett lika litet avtryck som att gå förbi Säffle med förbundna ögon.



Burnley hade sitt hemmaspel, Sunderland Jermaine Defoe, Hull City sina skrällmatcher här och där och Swansea City sin utbrytarprestation, men Middlesbrough, de hade ta mig fan ingenting.



Med en match kvar av säsongen kan Middlesbrough ståta med fem vinster, 3-poängare som har tagits mot storheter som Sunderland, Bournemouth, Hull och Swansea hemma samt Sunderland borta. De har alltså under hela säsongen lyckats vinna en match mot ett lag placerat högre än position 17 i nuvarande tabell.



Middlesbrough har en vinst och tolv förluster på de tjugo senaste ligaomgångarna och har gått mållösa från elva av dem. Under 2017 har de bara plockat två bortapoäng efter oavgjort mot Swansea och Watford och de har bara nätat i en av de åtta senaste bortamatcherna.



0-0 på Emirates i oktober och 2-2 hemma mot Manchester City på Valborg hindrar inte Middlesbrough från att vara en av de mest välmotiverade nedflyttningarna någonsin i Premier Leagues historia.



Álvaro Negredo är bäste målskytt för Middlesbrough med 9 mål i ligan följt av Cristhian Stuani och Marten de Roon som både har hittat nätet fyra gånger. Dessa tre spelare har stått för två tredjedelar av Boros blygsamma 26 mål framåt.



Steve Agnew tvingas sannolikt återigen klara sig utan Daniel Ayala, Gaston Ramirez och Victor Valdes.



Totalt i ligan: 58 vinster, 39 oavgjorda och 38 förluster

Totalt Premier League: 14 vinster, 9 oavgjorda och 6 förluster



På Anfield: 37 vinster, 17 oavgjorda och 13 förluster

Premier League på Anfield: 10 vinster, 4 oavgjorda och 0 förluster



Middlesbrough var obesegrade i sju raka ligamatcher och hade bara släppt in 1 mål när Liverpool komfortabelt vann med 3-0 på Riverside Stadium den 14 december i fjol. Den föregående segern på samma arena för Liverpool hittar vi så långt tillbaka i tiden som mars 2002.



På Anfield är det dock en annan historia och Middlesbrough har på fjorton försök aldrig vunnit borta mot Liverpool i Premier League. För att hitta den senaste Borovinsten på Anfield måste vi backa till den 6 mars 1976. Därefter har Liverpool spelat tjugosex hemmamatcher mot Middlesbrough utan nederlag, varav tjugoen har vunnits om vi inkluderar Ligacupmatchen i september 2014 som Liverpool vann efter en utdragen straffläggning (2-2 efter full tid).



Det senaste poängtappet hemma mot Middlesbrough kom 2005 när lagen spelade 1-1.



Chelsea vinner Premier League och Tottenham blir tvåa. Everton tar sjundeplatsen och Manchester United kommer att sluta sexa. Det är emellan de två blocken det ska avgöras på platserna 3-5 och kombattanterna är Manchester City, Liverpool och Arsenal.



Omgång 38

Liverpool-Middlesbrough

Arsenal-Everton

Watford-Manchester City



3. Man City 75 p (+36)

4. Liverpool 73 p (+33)

5. Arsenal 72 p (+31)



Förutsättningarna



Liverpool blir trea om:

- Liverpool vinner och Manchester City förlorar

- Manchester City spelar oavgjort och Liverpool vinner med 3 mål eller fler (3-0, 4-1, osv.)



Liverpool blir femma om:

- Arsenal vinner och Liverpool förlorar

- Arsenal spelar oavgjort och Liverpool förlorar med 3 mål eller fler (0-3, 1-4, osv.)



Liverpool och Arsenal möts i playoff om fjärdeplatsen om:

- Liverpool förlorar med 0-2 och Arsenal spelar 1-1 mot Everton.



Liverpool och Manchester City möts i playoff om tredjeplatsen om:

- Liverpool besegrar Middlesbrough med 3-0 och Manchester City spelar 3-3 mot Watford alternativt 4-0/4-4, osv.



Playoff om tredje- eller fjärdeplatsen utan Liverpool:

- Arsenal besegrar Everton med 1-0 och Manchester City förlorar med 0-4 mot Watford alternativt 2-1/5-1, osv. Huruvida det blir playoff om tredje- eller fjärdeplatsen är avhängigt Liverpools resultat.



Liverpool blir fyra (utan playoff):

- I alla andra scenarion än ovanstående.



Det ska inte kunna hända - väl?



0-2 mot ett lag som inte har något att spela för och har gjort totalt 10 mål borta på arton tidigare bortamatcher under säsongen och som har slitet extremt med målskyttet och att hålla nollan. Det vore en jättejätteskräll, men innan vi blir alltför självsäkra kan det vara värt att påminna om vad som hände Liverpool i början av 2009 när laget mötte ett Boro som - tro det eller ej - kan ha varit en ännu svagare årgång än nuvarande.



Inför mötet på Riverside Stadium den 27 februari 2009 beskrev jag förutsättningarna så här i ingressen den gången:



"Som om Sahara låg i Marianergraven kan man sammanfatta Middlesbroughs situation - nästintill total måltorka och avgrundsdjup formsvacka. Men som Jacques Piccard upptäckte där nere på 11 000 meters djup finns det liv även på botten och Liverpool har redan visat flera gånger under säsongen att usel motståndarstatistik ofta pekar mot kryss oavsett."



Det blev inte kryss. Middlesbrough vann med 2-0.



För att sätta in den här insatsen och det här resultatets totala uselhet i ett sammanhang behöver ni påminnas om att Middlesbrough åkte ur Premier League säsongen 2008/09 efter att bara ha vunnit två av de avslutande tjugosex matcherna. Två av tjugosex! Inför mötet med Liverpool hade Boro gjort sammanlagt 1 mål på nio matcher. 1 mål på nio matcher!



Det är kanske en gång per decennium du ställs mot en så vek och formsvag motståndare och ändå lyckades Liverpool med konststycket att förlora klart och tydligt med en prestation som tillråga på allt motiverar siffrorna. Personligen är det här en av de mest pinsamma och mest svårsmälta matcherna jag har upplevt under de 20 åren jag har följt laget mer intensivt. Det här är en referens i hur hårt Liverpool kan dyka och göra dig besviken.



