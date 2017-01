Inför: Liverpool - Plymouth Argyle

Ligatvåan i League Two står för motståndet när Liverpool gör entré i FA-cupens tredje runda. Plymouth Argyle har aldrig nått högre än en femteplats i division två, men har spelat inför 100 000 åskådare och besegrat Pelés Santos.

Klubben som 1886 bildades som Argyle Football Club bytte 1903 namn till Plymouth Argyle FC, ett namn som de har behållit ända sedan dess. Inledningsvis höll Plymouth till i Southern och Western League innan de 1920 togs upp i den nybildade Third Division South.Om vi bortser från smärre namnbyten på de olika divisionerna kom Plymouth att tillbringa de närmaste 84 åren i Englands andra- och tredjedivision samt två säsonger i fjärdedivisionen innan de våren 2004 säkrade uppflyttning till Championship. Plymouth blev kvar där i sex säsonger, med en tiondeplats 2007-08 som främsta placering, innan de relegerades 2010. De föll rakt igenom League One och har sedan dess spelat i League Two.Sammanräknat inkluderat innevarande säsong har Plymouth Argyle tillbringat 40 säsonger i andradivisionen, 39 i den tredje och elva säsonger i den fjärde.Plymouths allra främsta ligaplacering genom tiderna hittar vi säsongen 1952-53 när de slutade femma i division två. Den säsongen gick de även till den femte rundan av FA-cupen där Gateshead visade sig bli för svårare. Vann FA-cupen det året gjorde Blackpool med en viss Stanley Matthews i laget.I FA-cupen nådde Plymouth ända till semifinal 1984, där de föll med 0-1 mot Watford på Villa Park. Säsongen 2006-07 tog de sig till kvartsfinal, men återigen Watford vann med 1-0. De har även två semifinalplatser i Ligacupen (1965 och 1974) på sitt CV.När Plymouth den 3 januari 2004 besegrade Chesterfield med 7-0 hemma stod det 5-0 på resultattavlan efter 17 minuter. De slog då det engelska rekordet för de snabbast nätade fem målen i en professionell match.Två spelare från klubben har representerat sina landslag i VM-sammanhang. Det är George Baker som spelade för Wales 1958 och Rory Fall som representerade Australien 2010.Argyles historik är inte kantad av enorma framgångar och pokaler, men de har ändå varit inblandade i några intressanta händelser. Våren 1963 var de på en miniturné i Polen och bjöds in att spela en uppvärmningsmatch till ett internationellt cykellopp. Hela 100 000 åskådare satt på läktarna den dagen, en publiksiffra få storlag i historien kan skryta med!Tio år efter klubbens publikrekord i Polen satt 37 639 förväntansfulla fans på Home Park för en vänskapsmatch mot Santos FC, ett av världens då bästa klubblag med Pelé i startelvan. Tredjedivisionslaget Plymouth gick upp i en chockartad 3-0-ledning innan Santos snyggade till siffrorna till 3-2, men likväl förlorade.Brian Hall och Bruce Grobbelaar är två av de mer kända namnen som har representerat både Plymouth och Liverpool. Hall är också den senaste spelaren att värvas från Liverpool till Plymouth. Åt andra hållet gick Lloyd Jones sommaren 2011, den senaste att göra det.Efter två inledande förluster som skickade ner laget på sistaplats fick Plymouth Argyle upp farten rejält och tog 44 av de följande 48 poängen fram till mitten av november. Föga förvånande tog det laget ända upp till toppen av tabellen.Förr eller senare skulle det komma en förlust, men det överraskande var att när den kom följdes den av två till och alla tre matcherna var mot mittenlag varav två spelades hemma på Home Park (fantasin vad gäller namn tog väl slut antar jag). Plymouth blev omkört av Doncaster Rovers och Carlisle United, men tack vare 10 av 12 poäng i december svingade sig Argyle upp på förstaplatsen igen.När serien vände i tisdags väntade Barnet på bortaplan, men även den här gången blev det förlust och nog kan det spekuleras i att den kommande matchen mot Liverpool spökade för Plymouth. Förlusten för Pilgrims innebär att Doncaster, med en match mer spelad, leder League Two med 52 poäng före Plymouth (48) och Carlisle (46). Tre lag går direkt upp till League One.Bäste målskytt för Plymouth i ligan är Graham Carey med 9 mål följt av Jake Jervis som har gjort 6 mål. Carey har bara nätat en gång på de senaste åtta i ligan.Det här är Plymouths sjätte raka säsong i League Two och deras manager sedan juni 2015 heter Derek Adams. I fjol tog de sig via en femteplats i ligan till playoffsemi mot Portsmouth. Plymouth vann med sammanlagt 3-2, men föll sedan i finalen på Wembley mot AFC Wimbledon med 0-2 efter två mål sista kvarten.Plymouth inledde FA-cupresan borta mot League Two-kollegan Mansfield Town den 5 november och vann med 2-1. I den andra rundan den 3 december ställes laget hemma mot Newport County, även de från samma division, men trots en man mer i 70 minuter lyckades de inte spräcka nollan och mötet gick till retur på Rodney Parade den 20 december. Även detta möte slutade mållöst och eftersom FA-cupen har skippat ytterligare returmatcher vidtog förlängning. Sju minuter före straffläggningen tilldömdes Plymouth en straff som Carey förvaltade och det målet såg till att ta laget vidare. Då hade Paul Garita skjutet Plymouths första straff, i den första förlängningskvarten, i stolpen.Plymouth förväntas ta ut Paul-Arnold Garita i startelvan trots att anfallaren har problem med ett knä.Försvararen Nauris Bulvitis har återhämtat sig från skada och kan vara aktuell för spel.Liverpool har aldrig förlorat en match i FA-cupen mot ett lag från fjärdedivisionen. Av femton matcher har tolv vunnits.Samtliga de fem senaste säsongerna har Liverpool avancerat från den tredje omgången. Senast det tog stopp redan från start var 2011 när Manchester United vann på Old Trafford.Det här blir det första mötet mellan Liverpool och Plymouth i FA-cupen och det första mötet över huvud taget sedan lagen stötte på varandra i andradivisionen i april 1962.Plymouth har aldrig vunnit på Anfield. Av de fem matcher som spelades i Liverpool 1954-1961 slutade två oavgjort och tre med förlust för Pilgrims.Liverpool har hållit nollan hemma i de fem senaste FA-cupmatcherna på Anfield.Jürgen Klopp meddelade på fredagens presskonferens att Daniel Sturridge just återvänt till träning och att både Philippe Coutinho och Joël Matip är på väg tillbaka, men inte kommer att spela till helgen.Vidare har James Milner ett lättare problem med ena benet och det kommer inte att tas någon chansning med den ordinarie vänsterbacken. Jordan Henderson syntes inte på träningsbilderna från Melwood och med en ömmande häl som tvingade honom att bryta matchen mot Manchester City lär lagkaptenen inte spela mot Plymouth utan vilas ytterligare några dagar till semifinalmatchen mot Southampton eller ända till matchen på Old Trafford. Marko Grujic är fortfarande skadad.Sadio Mané har rest till Ghana för att spela med sitt Sengal och är inte heller tillgänglig.I mål förväntas Loris Karius stå och en backlinje formerad enligt Trent Alexander-Arnold, Lucas Leiva, Joe Gomez och Alberto Moreno är ett troligt alternativ.Flera av de unga spelarna lär se fram emot chansen att representera Liverpool i FA-cupen, men för en spelare betyder matchen extra mycket. Gomez har på grund av skadebekymmer inte spelat för Liverpool sedan den 1 oktober 2015 när laget mötte FC Sion i Europa League . Det är så länge sedan att Brendan Rodgers fortfarande var manager. Tolv dagar senare skadade Gomez knäet allvarligt när Englands U21-lag mötte Kazakstan och försvararen har varit borta sedan dess.Så här i efterhand borde Lucas ha startat matchen mot Sunderland på innermittfältet i stället för Emre Can, men jag tror att han placeras i backlinjen mot Plymouth. På mittfältet behåller sannolikt Can sin plats och kan få sällskap av Kevin Stewart och Ovie Ejaria.Ben Woodburn har tagit för sig och hittat nätat när han givits chansen tidigare och det lär bli en ny sådan till helgen. Divock Origi spelade bara sista knappa tjugo mot Sunderland, men förväntas vara med i startelvan mot Plymouth. En plats kvar att fylla och sett till manfallet i offensiven gissar jag på att Sheyi Ojo kompletterar laget som ytter i anfallslinjen.Woodburn Origi OjoEjaria Can StewartMoreno Gomez Lucas Alexander-ArnoldMignoletKällor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, whoscored.com