Inför: Liverpool - Southampton

Ett 0-1-underläge, svag form och Southampton står mellan Liverpool och en potentiell Ligacupfinal mot Manchester United på Wembley. Bortalaget har skadeproblem i mittförsvaret, men har å andra sidan hittat målet framåt på sistone.

Tidigare Ligacupmatcher

Sedan lagen möttes på St. Mary’s den 11 januari har Southampton spelat tre matcher. Först väntade en resa till erkänt hemmasvårbesegrade Burnley. Saints blev åttonde lag den här säsongen att resan hem med 0 poäng från Turf Moor efter det inte helt oväntade resultatet 1-0 till Burnley. Undantaget de 9 mål de släppte in i tre raka matcher kring nyår har Southampton haft ett fungerande försvarsspel, men de har haft stora problem att dels skapa, men framför allt omsätta sina målchanser i mål.Den 18 januari var det dags för ett omspel i FA-cupen hemma mot Norwich City och ineffektiviteten framåt fortsatte att grina Southampton i ansiktet. När matchen gick in på stopptid hade bortalaget inte skapat ett enda avslut på mål medan Southampton testat Norwichmålvakten med åtta avslut och ytterligare nio som passerat utanför målburen. Då reagerade Shane Long snabbast på sin egen nickretur och kunde peta in 1-0 i minut 92 och samtidigt boka en biljett för laget till en hemmamatch mot Arsenal på lördag.Efter att i endast en av de föregående tretton ligamatcherna ha nätat fler än 1 mål lossade det för Southampton i helgen när de satte tre bollar förbi Kasper Schemeichel. Resultatet cementerade Leicester Citys bedrövliga bortafacit (0 3 8 8-24) och lyfte Southampton till en elfteplats, bara 1 poäng bakom West Ham och Stoke City närmast ovanför.Sedan han anslöt som manager har Claude Puel genomfört 209 förändringar i startelvan på 34 matcher, en brist på kontinuitet som skulle kunna förklara att allt inte klickar framåt.Den 20 januari skrev den portugisiske mittbacken José Fonte på för West Ham i en affär värd 8 miljoner pund efter 260 matcher i sydkustklubben. Två veckor tidigare hade den 22-årige försvararen Dominic Gapes låneavtal med Wycombe Wanderers omvandlats till en permanent övergång på fri transfer.I Fontes frånvaro har Puel utsett Virgil van Dijk till lagkapten och Steven Davis till klubbkapten.Skador och avstängningarVan Dijk skadade fotleden i matchen mot Leicester och klev av efter 55 minuter. Den viktige försvarskuggen är ett frågetecken inför matchen mot Liverpool.Kan inte van Vijk spela förväntas den klart mer oerfarne Jack Stephens spela i mittlåset. U21-spelaren har hittills inte startat en match i Premier League Totalt i liga och cup: 51 vinster, 24 oavgjorda och 29 förlusterHemma mot Southampton: 38 vinster, 11 oavgjorda och 7 förluster1960-61Liverpool 1-2 Southampton1971-72Liverpool 1-0 Southampton1986-87Southampton 0-0 LiverpoolLiverpool 3-0 Southampton1999-2000Southampton 2-1 Liverpool2002-03Liverpool 3-1 Southampton2015-16Southampton 1-6 Liverpool2016-17Southampton 1-0 LiverpoolLiverpool har gått segrande ur semifinalspelet i Ligacupen vid tolv av sexton tillfällen och var i final så sent som i fjol.Det här blir det femte tillfället då Liverpool går in till ett returmöte efter att ha förlorat det första mötet och de två senaste gångarna har laget vänt på underläget och tagit sig till final. Det skedde mot Crystal Palace 2001 och mot Sheffield United 2003.Sex av de åtta lag som har vunnit den första semifinalmatchen med uddamålet har blivit utslagna sammanlagt. Undantagen är Sunderland 2014 och Tottenham 2015 som både nådde finalen.Southampton har vunnit tre av sina fyra senaste bortamatcher i Ligacupen mot lag från toppdivisionen efter att bara ha vunnit två av de tjugosju föregående.Saints siktar på sin första final i Ligacupen för den blott andra gången. 1979 eliminerade de Leeds innan de föll mot Nottingham Forest i finalen.Endast Aston Villa (82) och Arsenal (78) har vunnit fler hemmamatcher i Ligacupen än Liverpool (75) och endast Aston Villa (467) har gjort fler mål än Liverpool (466).Liverpool har inte förlorat två raka matcher i turneringen sedan 2005 när finalförlusten mot Chelsea följdes av respass direkt samma höst mot Crystal Palace.Av femtiotre Ligacupmatcher på Anfield mot lag från den högsta divisionen har Liverpool nätat i samtliga utom fyra.Cupspel igen och då ersätter Loris Karius Simon Mignolet i målet.Joël Matip byttes in på stopptid senast i sin första insats efter att slutligen ha givits klartecken av FIFA. Mittbacken förväntas på onsdagskvällen starta sin första match på sex veckor och går då in i stället för Ragnar Klavan jämfört med i den första matchen.Med finalchans och en på pappret enklare match hemma mot Wolverhampton på lördag tror jag inte Trent Alexander-Arnold sätts in i elvan och inte heller att det roteras särskilt mycket i resten av laget. Nathaniel Clyne stod visserligen över måndagens träning, men det ska ha rört sig om en ren försiktighetsåtgärd och inget som håller honom borta från semifinalen.Jordan Henderson känner fortfarande av smärtor i hälen enligt Jürgen Klopp, men det är uthärdligt och inget som ska stoppa lagkapten från spel. Giordini Wijnaldum lär fortsatta på mittfältet, men sett till hur dåligt Adam Lallanas styrkor har utnyttjats när han har placerats på en kant högre upp i planen tror jag Klopp flyttar ner honom på mittfältet igen.Philippe Coutinho är ännu inte helt återställd efter sin ledbandskada och jobbade med rehabilitering på egen hand medan resten av laget tränade på måndagen. Det rör sig dock inte om något bakslag utan ett individuellt återuppbyggnadsprogram efter skadan. Räkna med Coutinho från start alltså.Roberto Firmino slog tillbaka med 2 mål mot Swansea efter flera veckor av svaga prestationer och lär behålla sin plats i offensiven. Den tredje att formera frontlinjen jämte Coutinho och Firmino tror jag blir Daniel Sturridge snarare än Divock Origi.Coutinho Firmino SturridgeWijnaldum LallanaHendersonMilner Matip Lovren ClyneKariusKällor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, Liverpool Echo, southamptonfc.com