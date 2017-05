Inför: Liverpool - Southampton

0-0 borta mot Southampton i ligan i höstas och två gånger 0-1 i Ligacupens semifinaler i januari är facit den här säsongen så Liverpool har en nolla att spräcka och ska dessutom förhindra två raka hemmaförluster för första gången sedan 2012. Jakten på en direktplats till Champions League går vidare.

IN

Lån IN

UT

Lån UT

Återstående spelschema

Resultat 2 jan-4 feb

Manolo Gabbiadini, anfallare, Napoli, £14mMartín Cáceres, försvarare, klubblösMouez Hassen, målvakt, Nice, säsongslånDominic Gape, mittfältare, Wycombe Wanderers, fri transferJosé Fonte, försvarare, West Ham, £8m---Ronald Koeman lämnade för Everton och Claude Puel tog över managerrollen på St. Mary's under sommaren. Det tog till den femte ligaomgången innan Southampton plockade sin första 3-poängare efter att ha spelat 1-1 hemma mot Watford och Sunderland samt förlorat borta mot Manchester United och Arsenal. Två hemmamatcher mot förväntade bortalag måste resultera i mer än 2 poäng för ett lag som siktar mot tätskiktet strax bakom toppen och 1-0 mot Swansea den 17 september var därför välbehövligt.Första vinsten följdes upp av flera bra insatser där West Ham besegrades med 3-0 borta och Burnley med 3-1 hemma. Däremellan höll Southampton 0-0 borta mot Leicester och 1-1 borta mot Manchester City. Saints hade lyft från 18 till 8 i tabellen och det såg ljusare ut på Stadium of Light.I omgång tio kom första hemmaförlusten för säsongen när Chelsea vann tämligen komfortabelt med 2-0 och före landslagsuppehållet tappade Southampton en tidig ledning borta mot Hull till förlust efter två snabba mål i mitten av andra halvlek. Två matcher mot Merseysidelagen i slutet av november säkrade 4 poäng innan det blev förlust med 0-3 borta mot Crystal Palace.December fortsatte sedan uppåt med 7 poäng mot Middlesbrough, Stoke City och Bournemouth, något som tog Southampton upp till sjundeplatsen i tabellen, deras högsta position den här säsongen.Efter fyra vinster och tre oavgjorda på åtta hemmamatcher samt bara åtta insläppta under samma period förlorade Southampton två raka hemma inom loppet av fyra dagar i slutet av 2016, vilket säkert beror på att laget hade i särklass kortast vila från Boxing Day fram till efter nyår av samtliga lag i ligan. Det blev 1-4 mot Tottenham och 1-2 mot West Bromwich, trots att laget tog ledningen i båda matcherna, innan Everton besegrade dem med 3-0 på Goodison Park. Saints kom alltså ur jul- och nyårsprogrammet med 0 poäng och 2-9 i målskillnad.Tre förluster mot Burnley, Swansea City och West Ham innebär att Southampton inför omgång 25 hade förlorat sex av de senaste sju och även om de fortfarande höll en trettondeplats i tabellen var 27 poäng inget att skrämma bort nedflyttningsspöket med.I en måleruption nätade Southampton åtta gånger på två matcher och tog full pott mot Sunderland och Watford. En väntad förlust på White Hart Lane följdes av 4 poäng hemma mot Bournemouth och Crystal Palace och så 1-0 borta mot West Bromwich.Southampton hade börjat göra jobbet mot lagen jämte sig och strax under i tabellen och väl var det, för mot Manchester City och Chelsea åkte de på övertygande däng med sammanlagt 2-7. En straffmiss en minut före full tid förhindrade seger hemma mot Hull City förra helgen. Med tanke på att Hull även inräknat den poängen är ligans sämsta bortalag var det en rejäl missräkning för Puels mannar.Man skulle kunna tänka sig att de nio cupmatcherna i Europa League och Ligacupen 15 sept-8 dec är förklaringen till varför Southampton inte har lyckats bättre i Premier League, men det är just under den perioden som Southampton gick som bäst. På de tretton ligamatcher som spelades parellellt med cuperna snittade de 1,7 poäng/match, där utöver 0,95 poäng/match.Southampton är ett av åtta lag som ännu inte har spräckt 40-strecket målmässigt framåt.Placeringsmässigt ligger Saints efter West Hams seger på fredagskvällen tia på 41 poäng, 1 poäng bakom Hammers, 3 poäng bakom West Bromwich och med ytterligare 14 poäng upp till Everton. Blickar de över axeln kan de se att de leder ett koppel av åtta lag som separeras av endast 3 poäng ner till Crystal Palace på plats sexton med 38 poäng.Bäste målskyttar är Charlie Austin och Nathan Redmond med 6 mål vardera i Premier League. Austin hade sannolikt lett den tabellen överlägset om det inte vore för en skada som hållit honom borta från spel sedan den 8 december förra året. Dusan Tadic har spelat fram till 5 mål och är vassast på assist i truppen.På grund av cupspelet är Southampton tillsammans med Arsenal det laget som har flest matcher kvar av säsongen och hela 15 poäng till att spela om. Det finns alltså goda möjligheter att sluta åtta, men samtidigt möter de tre lag från topp sex och hittills den här säsongen har Southampton två oavgjorda och sju förluster mot dessa lag. Dock kan förutsättningarna inför mötet med Manchester United ändras påtagligt om de senare är avhängda från toppfyrakampen och har gått till final i Europa League.Liverpool (b)Arsenal (h)Middlesbrough (b)Manchester United (h)Stoke City (h)Den 3 november hade Southampton kunnat fira en av sina finaste skalper i Europa någonsin när Internazionale besegrades med 2-1 efter underläge 0-1. Det kunde läggas till 3-0-vinsten mot Sparta Prague på Stadium of Light i mitten av september samt 0-0 borta mot Hapoel Be'er Sheva för att ge Southampton ett bra utgångsläge i Europa League, Grupp K, med två matcher kvar.0-1 borta mot Sparta Prag och 1-1 hemma mot Hapoel Be'er Sheva innebar dock att Southampton slutade trea i sin grupp, utslagna på målskillnad jämfört med israelerna som nätade på sitt enda avslut på mål på St. Mary's. Maya Yoshida var nära att ta Saints vidare med en nick på stopptid, men det ville sig inte för Claude Puel och hans lag.Austin kan komma att spela sin första match sedan den 8 december när han slog axeln ur led. Han kommer likt flera andra spelare på väg tillbaka att testas i en U23-match på fredagskvällen och om inga hinder tillstöter kan de inkluderas i truppen.Bland dem som stått länge på skadelistan finns Matt Targett och Alex McCarthy, som inte har spelat sedan i oktober, samt Liverpoolögnade Virgil van Dijk vars fotskada har stoppat honom från spel sedan i januari.Totalt i ligan: 39 vinster, 20 oavgjorda och 24 förlusterTotalt Premier League: 16 vinster, 8 oavgjorda och 10 förlusterBorta mot Southampton: 12 vinster, 10 oavgjorda och 19 förlusterPremier League borta mot Southampton: 7 vinster, 3 oavgjorda och 7 förlusterLiverpool hade inför säsongen 2012-13 inte mött Southampton på åtta år sedan säsongen 2004-05 då Liverpool vann hemma med 1-0 efter ett mål av Florent Sinama-Pongolle och Saints vann hemma med 2-0. I december 2012 vann Liverpool med 1-0 efter mål av Daniel Agger strax före halvtidsvilan i en match dominerad av hemmalaget med flera målchanser men svag effektivitet.I september 2013 blev Southampton det enda laget jämte Chelsea som bortabesegrade Liverpool i ligan och det tack vare ett nickmål av Dejan Lovren i minut 53 i en match där Luis Suarez var avstängd och Liverpool slet med att skapa något framåt och för en sekund tappade koncentrationen på en hörna.Därefter hittar vi tre raka segrar mot Southampton. 3-0 på St Mary’s i mars 2014, 2-1 på Anfield i säsongspremiären 2014 och så 2-0 borta i februari 2015. För två år sedan slutade det 1-1 på Anfield efter sen kvittering av Southampton och än värre gick det i returen på St. Mary's våren 2016, då Liverpool för första gången i Premier Leagues historia tappade en tvåmålsledning i halvtid till förlust efter full tid. Mindre händelserikt blev det i höstas på samma arena i en 0-0-match som mest var minnesvärd för att det var den blott andra matchen för säsongen som Liverpool höll nollan i och då hade vi ändå hunnit fram till omgång tolv.När lagen möttes i Ligacupen på St Mary’s den 2 december 2015 gav Mané hemmalaget ledningen redan i den första minuten, men därefter var det Liverpool för hela slanten som gjorde tre mål i vardera halvleken och krossade helgonen med 6-1.Före i höstas hade Liverpool och Southampton bara vid två tillfällen av de 82 gånger lagen hade mötts i ligaspelet spelat 0-0 oavsett arena. Båda matcherna spelades på Anfield och dessa mållösa tillställningar inträffade i februari 1992 respektive maj 2000.7-1 är Liverpools största segermarginal i Premier League och kom i januari 1999 hemma mot just Southampton. Den dagen gjorde Robbie Fowler hattrick, vilket han tillsammans med sig själv i oktober 1993 är ensam om att göra mot Saints.Den senaste spelaren i Southampton att göra 3 mål mot Liverpool är inte helt oväntat legendaren Matthew Le Tissier. Med två straffsparkar hjälpte han laget till en 4-2-seger på The Dell i februari 1994.Säsongen 1983-84 nådde Southampton sin hittills mest framskjutna position i ligasystemet med en andraplats i Division 1, Liverpool vann ligan den säsongen.0-0, 0-1, 0-1 – det är Liverpools facit från de tre mötena med Southampton den här säsongen och därmed inte så konstigt att Jürgen Klopp får frågor om lagets problem med att möta sydkustlaget samt målfabrikation inför lördagens match. Det finns dock en annan bidragande faktor till det klena resultatet och det är att de två cupmatcherna spelades under januari månad som med Sadio Mané iväg på landslagsuppdrag, Philippe Coutinho bara hjälpligt tillbaka efter skada och ett alldeles för tätt matchande bjöd på nästan idel svaga prestationer av Liverpool med några nätt och jämt godkända."I vår analys av motståndet har vi inte tittat på våra senaste matcher mot dem utan deras tre senaste matcher. Vi funderar kanske på vår senaste insats eller hur vi har spelat under samma period. Det är viktigare än hur vi spelade mot Southamptonn i januari. För oss var den månaden helt fel tillfälle att spela två semifinaler. De tog chansen, men vi skapade vad jag minns också en hel del målmöjligheter.Southampton är för mig ett av de lagen som spelar bäst fotboll i ligan och jag gillar mycket att titta på dem. Jag är inte säker på hur de endast kan ha 41 poäng, men det kan inte bero på deras spelstil eller något sådant. Starkt lag, det krävs ett hårt jobb, och det jobbet ska vi göra.Vi måste utnyttja Anfieldfaktorn och publiken för att skapa en speciell atmosfär. Vi måste vara djärva och njuta av matchen, vi måste få igång vår fotboll och försvara på allvar. Vi har de här tre viktiga matcherna kvar och två är på hemmaplan."För den som behöver påminnelse var det så här det såg ut när tre titlar gled laget ur händelserna under 34 dagar. Den enda av tio matcher som Liverpool vann gav oss bara ytterligare en FA-cupmatch och en som slutade med nederlag. Med facit i hand hade det varit bättre att ha blivit utslaget direkt mot Plymouth den 8 januari, något som hade besparat ett omspel samt förlusten mot Wolves, eller att semifinalerna mot Southampton aldrig hade funnits med i spelschemat om Leeds United vunnit på Anfield i november. Ingen kan nämligen få mig att tro att facit från de här fem ligamatcherna hade stannat vid 3 poäng med ett glesare cupspelschema i början av 2017.PL Sunderland (b) 2-2FA Plymouth (h) 0-0LC Southampton (b) 0-1PL Manchester United (b) 1-1FA Plymouth (b) 1-0PL Swansea City (h) 2-3LC Southampton (h) 0-1FA Wolverhampton (h) 1-2PL Chelsea (h) 1-1PL Hull City (b) 0-2Bara Tottenham har tagit fler poäng än Liverpools tjugo under de senaste nio matcherna.Klopp har efter 65 matcher exakt samma facit som Brendan Rodgers hade: 33 vinster, 18 oavgjorda och 14 förluster.Klopps 65 matcher har genererat i snitt 3,2 mål per match, flest av alla lag i ligan under samma period.Liverpool har nätat 16 mål sista kvarten före halvtid, flest av alla lag i Premier League.Nederlag mot Southampton skulle innebär att Liverpool för första gången sedan 2012 förlorar två raka matcher på Anfield i ligan.Jürgen Klopp har mönstrat samma elva i tre raka ligamatcher och har aldrig tidigare gjort det i fyra raka, men med Adam Lallana tillbaka efter skada är det sannolikt att den sviten bryts och det av positiva skäl.Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, skysports.com



Boka en plats via Nickes.com för att stå

i The Kop och se Liverpool på plats!