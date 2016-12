Inför: Liverpool - Stoke City

Liverpool är obesegrat i femton raka hemmamatcher i ligan och har inte förlorat mot Stoke City på Anfield sedan 1959. Det största hotet mot att bryta de sviterna utgörs av en före detta Liverpoolspelare som blommat ut offensivt sedan han bytte klubb.

Stoke City var laget som slutade på platsen bakom Liverpool i fjolårssäsongstabellen, men det var ett tryggt avstånd på 9 poäng och 27 mål(!) i målskillnad. Bara fyra lag i ligan hade sämre målskillnad än Stokes -14 efter 38 omgångar och orsaken till den bedrövliga siffran hittar vi framför allt i ett svagt målskytte även om 55 insläppta inte är något att skryta med det heller.Matcher mot bland andra Liverpool, Tottenham, Arsenal och Leicester City i säsongsupptakten bidrog till att Stoke stog utan seger efter sex omgångar, men sedan följde en starkt period med fem vinster och bara ett nederlag på sju matcher. Alla segrar togs med uddamålet och fyra av dem skrevs till 1-0.Efter 0-2-minan mot bottenlaget Sunderland tog Stoke nya tag med segrar mot båda Manchesterlagen och Everton på väg fram mot årsskiftet. Potters stod när 2015 blev 2016 på 29 poäng halvvägs in på säsongen. Precis som i början av första halvan väntade nu en rad tunga matcher mot tufft motstånd och det blev bara vinst i en av 2016 års första sex matcher, hemma mot sedermera nedflyttade Norwich City.Under hösten hade den svaga inledningssviten brutits genom 3 poäng mot Bournemouth och Aston Villa. Tidig vår bröts den svaga inledningssviten av den andra halvan genom... 3 poäng mot Bournmouth och Aston Villa. Lägg till 1-0 hemma mot Newcastle och Stoke hade vittring på Europaplatserna.Med endast två vinster och hela fem förluster på de avslutande tio ligaomgångarna upplöstes hoppet om spel i Europa ganska snabbt, men med 51 poäng placerade sig Stoke ändå före lag som Chelsea och Everton i sluttabellen.Stoke gjorde 0 mål i tolv matcher och 1 mål i tretton matcher. De avslutade säsongen med att bara hålla nollan i en av de sexton sista matcherna och de vann bara två matcher borta under den andra halvan av säsongen.Marko Arnautovic blev bäste målskytt i Premier League med 11 mål följt av Bojan på 7 mål.Joe Allen, mittfältare, Liverpool, £13mRamadan Sobhi, mittfältare, Al Ahly, £5mRyan Sweeney, försvarare, AFC Wimbledon, £0,25mCameron McJannet, försvarare, Luton Town, okänd summaHarry Souttar, försvare, Dundee United, okänd summaWilfried Bony, anfallare, Manchester City, säsongslånLee Grant, målvakt, Derby County, 3 jan 2017Bruno Martins Indi, försvarare, Porto, säsongslånBen Barber, försvarare, York City, fri transferPeter Odemwingie, anfallare, Rotherham United, fri transferSteve Sidwell, mittfältare, Brighton & Hove Albion, fri transferEd Dryden, mittfältare, frisläpptBobby Moseley, försvarare, Solihull Moors, fri transferRyan O'Reilly, försvarare, frisläpptPeter Skapetis, anfallare, frisläpptMason Watkins-Clark, försvarare, frisläpptYusuf Coban, anfallare, 1899 Hoffenheim, fri transferDominic Kursaik, målvakt, Brentford, fri transferChris Marques, Nottingham Forest, fri transferToby Wells, försvarare, Aberdeen, fri transferMarc Wilson, försvarare, Bournemouth, £2mMoha El Ouriachi, mittfältare, Shrewsbury Town, 1 jan 2017George Waring, anfallare, Shreswbury Town, 1 jan 2017Philipp Wollscheid, försvarare, Wolfsburg, säsongslånJoselu, anfallare, Deportivo de La Coruña, säsongslånSjutton matcher in på säsongen har vi passerat så långt att tillfälliga formtoppar, domslut, skador och tillfälligheter har kokats ner i trender och tabellskiktning. Stoke City ligger och balanserar alldeles i mitten med 4 poäng ner till Burnley på plats sexton och 3 poäng upp till Southampton på position sju inför den artonde ligaomgången.16 av Stokes 21 poäng spelades in under omgång 8-14 då Sunderland, Hull City, Swansea City, Watford och Burnley besegrades. De här lagen återfinns på plats 18, 20, 19, 12 och 16, något som pekar mot att Stoke bör kika över axeln snarare än att blicka framåt resterande del av säsongen. Stokes kryss mot Manchester United och Southampton, som ligger sexa respektive sjua i tabellen, är deras mest imponerande resultat så här långt och de har alltså inte tagit en pinne av topp fem.Visst kan Stoke kliva upp ett eller annat pinnhål i tabellen, men att de skulle nå högre än en åttondeplats ser jag som osannolikt med tanke på deras svårigheter mot lag på den övre halvan. Hittills har det blivit sammanlagt 3 av 24 möjliga poäng mot topp tio-lagen.Stoke har presterat ganska jämna resultat oavsett arena med 12 poäng från nio hemmamatcher och 9 poäng från åtta bortamatcher. De har gjort 1 mål i sex av åtta bortamatcher, 0 respektive 2 mål i de övriga två.I den senaste matchen hemma mot Leicester fick Stoke hjälp av ett tveksamt rött kort på Jamie Vardy 28 minuter in på matchen. Mål av Bojan och Allen före halvtid såg ut att skicka Stoke mot tre säkra poäng. En kvart före slutet reducerade Leonardo Ulloa och två minuter före full tid lyckades Daniel Amertey fixa en oväntad poäng för bortalaget och ett mycket bittert poängtapp för Stoke. Med redan två segerlösa matcher i ryggen hade Mark Hughes lag behövt en trea eftersom härnäst efter Anfield reser de till Stamford Bridge för möte med Chelsea på nyårsafton, en match som kompletterar den första halvan av säsongen.Att Joe Allen givet större förtroende, mer speltid och en mer framskjuten utgångsposition på planen skulle utgöra ett större offensivt hot var kanske ingen skräll, men få hade nog spelat på att han på fjorton starter i ligan skulle ha gjort 5 mål och spelat fram till ytterligare två. I Liverpool gjorde Allen 4 mål på 91 ligamatcher.Allen har legat bakom 37 % av Stokes mål i Premier League den här säsongen. Närmast bakom i den interna skytteligan följer Borjan och Xherdan Shaqiri på 3 mål. Ingen av dem har någon assist att redovisa.Förutom Allen kan vi få se tidigare Liverpoolspelare som Glen Johnson, Charlie Adam och Peter Crouch.Arnautovic stod för ett lika korkat som tydligt rött kort i den förrförra matchen mot Southampton och blir borta i tre matcher med nummer två räknat mot Liverpool.Steven Ireland, Jack Butland, Geoff Cameron och Phil Bardsley blir borta till mitten av januari eller senare. Marc Muniesa kan dock vara tillbaka till matchen mot Liverpool.Totalt i ligan: 60 vinster, 32 oavgjorda och 30 förlusterTotalt Premier League: 7 vinster, 5 oavgjorda och 4 förlusterHemma i ligan mot Stoke: 44 vinster, 13 oavgjorda och 3 förlusterPremier League hemma mot Stoke: 5 vinster, 3 oavgjorda och 0 förlusterNär Liverpool vann med 1-0 i premiären förra säsongen var det den blott andra bortavinsten mot Stoke i Premier League. På Britannia Stadium hittar vi ett av de senaste årens mest pinsamma framträdande när Liverpool föll med hela 1-6 i Steven Gerrards sista Liverpoolmatch.Hemma har det gått klart bättre, även historiskt. Stoke har bara lyckats vinna på Anfield vid tre tillfällen genom historien och aldrig i Premier League eller gamla Division 1. Senast det skedde var 1959 och sedan dess har Liverpool vunnit 27 av 31 hemmamöten med Stoke. Favoritmotståndarnas favoritmotståndare väntar alltså på söndag.Stoke vann visserligen i Ligacupsemifinalreturen på Anfield tidigt i år, men Liverpool stod ändå som vinnare efter en mållös förlängning och framgångsrik straffläggning. När lagen möttes i ligan två månader senare vann Liverpool komfortabelt med 4-1.Mark Huges facit på Anfield som bortamanager är fyra oavgjorda och sex förluster på tio matcher. Den tyngsta av dessa var 1-7-krossen med Southampton i januari 1999.Liverpool har bara förlorat en av de femton senaste ligamatcherna (3-4 mot Bournemouth) och är obesegrat i femton raka matcher på Anfield i ligan. Nio av de femton matcherna har slutat med vinst och sviten är den längsta levande i Premier League.Undviker Liverpool baklängesmål mot Stoke blir det första gången under Jürgen Klopp som laget håller nollan i tre raka ligamatcher.Sadio Mané är formspelaren för tillfället och den offensive senegalesen har legat bakom åtta mål på de nio senaste ligaframträdandena.Everton startade som väntat i ett högt uppskruvat tempo med hård press och lite tid för Liverpool att hålla i bollen och utvärdera alternativen. Det handlar dock första halvtimmen hela tiden om att Liverpool har svårt att få igång ett eget spel och komma till målchanser snarare än att Everton skulle hota på allvar. Tvärtom var det undantaget långa lyftningar mot Romelo Lukaku och bortslösade frisparkar inte särskilt svettigt för Simon Mignolet.Det är i stället Liverpool som skapar halvlekens första och största målmöjlighet när Divock Origi så när får kontakt med Nathaniel Clynes högerinspel. Det enda Everton samlar ihop till för alla sina ansträngningar är en hörna som uppstår tack vare ett dubbelt eller trippelt motlägg. En freakstuds och det hade varit hemskt om den resulterat i ett mål efter att så lite hade skapats före. Det blev också farligt när Funes Mori bommar på ett bra nicktillfälle.Total scenförändring efter pausvilan där Liverpool tidigit visar att det finns tid att hålla i bollen och sedan börjar en lång väg mot det förlösande 1-0-målet. Det syns ganska snart att Evertonspelarna har svårt att hänga med i spelet och flera sena och småfula sparkar i hasorna på bortalaget sker innan Ross Barkley med hård kraft stämplar Jordan Henderson över fotleden. Att händer upp mot ansiktet och spottande är ogentlemannaaktigt behöver knappast påpekas, men om vi ska vara ärliga kommer ingen fotbollsspelare någonsin att tvingas avsluta sin karriär på grund av spott. Den typen av tackling som Barkley sätter in är å andra sidan just den typen av hemskheter vi måste få bort och därmed stävja med kännbara straff. Vi pratar sannolikt om tiondelar eller hundradelar i tajming och position av fotled som undviker att Hendo inte kan spela mer den här säsongen eller i värsta fall aldrig kommer tillbaka. Att Jamie Vardy sitter av tre matcher medan Barkley inte ens ges fem matcher som straff är inget annat än skandalöst och skickar helt fel signaler till spelarna och fansen. Jag förstår inte hur den engelska domarkåren kan sitta rakryggade efter en sådan icke-aktion.Liverpool gör ingen lysande andra halvlek, men har total kontroll, och när Everton kommer undan med ett av säsongens mest givna utvisningar känns det inte mer än rätt att Liverpool till slut ändå kan resa hem med 3 poäng efter Manés påpassliga stolpretur på Daniel Sturridges avslut. Det här var dock ännu en i raden av matcher där Liverpool vinner trots domsluten.Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, whoscored.com



